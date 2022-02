«Elden Ring» på PC oppdatert – hakker mindre, men har fortsatt enkelte problemer

«Elden Ring» har vært gjenstand for en ekstremt mengde positivt fokus i det siste, men en flue har blitt oppdaget i suppen. Rent spesifikt av spillere på PC-plattformen, noe som har åpenbaret seg i brukertestene på Steam. Folk er misfornøyde med en del uforklarlig hakking, men utviklerne har allerede lansert en oppdatering, og lover å jobbe «kontinuerlig» med å forbedre ytelsen for PC-spillere.



Som PC Gamer merket seg, så har den såkalte day-one-oppdateringen (versjon 1.02) løst en god del av problemene vår søsterside hadde før nattens lansering av spillet, så tingenes tilstand er definitivt ikke så ille akkurat nå, men alt er likevel ikke fryd og gammen, det gjenstår fortsatt litt hakking å få bukt med.



I en beskjed vedrørende ytelsesrelaterte programvarefeil, fra «Elden Ring»-utviklerne (publisert via utgiveren), står det skrevet: «[...] vi kommer til å jobbe kontinuerlig med å forbedre spillet, slik at det kan spilles komfortabelt på forskjellige PC-konfigurasjoner og -plattformer.»



Et annet problem med PC-versjonen er at musen er svært sensitiv. En løsning skal være på vei når det gjelder dette også, og det skal skje «i nær fremtid.»



Utviklerne understreker også at de nå «jobber med en del andre programvarefeil», i tillegg til flere ytelsesrelaterte forbedringer, og unnskylder seg for besværet det ovennevnte eventuelt har forårsaket spillere.



Det skal også være en oppdatering på vei til PS5, som skal få bukt med problemene med å lagre spillet hvis konsollen slår seg av mens man spiller (eller den går i hvilemodus.) Per nå gis det følgende anbefaling til PS5-gamere «[...] vennligst lagre spillet manuelt regelmessig ved å gå ut av spillet» (trykk på options-knappen for å komme til systemmenyen, så quit game.) Gjør man dette lagres dataene på korrekt vis, ifølge utviklerne.

Kommentar: Ikke glem skjermkortdriverne!

Det er også verdt å merke seg at utvikleren råder PC-brukere til å laste ned seneste versjon av skjermkortdriverne man bruker. I likhet med andre helt nye spill, så vil disse ofte være optimalisert spesifikt for «Elden Ring».



Utviklerne sier rett ut at nye drivere kan «[...] gi en betydelig forbedring i ytelse», så det er vel verdt et forsøk, om du ikke allerede har gjort en oppdatering.



Vi håper selvsagt at FPS-problemene begrenser seg til de vi har per nå, for de kan være ganske så forstyrrende i enkelte tilfeller. PC Gamer beskriver at spillet noen ganger var nede i 0 FPS, hvilket i praksis vil si at «Elden Ring» sto i frys. Det kan naturligvis være frustrerende, særlig i tilfeller der problemene oppstår når man er midt i en viktig kamp.



Rent bortsett fra FPS-problemene, så er det ikke bare dårlig nytt å melde om PC-versjonen. Systemkravene til «Elden Ring» er ikke på langt nær like ille som vi forventet. Man trenger for eksempel bare 8 GB RAM for å spille FromSoftwares seneste.