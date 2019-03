«Doom»-skaper John Carmack sier Steve Jobs kunne «snakke med fullstendig overbevisning om ting han ikke hadde peiling på»

John Carmack, programmereren bak noen av de mest ikoniske PC-spillene verden har sett, inklusive «Doom», «Quake» og «Wolfenstein 3D», har nå begynt å lette på sløret om hans forhold til Steve Jobs.

Disse avsløringene, som Carmack nylig la ut på Facebook, gir en innsikt i hvordan det var å jobbe med Jobs, og hva den avdøde Apple-sjefen tenkte om spill.

Carmacks første kontakt med Jobs var etter utgivelsen av «Commander Keen» og «Wolfenstein 3D», da id Software, selskapet Carmack jobbet for, begynte å vokse i omfang.

Selskapets neste spill «Doom», revolusjonerte spillverdenen, og var utviklet på NeXT-datamaskiner. Jobs' prestisjeprosjekt etter at han forlot Apple i 1985.

«Innerst inne var ikke Steve så veldig begeistret for spill» John Carmack

Carmack forklarer: «Vi elsket NeXT-maskinene våre, og vi ville lansere 'Doom' med en eksplisitt 'utviklet på NeXT-datamaskiner'-logo vist under oppstartsprosessen, men da vi forhørte oss om det var mulig var svaret 'nei'».

Etter at «Doom» ble lansert, og det var klart at spillet kom til å bli en massiv suksess (elsket av kritikere såvel som spillere) fikk pipen en annen lyd, og Jobs forandret ståsted. Han sa seg enig i at spillet burde reklamere for NeXT, men ifølge Carmack var det for sent. «Det skipet hadde seilt. Jeg synes likevel det var kult å maile litt frem og tilbake med Steve Jobs.»

Carmack konkluderte etter hvert med at «[...] innerst inne var ikke Steve så veldig begeistret for spill, og han ønsket alltid at de ikke var så viktige for plattformen hans som de viste seg å være. Jeg tok det aldri personlig.»

For de av oss som har følt på kroppen at Apple har oversett PC-gaming er dette et sitat det er lett å være enig i.

På jobb med Steve

Dette var dog ikke den siste gangen det var kontakt mellom duoen. Etter Jobs' gjensyn med Apple var Carmack fast bestemt på «å få Apple til å velge OpenGL som deres API for 3D-grafikk», men «jeg hadde mange krangler med Steve.»

Carmack avslører at «litt av det som kjennetegnet hans metode, i det minste for meg, var at han raljerte over kontemporære løsninger, og utfordret meg til å si han imot. De [løsningene] kunne kanskje være pragmatiske, men aldri virkelig bra. 'Jeg har Pixar. Vi kommer til å lage noe [et API] som er faktisk bra'.»

Ifølge Carmack var det «[...] ofte frustrerende fordi han kunne snakke med fullstendig overbevisning om ting han ikke hadde peiling på, som eksempelvis prisen på minnet for grafikkort, og mengden båndbredde AltiVec-instruksjonssettet kunne ta i bruk.» Carmack sto likevel på sitt, og OpenGL gjorde sitt inntog på Apple-enheter.



Carmack snakker også om hvordan det var å jobbe med Job's berømte keynote-presentasjoner. «Jeg endte opp med å gjøre flere keynotes med Steve, og det var alltid som en sprø brannøvelse, man hadde aldri nok tid til å gjøre ting riktig, og generelt sett trengte man heroisk innsats fra en rekke folk for overhodet å få det til å gå rundt.»

Det var åpenbart at Jobs var besatt av små detaljer i presentasjonene, og kjeftet på «de stakkars sceneriggerne over 'dette Home Depot-drittet' [billig byggvarekjede] i det de trillet ut stativene de nye Mac-ene sto på». Dette gjorde at han var en vanskelig mann å jobbe med, men at «det bedret kvaliteten på presentasjonene».

Steve Jobs' glød for disse presentasjonene ble understreket i det han ville ha Carmack med på en keynote som skulle finne sted samtidig som Carmacks bryllup. Da Carmack takket nei til tilbudet hadde Jobs etter sigende foreslått en utsettelse av bryllupet.

Facebook-innlegget inneholder langt mer informasjon, og det går detaljert til verks i å beskrive hvordan det var å jobbe med Steve Jobs og hans eksplosive personlighet, der han i det ene øyeblikket kunne være ens største fan, og det andre være fullstendig avvisende — som da Carmack skrev en kommentar til sikkerheten hos Apples operativsystem, hvilket ble publisert, og Jobs' reaksjon var å instruere sine ansatte om «ikke å gi meg [Carmack] tilgang til en tidlig utgave av iPhone SDK-en når den var klar.»

Selv om forholdet dem imellom hadde sine bølgedaler anerkjenner Carmack rollen Jobs spilte for hans karrière, og hvordan «elementer av veien som ledet til der jeg er i dag var avhengig av bulkene han laget i universet.»

Kilde: MacRumors