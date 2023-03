Får vi en iPhone SE 4 likevel? Apple ser ut til å ha nye planer for denne modellen

iPhone SE 4 (Åpnes i ny fane) lever. Kanskje … I en nylig publisert Twitter-tråd oppga den velkjente Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo at teknologigiganten har gjenopptatt utviklingen av iPhone Se 4 – to måneder etter at prosjektet angivelig skal ha blitt lagt ned.

Årsaken til at prosjektet i utgangspunktet ble lagt ned, var ifølge Kuos innlegg på Medium (Åpnes i ny fane) at Apple ønsket at deres mellomklassemodell skulle gjøre bruk av deres første 5G-basebåndbrikke, for at selskapet ikke skulle gjøre seg for avhengige av Qualcomm. Men maskinvaren nådde enkelt og greit ikke opp til Qualcomm-nivået, og derfor ble prosjektet nedlagt i januar. Men nå ser det ut til at Apple har kommet frem til en løsning (Åpnes i ny fane). I stedet for å gjøre alt fra bunnen av, skal iPhone SE 4 angivelig utvikles som en modifisert utgave av iPhone 14 (Åpnes i ny fane).

Kuo hevder at enheten vil bli utstyrt med den ovennevnte «basebåndbrikken produsert på en 4 nm prosess». Som sin forgjenger skal den imidlertid bare støtte 5G under 6 GHz, og dermed ikke det kjappere mmWave-spekteret. Den største forandringen Kuo peker på, er at mobilen vil få en OLED-skjerm i stedet for en LCD».

Ross Young (Åpnes i ny fane), en annen kjent bransjeanalytiker, hevder at skjermen skal produseres av den kinesiske bedriften BOE Technology. Hvis alt går etter planen, skal masseproduksjonen kunne igangsettes i løpet av første halvår av 2024.

Apples planer fremover

Resten av Twitter-tråden hinter om Apples planer fremover. Lekkasjen fortsetter med å fortelle at det ennå ikke er bestemt om den fremtidige iPhone 16-serien vil ta i bruk den nye brikken. Selskapet arbeider for tiden med å avklare «tekniske hindringer [knyttet til] mmWave og satellittkommunikasjon». Men hvis de lykkes i å løse dette, spår Kuo at avstanden mellom Apple og Qualcomm kommer til å vokse ettersom Qualcomms maskinvare ikke lenger vil være nødvendig. Hvis alt utvikler seg i henhold til planene, spekulerer kilden i om vi også vil få oppleve at iPad og Apple Watch kvitter seg med Qualcomm-brikker til fordel for sine egne.

Dette er stort set alt vi klarer å hente ut av denne Twitter-tråden. Det er uvisst hvor mange funksjoner fra iPhone 14, som Emergency SOS via Satellite (Åpnes i ny fane), eller maskinvare som vil bli benyttet i den kommende iPhone Se-modellen. For sammenligningens skyld ble iPhone SE 3 (Åpnes i ny fane) lansert så sent som i mars 2022 med en pris på 5890 kroner.

