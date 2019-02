Chili Mobil og Telia må slutte å reklamere for «fri data»

Et mobilabonnement som lover fri bruk av data vil nok friste mange, og det vakte stor oppmerksomhet da Chili Mobil i fjor høst lanserte et abonnement som lovte nettopp dette. Denne uka fulgte også Telia etter med sitt X-abonnement som lover det samme, men nå sier Forbrukertilsynet stopp.

– Det har vært stor etterspørsel fra forbrukerne om mobilabonnement med ubegrenset data, og forbrukerne velger ofte abonnement basert på mengde inkludert data. Da må det komme tydelig frem hva avtalen innebærer, slik at man ikke blir lurt, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet i pressemeldingen.

Problemet er at begge de to abonnementene har sine begrensninger. Chili Mobil begynte med en begrensning på 1000 GB i måneden, men har i ettertid endret dette og ned nedjusterer i stedet hastigheten til 3 Mbit ved bruk av mer enn 5 GB i døgnet. Telia har på sin side valgt en løsning der hastigheten blir nedjustert til 3 Mbit når kunden bruker mer enn 40 GB i løpet av en måned.

Dette har Forbrukertilsynet vurdert nærmere, og i dag har de valgt å sende brev til de to selskapene der de opplyser at dette er i strid med markedsføringsloven.

Villedende markedsføring

Forbrukertilsynet mener at de to selskapenes markedsføring gir inntrykk av at abonnementene kan brukes helt fritt, og de ber selskapene endre markedsføringen slik at det kommer tydelig frem at man ikke får ubegrenset datatrafikk.

–Mobiltilbyderne kjemper om kundene ved å tilby mest mulig mobildata, og vi må derfor sette noen premisser på hva selskapene kan si i markedsføringen sin, sier Haugseth.

Ifølge pressemeldingen har Chili Mobil allerede signalisert at de vil gjøre endringer i abonnementet, og det gjenstår å se hva dette vil resultere i.

Uansett er nok ikke dette slutten på krigen om hvem som kan tilby mest data til en overkommelig pris, og det blir spennende å se hvilket selskap som blir det første som faktisk tilbyr helt fri data uten begrensende vilkår.