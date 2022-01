«Elden Ring» blir mindre stressende enn «Bloodborne», men kanskje ikke på den måten du tror

Det later til at «Elden Ring» kanskje ikke kommer til å gi deg like høyt blodtrykk som «Bloodborne», «Sekiro: Shadows Die Twice» eller «Dark Souls 3», i alle fall om man velger å stole på produsent Yasuhiro Kitao, som forklarer at spillelementene har blitt utformet på en måte som aktivt gjør at spillernes stressnivåer holdes under kontroll.



Som IGN først omtalte, understreket Kitao denne tankegangen i et langt intervju gjennomført under Taipei Game Show 2022. «Siden spillets verden er såpass stor, kan dette skape en virkelig dybde og bredde i gleden, men det kan også føre til unødig stress for enkelte spillere», sa Kitao. «Utviklerne har vært omhyggelige i et forsøk på å unngå det der det har vært mulig.»



Intervjueren Misuzu Araki kommenterte at dette var forståelig: «Siden kampsekvensene er ganske så vanskelige, kan jeg forstå at man ønsker å redusere stress på andre måter.» Kitao sa seg enig, og la til: «[...] særlig siden fiendene er såpass sterke.»



Men, hvordan har egentlig stressnivået blitt redusert?

Upåklagelige reisemuligheter

FromSoftwares intensjoner om å lage et mindre stressende miljø ser på overflaten ut til å gå dårlig overens med den aggressive stilen i spilluniversene de allerede har produsert. Alt fra de giftige sumpene i Blighttown til det parasittinfiserte Senpou Temple vitner om at det i From-spillene lurer farer rundt hvert et hjørne.



Siden «Elden Ring» er bygget på en åpen verden, så fortoner ting seg noe annerledes. Som Kitao forklarer, så handler det stressreduserende designet for det meste om hvordan man forflytter seg i spilluniverset: «Hester tilbyr en stressfri måte å krysse de store avstandene på, noe spilleren må gjøre for å reise i spillet.»



Kitao ymtet også om at luftstrømmene er til stede av samme årsak – slik at spillerne tilbys en enkel måte å komme seg opp på fjellformasjoner. «Det systemet ble introdusert som et verktøy brukt til raskt og enkelt å bevege seg vertikalt, oppover, slik at man kan utforske disse høyereliggende områdene.»

Vi har allerede sett noen av disse stressfrie elementene i «Elden Ring» i aksjon, selv før den ovennevnte intervjuet fant sted. Vi vet for eksempel at såkalt fast travel kommer til å være en del av «Elden Ring», noe som nærmest er en nødvendighet for en verden i denne størrelsesordenen. I motsetning til FromSoftwares tidligere Souls-spill vil «Elden Ring» også ha et kart, der spillere kan markere sine egne navigasjonspunkter.



Vi kan også nevne at det blir mindre stressende å hente valuta (i tilfellet «Elden Ring» så er det snakk om runer) man mister når man dør, noe som tradisjonelt har vært en nervepirrende affære i FromSoftwares andre spill. Også her har utviklerne valgt å forenkle prosessen.



«Siden kartet er så stort, kan [det å dra tilbake og hente runer] bli et uønsket stressmoment for spilleren», forklarer Kitao. «[...] med det i mente har vi identifisert en rekke vanskelige områder, steder med mange fiender eller vanskelige motstandere, der mange spillere kommer til å dø og prøve å overkomme utfordringen igjen.»



«Spilleren vil kunne velge å gjenoppstå veldig nære der de døde i disse områdene. Slike typer tiltak er nok et eksempel på teamets innsats for å implementere systemer som kan mildne spillerstress forårsaket av størrelsen på spillkartet.»



Vi gleder oss stort til å oppleve disse stressfrie elementene i «Elden Ring» når spillet lanseres den 25. februar 2022 på PS5, Xbox Series X/S, PC og foregående generasjon konsoller. Selv om FromSoftware har gjort det mindre stressende å eksistere i The Lands Between, så setter vi en knapp på at vi fortsatt kommer til å bli smågale av avhengighetsskapende frustrasjon, om enn i et litt saktere tempo enn før.