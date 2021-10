De 10 beste skrekkfilmene du kan se under årets Halloween

Lei av at maskerte mordere gjenoppstår i nok en oppfølger? Blir det blir litt i overkant med enda en Stephen King-adaptasjon, eller kanskje du synes du at Freddy, Michael og Ghostface begynner å bli tynnslitte og lite skumle? Da kan det være på tide med litt ferskt og kritikerrost materiale, for eksempel fra vår guide over de 10 beste skrekkfilmene tilgjengelig for strømming. Her bør det være kvalitet nok for alle og enhver.



Selv om det er flust av skrekkfilmer på vei i 2021 har vi i denne listen valgt å fokusere på filmer som ligger helt i toppsjiktet hos aggregatsiden Rotten Tomatoes. Disse filmene representerer de gjeveste skrekkfilmene, ifølge plattformen, noe som i praksis vil si at de har minst 40 anmeldelser fra kjente kritikere, der de fleste har avlevert en positiv dom. Samlingen filmer er unik og divers, inneholdende for eksempel svenske vampyrer; «Freaks», MGMs sagnomsuste klassiker fra 30-tallet; fulltreffer-debutene til Jordan Peele og Jennifer Kent, postmoderne skrekkomedier og selvfølgelig zombier. Endeløse mengder zombier.

1. Get Out (2017)

Jordan Peele er nok mest kjent for sitt arbeid innen komedie, sammen med Keegan-Michael Key, men det var ikke rent få kinogjengere som lot seg imponere med den smarte og skrekkinngytende filmdebuten, som med enkelhet blandet humor, skrekk og samfunnskritikk til en spisset fortelling om rasisme i det moderne USA.



Daniel Kaluuya er fantastisk som Chris, den overnervøse afroamerikanske fyren som på ingen måte gleder seg til å møte foreldrene til sin hvite kjæreste for første gang. Dean og Missy Armitage (henholdsvis Bradley Whitford og Catherine Keener) virker likevel elskverdige nok ved første øyekast, med sine avslappede middelklassetakter. Samtidig oppfører hushjelpen Georgina seg rart, og en av Chris' gamle venner har en rimelig avstumpet mine da han kommer på besøk etter å ha vært savnet i 6 måneder. Kan det være at Armitage-familien ikke har hundre prosent rent mel i posen?



«Get Out» endte opp med å tjene over 255 millioner dollar på verdensbasis, ble kimen til et utall memes, og ble medlem av den eksklusive gruppen skrekkfilmer som har fått Oscar (der man finner blant annet «The Silence of the Lambs» og «Alien».) Per i dag anses den som en av de aller beste skrekkfilmene produsert i moderne tid.

2. The Babadook (2014)

«If it’s in a word, or it’s in a look, you can’t get rid of the Babadook!» Denne fantastiske grøsseren om en enke hvis seks år gamle sønn blir overbevist om eksistensen av et truende monster – altså Babadook – gir oss en skremmende, men også ektefølt, metafor for sorg, og behovet for å gjennomføre sorgprosessen.



Elsie Davis er sympatisk i rollen som Amelia, en utbrent skikkelse nedslitt av å være alenemor, som får ekstra frynsete nerver når sønnen Sam begynner å fable om at Babadook-skikkelsen – en karakter i en utbrettsbok – står bak en rekke bisarre hendelser. Hun prøver å ødelegge boken, men det skal vise seg å være vanskelig å få has på de poetiske ordene og forstyrrende tegningene.



I likhet med «The Shining», en av regissør Jennifer Kents inspirasjonskilder, blir man i «The Babadook» dus med engstelsene man får med på kjøpet når man blir forelder, mental kollaps og oppgjørene man må ta med de innerste mørke krokene av sinnet. Skrekklegende William Friedkin erklærte at han «aldri har sett en mer skremmende film», og det må man nesten si er svært ros det er verdt å ta med seg. Filmen makter ikke bare å være skremmende, men også særskilt morsom, psykologisk inngripende og til og med noe optimistisk.

3. It Follows (2014)

Det er allmennkunnskap at om noen bestemmer seg for å ha sex i en skrekkfilm, så tar det ikke mange minuttene før de henger etter halsen i sine egne innvoller. Seksuell aktivitet er ensbetydende med død. Manusforfatter og regissør, David Robert Mitchell, har laget en indiehorror som bruker sjangerkonvensjonene til å utforske de eksistensielle engstelsene rundt sex. Ikke bare når det gjelder infeksjoner og seksuelt overførbare sykdommer, men tapet av uskyld som henger over det å vokse opp, frykten for voksenlivet og selve døden.



Handlingen utspiller seg i Michigan på slutten av sommeren, og det hele starter med 19 år gamle Jamie, som lever i lykkerus i starten på et forhold med kjæresten Hugh. Etter den første hyrdestunden blir vår hovedperson dopet ned, og Hugh forteller de dårlige nyhetene: Fra nå av, hvor enn hun går, kommer hun til å bli forfulgt av en entitet som kun hun kan se. Skapelsen som følger etter henne kan se ut som en fremmed, en nær venn, eller noe helt annet. Det eneste som er sikkert er at den ikke stopper før hun er død.



