Det nye gratisspillet Apex Legends er EAs svar på Fortnite

Ryktene begynte å spre seg før helgen om at et nytt Battle Royale-spill var på vei fra selskapet bak Titanfall, og nå er Apex Legends her – et nytt gratis skytespill som tar opp kampen med Fortnite og Player Unknown’s Battlegrounds, to av de mest suksessrike spillene på markedet de siste årene.

Spillet er altså utviklet av Respawn Entertainment og satt i samme fiksjonsunivers som Titanfall, men i Apex Legends skal 20 lag med tre spillere hver kjemper mot hverandre om å stå igjen til slutt.

Det som kanskje første og fremst skiller Apex Legends fra Fortnite og andre spill i samme sjanger, er at hver spiller velger seg en av åtte klasser representert ved en unik karakter. (Hvis du tenker på hvordan Overwatch fungerer, så er du på rett spor.)

Battle Royale i Titanfall-universet

Akkurat som i Fortnite må du å laget ditt vandre rundt på slagmarken og lete etter utstyr og våpen, mens dere forsøker å unngå å bli tatt av dage av motstandere.

Det merkelige er bare at tross at spillet er satt i Titanfall-universet, så finnes det ikke mechs i spillet, noe mange Titanfall-fans sikkert vil være misfornøyd med. Det samme gjelder for øvrig andre kjente aspekter ved serien, som løping på vegger.

Ifølge Kotaku bekrefter også representanter for Respawn at et tredje Titanfall-spill ikke er under utvikling, og at det er dette spillet selskapet jobber med i stedet, noe som muligens også vil skuffe mange.

Apex Legends ble holdt strengt hemmelig i løpet av utviklingsperioden, og ble først avduket for et lite utvalg journalister under et arrangement i Los Angeles i forrige uke. For alle oss andre ble slippet altså bekreftet først i dag, og det er ute for PC, PS4 og Xbox One nå. Ikke minst er det gratis, så hva er det du venter på?