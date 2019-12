Facebook gir deg snart muligheten til å slette sendte meldinger i Messenger

Både Snapchat og WhatsApp lar deg gjøre det – slette en melding du har sendt ved en feiltagelse, eller som du rett og slett angrer på. Måten det fungerer på er at du har et tidsvindu hvor du har muligheten til å slette meldingen. Også tjenester som Gmail har et tidsvindu hvor du kan angre på det du har sendt.

Nå følger Facebook endelig etter, og introduserer nå denne funksjonen i Messenger appen. Kunngjøringen ble oppdaget av en bruker på Twitter som går under navnet @MattNavarra. Det står nemlig å lese i versjonsmerknadene til versjon 191.0 av Messenger til iOS.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbcNovember 7, 2018

Mens WhatsApp, som også er eid av Facebook, gir deg en time hvor du kan angre deg så vil ikke tidsvinduet være like stort i Messenger. Der vil du kun få 10 minutter på å trekke tilbake bildet eller kjærlighetserklæringen du aldri skulle ha sendt.

Facebook har vært inne på ideen om å tillate å slette sendte meldinger siden april i år, etter at selskapet ble tatt på fersken i å slette meldinger sendt av Mark Zuckerberg og andre sjefer i selskapet.

Det er flott at denne funksjonen kommer nå, men det er på det rene at ti minutter er et heller smalt tidsvindu. Det er per nå ikke en offisiell dato for når denne funksjonen kommer til å rulles ut.

Det er også uklart om dette vil komme samtidig for Messenger i nettleseren, Android og iOS.

