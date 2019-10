Elkjøp inngår samarbeid med TechRadar

TechRadar etablerte seg i Norden i 2018. Nå ønsker Elkjøp å bli en del av nettstedets eCommerce-løsning.

Elkjøp gjør nå mesteparten av sitt sortiment tilgjengelig for TechRadars eCommerce-system Hawk. Det er en viktig avtale for TechRadar som fremdeles er i etableringsfasen i Norden, men det også en mulighet for Elkjøp til å nå kjøpeklare brukere midt i deres beslutningsprosess.

Rundt ti år etter at TechRadar.com ble etablert, ønsket forlaget bak, Future Publishing, å bevege seg inn i nye markeder. TechRadar hadde allerede kontorer i England, USA, Australia, India og Midtøsten, men alt av innhold var hittil kun på engelsk. De nordiske landene Norge, Sverige, Finland og Danmark fikk æren av å være TechRadars første satsning på lokale språk, under prosjektledelse av det norske forlaget Orage.

– Future så et stort potensial i vår region og ga oss muligheten til å etablere TechRadar i Norden, sier forlagssjef i Orage, Øyvind Therkelsen. – Det kunne vi ikke si nei til. Størrelsen på TechRadar er utenfor vår nordiske fatteevne.

Ved siden av produkttester, nyheter og topplister, er TechRadar en effektiv portal for brukere i kjøpsmodus. Over 90 prosent av trafikken kommer fra organiske søk i Google, der søketermene langt på vei kan definere brukerne som «folk på leting etter det rette kjøpet». TechRadar ønsker å gi disse relevant informasjon, både om produktet de ønsker seg og om hvilke forhandlere som tilbyr produktet – og til hvilken pris.

Global suksess

Future Publishing har utviklet sin egen eCommerce-løsning ved navn Hawk for å gi brukerne nyttig informasjon og rask tilgang til aktuelle forhandlere. Teknologien er ikke helt ulik den vi nordmenn kjenner fra prissammenlikningstjenester på nett, men integrasjonen av Hawk i TechRadars redaksjonelle innhold, skaper en skreddersydd og brukervennlig reise for de besøkende – fra Google, igjennom TechRadar, og til slutt til en foretrukken forhandler. Og siden Hawk ikke er en tredjepartsløsning, kan TechRadar tilby tilknyttede forhandlere uovertruffen innsikt i forbrukernes kjøpstrender.

Lisensdirektør i Future Publishing, Matt Ellis, er stolt av hva de har fått til med Hawk. – Vi oppdaget i 2013 at brukerne våre ønsket seg en mer sømløs opplevelse. Derfor utviklet vi Hawk, en automatisk tjeneste som laster ned, lagrer og formidler millioner av produkter fra forhandlernes produktlister. Vi er henrykte over at Elkjøp nå ønsker en plass i vår løsning, og det vil bety mye for våre nordiske brukere som kjenner Elkjøps sortiment og kundeservice godt.

Han tror ikke at den nordiske elektronikkgiganten vil bli skuffet. Forståelig nok, med tanke på eCommerce-løsningens gedigne suksess. I 2018 dro Hawk inn over 2,2 milliarder kroner på vegne av forhandlerne. Nesten 4 millioner produkter ble solgt gjennom Hawk.

Vokser i Norden

Siden oppstarten i Norden har flere store nettbutikker vært tilknyttet Hawk, som oftest via et affiliate-nettverk. Stadig flere kommer til, og nå har altså Elkjøp signert en avtale med Future Publishing som raskt vil synliggjøre Elkjøps produkter og priser i TechRadars Hawk-system.

– Vi er veldig spente, sier Elkjøps nordiske Performance Marketing & Traffic Manager, Ricky Sookermany. – Hawk gir oss noen interessante muligheter, blant annet til å nå kunder midt i vurderingsprosessen. I tillegg er vi veldig nysgjerrige på hva vi kan plukke opp av nye trender i forbindelse med kjøpsprosesser på nett.

Elkjøp samarbeider nå med Future om å få på plass sin store produktbeholdning i Hawk innen utgangen av oktober.

Utover eCommerce-løsningen Hawk, kan TechRadar skilte med en rekke kommersielle løsninger for å spleise brukere i kjøpsmodus med de rette merkevarene eller forhandlerne.

(Pressemelding)