Maika Monroe trakterer Jamie, og danner sammen med Kier Gilchrist, Daniel Zovatto og Olivia Luccardi, som vennene Paul, Greg og Yara, de mest sentrale karakterene. Gruppen prøver å få tak på Jamies paranoia, men ender opp med å bli en del av jakten, i det døden lurer rundt hvert et hjørne, og vidvinkelutsnittene til regissør Mitchell virkelig gjør at man blir sittende med puta foran øynene, i det det udefinerbare monsteret sakte men sikkert tar innpå.

4. Hereditary (2018)

Ari Asters regidebut har blitt kalt «denne generasjonens 'The Exorcist'», og ikke uten grunn. Førsteforsøket blander et anstrengt familiedrama med overnaturlig overdådighet, og resultatet er en utforskning av arvede vanskeligheter og sorg som vil sitte i lenge etter at rulleteksten er over.



Kritikerroste Toni Collette leverer en av karrierens beste prestasjoner med sin Annie Graham, en miniatyrkunstner som føler at morens innflytelse er inngripende, selv om hun er død. Gabriel Byrne er også fjong som ektemannen Steve, Alex Wollf finner vi i rollen som tenåringssønnen Peter og Milly Shapiro er deres snodige 13-årige datter Charlie. I andre halvdel av filmen blir det bånn gass, når familien finner ut at de er brikker i et djevelsk spill. Ikke for de lettskremte.

5. Let The Right One In (2008)

I John Ajvide Lindqvists roman fra 2004 kuttes de mer fjollete elementene av vampyrmytoset til beinet, og det samme gjøres i filmversjonen, basert på et manus av den ovennevnte forfatteren, fra 2008. I «Låt den rätta komma in» blir vi kjent med det spirende forholdet mellom to unge mennesker i Sverige på 80-tallet: Oskar, en 12 år gammel gutt som sliter med mobbing; og Eli, den bleke nabojenta som flytter inn på samme tid som en rekke mord preger nabolaget.



Thomas Alfredson (sønn av smått legendariske Hasse Alfredson) er tilbakeholden og avmålt i portretteringen av forholdet mellom de to vanskeligstilte sjelene, og fotoarbeidet i den kalde snøkledde natten er ofte svært besnærende. Det er dette rolige, nærmest vemodige, blikket som gjør at det plutselige realistiske voldelige gjør inntrykk. Filmen fikk blant annet Nordiska filmpriset under Göteborg Film Festival i 2009, hanket inn 5 Gullbaggar og ble også nominert til en BAFTA-pris.

6. Freaks (1932)

Tod Brownings sagnomsuste horror, fra tiden før Hollywood begynte med selvsensur (Hay's code), er like suggererende i dag som i 1932. Ved lanseringen var det mange som ikke klarte å håndtere de vanskelige temaene, og den omveltende filmen gjorde det dermed svært dårlig på kino, så dårlig at Browning nesten måtte legge inn årene som regissør.



Over 62 effektive minutter blir vi introdusert for en gruppe karnevalartister, inkludert Harry og Daisy Earles, som Hans og Frieda, to kortvokste utøvere; de siamesiske tvillingene Daisy og Violet Hilton samt Elvira og Jenny Lee Snow, som begge var født med mikrokefali. Inn i truppen entrer den glamorøse trapesartisten Cleopatra (Olga Baclanova), som umiddelbart vinner Hans' gunst. Cleo er lite fornøyd med oppmerksomheten, inntil hun finner ut at hennes kollega er arving til en røslig formue. Ved hjelp av kraftkaren Hercules planlegger hun giftermål og mord.



«Freaks» fikk rykte på seg om å være utnyttende ovenfor folk med funksjonshemminger, men om man ser filmen er det åpenbart at det er de funksjonsfriske som fremstilles i et dårlig lys. Cleopatra håner sine godtroende kolleger, som er snare med å akseptere henne som en av sine egne. Det er kanskje hennes groteske endelikt som gjorde at filmen forble forbudt i enkelte land i flere årtier.

7. Night of the Living Dead (1968)

Richard Mathesons roman «I Am Legend» fra 1954 har vært inspirasjonskilde til et utall filmer, også «Night of the Living Dead», på tross av at boken handlet om vampyrer. Merkelig nok ble altså den postapokalyptiske historien om den siste personen på jorda, konstant på flukt fra vampyrer, delvis skyld i skapelsen av den moderne zombie-filmen.



George A. Romeros lavbudsjettsfilm tar for seg en rekke mystiske angrep på USAs vestkyst, der de nylig avdøde våkner til og angriper de levende. I en avsidesliggende del av Pennsylvania har en liten gruppe overlevende barrikadert seg i et forlatt gårdshus, inkludert katatoniske Barbara (Judith O'Dea), den pragmatiske Ben (Duane Jones) og en syk ung pike og hennes foreldre. Mens gjengen krangler og prøver å få oversikt over situasjonen blir det stadig flere vandøde på utsiden.



