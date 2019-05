Facebook innfører restriksjoner på direktesendinger etter terrorangrepet på New Zealand

Et initiativ kalt The Christchurch Call, som er ledet av myndighetene i New Zealand og Frankrike, oppfordrer verdens ledere og de store teknologiselskapene til være strengere i håndteringen av direktesendinger på sosiale medieplattformer. Amerikanske myndigheter har nektet å støtte initiativet, men Facebook har gått med på å innføre enkelte justeringer av sine regler.

To måneder etter de grusomme masseskytingene ved to moskeer i Christchurch der 50 mennesker ble drept, innfører nå Facebook det de kaller en ettstrøksregel som vil begrense hvem som kan bruke direktesendinger.

Ifølge en post på selskapets blogg som er skrevet av visepresident for integritet, Guy Rosen, skal sosiale medier-giganten nå utestenge enhver bruker som bryter reglene for Facebook Live i en bestemt periode:

– Fra nå av skal enhver som bryter våre viktigste regler bli utestengt fra Live i en bestemt periode – for eksempel 30 dager – gjeldende fra første regelbrudd. For eksempel vil en person som deler en lenke til en uttalelse fra en terroristgruppe uten ytterligere kontekst, bli umiddelbart blokkert fra å bruke Live i en bestemt periode.

Er det nok?

Innstrammingen vil også gjelde Facebooks såkalte «Dangerous Individuals and Organizations»-regelverk – et regelverk som ble brukt til å utestenge høyreradikale personligheter som Alex Jones og Milo Yiannopoulos fra både Facebook og Instagram tidligere denne måneden – men selskapet har ikke sagt noe spesifikt om hvor lange utestengelsesperioder de vil bruke, og nøyaktig hvilke regler som må brytes for å utløse permanent utestengelse.

Restriksjonene skal imidlertid ifølge Rosen utvides til andre deler av Facebook i løpet av de neste ukene, og dette vil blant annet hindre brukere som har brutt Facebooks regler fra å annonsere på plattformen.

Det har også vist seg at Facebooks satsing på å bruke kunstig intelligens til å finne og flagge farlig innhold ikke har strukket til, og Rosen sier at selskapet skal investere 7,5 millioner dollar i å forbedre bilde- og videoanalyseteknologien sin.