Command & Conquer gjenutgis med hjelp fra de opprinnelige utviklerne

Etter at nyheten om at Command & Conquer i remastret utgave kan komme for PC ble sluppet i oktober, har EA kommet med flere opplysninger om deres planer om å gjenopplive disse klassiske sanntids-strategispillene (RTS), blant annet den spennende nyheten om at de samarbeider med opprinnelig medlemmer av utviklerteamet bak Command & Conquer.

Nyheten ble sluppet av EA-produsent Jim Vessella på Reddit, der han bekreftet at EA har inngått et samarbeid med Petroglyph Games for å utvikle den remastrede utgaven av Command & Conquer-spillene. Ifølge Vessella «har Petroglyph Games med seg mange av de opprinnelige medlemmene fra utviklerteamet som skapte Command & Conquer i 1995».

Blant teamets medlemmer er Joe Bostic, som er kreditert som medskaper av Command & Conquer, og som var hovedprogrammerer for Tiberian Dawn og Red Alert, de to spillene EA har kunngjort at de skal remastre.

Steve Tall, Ted Morris og Mike Legg, alle veteraner fra Command & Conquer, skal også jobbe med remastringen. Dette er oppmuntrende nyheter, ettersom det betyr at de nye spillene i størst mulig grad vil ta med seg ånden fra originalene, mens de oppgraderes med ny 4K-grafikk.

EA, som kjøpte de opprinnelige rettighetene til Command & Conquer fra dens opprinnelige skapere, Westwood Studios, er i den senere tid beskyldt for å ha gått glipp av poenget (og magien) med sine foregående Command & Conquer-spill.

Som Vessella forklarer, kunne han «brainstorme 'C&C-følelsen' med Joe, mimre om jukeboxen med Mike og diskutere med Steve om hvorvidt man skulle fikse spillets Tib Dawn Harvester AI. Å få skravle om C&C med de opprinnelige utviklerne har vært et av høydepunktene i min karriere som gamer.»

Inkluderte spill

Vessellas innlegg på Reddit bekrefter at Command & Conquer: Tiberian Dawn, det første Command & Conquer-spillet, og dens oppfølger Command & Conquer: Red Alert er de to spillene som skal gjennomgå remastringsbehandlingen.

Det bekreftes også et spillets klassiske utvidelsespakker (Covert Ops, Counterstrike, og Aftermath) også vil bli inkludert, helt gratis, og Vessella uttaler de magiske ordene «uten mikrotransaksjoner».

Dette har gjort oss enda mer spent på å se disse sjangerdefinerende spillene i remastret utgave, og som du kan se i videoen nedenfor, er teamet like spente over å vende tilbake til Command & Conquer som vi er.