Filmen er et nihilistisk portrett av USA på slutten av sekstitallet, og speiler voldelige bilder fra krigen i Vietnam og borgerrettsbevegelsen som ble kringkastet daglig på TV-er i den jevne amerikaners hjem. I tillegg til sjangerens spenningsstruktur kan vi også kreditere Romero med zombiefilmens tendens til samfunnskritikk. De påfølgende filmene, kanskje best eksemplifisert av «Dawn of the Dead», fra 1978, var en minst like bitende kritikk av tiden den ble laget i.

8. One Cut of the Dead (2017)

Denne japanske metaskrekkfilmen fra Shin'ichirō Ueda – som tar for seg filmingen av en lavbudsjettsskrekkfilm, hvis produksjon plutselig blir avbrutt av virkelige zombier – var i seg selv et prosjekt som ble gjennomført med svært magre midler, men det geniale premisset førte raskt til en enorm popularitet. IndieWire erklærte at filmen er «[...] den beste zombie-komedien siden 'Shaun of the Dead'.» Filmen tjente over 30 millioner dollar på verdensbasis, noe som tilsvarer over tusen ganger mer enn det beskjedne budsjettet (på 25 000 dollar), og ble historisk nettopp av den grunn.



«One Cut of the Dead» gjør en postmoderne vri på skrekkformatet, som produserer både blod, gørr og latter blant vandrende kadavre. Den første delen tar for seg filmingen av den 37 minutter lange sekvensen som utgjør «filmen i filmen», der regissøren, i Takayuki Hamatsus skikkelse, er så desperat etter suksess at han tegner et pentagram i blod i innspillingslokalene, og mer skal det selvfølgelig ikke til for å mane frem faktiske kjøttetende vandøde. Andre del er en slags dokumentar fra postproduksjonen, mens siste akt er en slags bakomfilm som tar for seg den maniske tagningen som utgjør første del.



Filmen er en hyllest til sjangeren, og viser en nærmest rørende nidkjærhet for filmproduksjon.

9. The Cabin in the Woods (2012)

Alle tilhengere av skrekklassikere fra 80-tallet kommer garantert til å elske denne kjærlighetserklæringen til sjangeren. Drew Godard sto bak spakene, men det er kanskje Buffy-skaper Joss Whedon som har satt det største avtrykket på sluttproduktet, hvilket inneholder hver bidige klisjé man kan tenke seg: En gjeng pene ungfoler som liker å feste; collegestudenten med jointen i leppa; uhyggelige bensinstasjonekspeditører og folk som i logisk villfarelse utbryter «la oss dele oss opp» når farer truer. Det høres kanskje ikke ut som det helt store, men klisjéene i «Cabin in the Woods» er ikke bare tom fasade.



Chris Hemsworth, Kristen Connolly, Jesse Williams og Anna Hutchinson spiller de forskjellige skrekkarketypene, «sportsidioten», «jomfruen», «smartingen» og «tøyta». Hele gjengen er på ferietur til en hytte i eie av en slektning, men som publikummer har man langt mer innsikt i hva som faktisk foregår. Vi får for eksempel se folk jobbe i en gedigen underjordisk lab der de har kontroll over hvordan folk og omgivelser oppfører seg, og hvor det foretas veddemål om hvordan det går med gjengen når det slippes løs monstre.



Det hele er en spennende, artig og syrlig kommentar til hvordan skrekkfilmer (og sjangerens publikummere) fungerer, og gir kjærlige blikk til hvor kunstige de er, samtidig som forventninger blir snudd på hodet (en kvinnelig karakter finner for eksempel et enveisspeil hun kan bruke til å spionere på sin muskuløse flørt.) Innen filmen tar slutt vil galskapen ingen ende ta når de gjenlevende karakterene tar seg inn i et underjordisk gjemmested der det befinner seg endeløse monstre og mytologiske skapninger som venter på å bli sluppet fri.

10. The VVitch (2016)

Robert Eggers er en mester i å mane frem saktegående paranoia og redsel som ligger latent i beinmargen, og debutfilmen «The VVitch» er på ingen måte noe unntak. Filmen var nok en sjangerhit fra indiestorheten A24, produksjonsselskapet bak «They Come at Night» og «Hereditary». I større grad enn i sistnevnte film er Eggers' fryktinngytende hånd mer finstemt her, og erter oss kontinuerlig med marerittaktige bilder, lyder og hint, før det til syvende og sist ender i forferdelse.



Plottet foregår i New England på 1690-tallet, og Eggers er ikke snau med å etablere en relativt naturtro tidskoloritt i det han maner frem de gudsfryktige puritanske amerikanske nybyggerne. Familien Williams, som blant annet består av konen Katherina og eldstedatteren Thomasin (Anna Taylor-Joy) har blitt forvist av kolonien de tidligere tilhørte, og bor nå i skyggen av en stor og dunkel skog. En dag forsvinner spedbarnet i familien, mens Thomasin er barnevakt, og sønnen Caleb returnerer fra skogene naken og febril. Det går stadig dårligere med familien, og mistanken faller på eldstedatteren når det blir klart at sataniske krefter er i sving.

