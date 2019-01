Lekkede bilder av Samsung Galaxy Sport tyder på at den ikke får en roterbar skjermkant

Det er ikke lenge siden Samsung Galaxy Watch kom ut og den ligger fortsatt på toppen av vår liste over de beste smartklokkene, men mye tyder på at de nå jobber med en ny modell og nye lekkede bilder gir oss en første titt på designet den eventuelt kan få.

Den kjente ryktekilden OnLeaks har delt bildene som skal stamme fra fabrikkdata, og de viser en klokke med kodenavnet «Pulse» og som er ventet å få navnet Samsung Galaxy Sport. Det navnet vil passe godt ved siden av Galaxy Watch, og det er sannsynlig at den er å regne som en oppfølger til Samsung Gear Sport.

Bildet viser en klokke i svart, men ryktene sier at en skal komme i sølv, grønn og rosa gull også. Vi ser også at den har en rund skjerm og jevn skjermkant.

Det siste punktet er viktig fordi forgjengeren og andre tidligere modeller fra Samsung har hatt en profilert skjermkant som har gjort det enkelt å skru på den, en funksjon som også har vært sentral for hvordan man navigerte seg rundt i grensesnittet. Designet til skjermkanten på denne klokka kan tyde på at den ikke er roterbar, men det kan vi ikke være sikre på ennå.

Image 1 of 4 Dette kan være de første bildene av Galaxy Sport. Kilde: OnLeaks Image 2 of 4 Kilde: OnLeaks Image 3 of 4 Kilde: OnLeaks Image 4 of 4 Kilde: OnLeaks

Kan være rett rundt hjørnet

Av bildene ser vi også en reim som ser ut som den er laget av silikon eller liknende fremfor metall eller lær, og det gir mening med tanke på at dette er en treningsfokusert klokke. Vi ser også to runde knapper på høyre side. Gear Sport hadde to tilsvarende knapper, men disse var mer rektangulære.

Som vanlig må vi ikke uten videre ta dette for god fisk – spesielt siden vi ikke har noen andre lekkasjer å sammenligne med – men de kommer i det minste fra en kilde som ofte er til å stole på.

Det vi ikke vet er når Galaxy Sport (eller hva den egentlig skal hete) vil bli lansert. Men i og med at vi ser bilder nå, så er det mulig at den vil avdukes sammen med Samsung Galaxy S10 som det er ventet at vi får se mer av under MWC 2019 i februar.

Det kan være vi får en Samsung Galaxy Watch 2 i år også

Kilde: PhoneArena