Er ikke LGs sammenrullbare OLED-TV noe for deg? Hva med en sammenbrettbar variant?

Om man skal tro en patent som nylig har blitt avdekket, så jobber LG med å utvikle en brettbar TV.

Det er LetsGoDigital som har avdekket patentet som ble publisert i mars 2019, altså rundt samme tid som da vi hørte om LGs planer for en ny produksjonslinje for 48-tommer OLED. Skjermen ser ut til å bestå av seks like store planelseksjoner, og disse kan foldes sammen som et papirark.

International Design System i Haag godkjente patentet 13. september, og beskrivelsen tyder på at rammene på hver side av skjermen skal fungere som et stativ som holder panelet oppe, og at disse også fungerer som lydplanker.

Å folde eller ikke folde ...

Men kommer du til å la deg friste av en brettbar skjerm?

Denne typen skjermteknologi har jo ikke akkurat fått det beste ryktet, etter alle problemene som oppstod med Samsung Galaxy Fold, en telefon som helt tydelig ikke hadde den holdbarheten og robustheten som var nødvendig.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Hvis LG faktisk har planer om å lansere en slik brettbar TV – sannsynligvis i størrelser på minst 55 tommer – så må vi i hvert fall anta at de har tro på at teknologien er godt nok til å fungere i denne skalaen.

LG skapte også overskrifter i fjor da de viste frem sin sammenrullbare OLED-TV LG Signature Series OLED R, men de har fortsatt ikke gitt oss en lanseringsdato for denne, tross at den skulle slippes sent i 2019.