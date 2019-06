Call of Duty: Modern Warfare får støtte for ray tracing med Nvidias RTX-kort

Som vi meldte i går har Activison annonsert en «reboot» av Call of Duty: Modern Warfare, og Nvidia melder nå at de med glede kan annonsere at spillet får støtte for ray tracing, noe vi vil anta at de som har investert i RTX-grafikkort også vil glede seg over.

Spillet slippes 25. oktober for PC, PS4 og Xbox One, og nye Modern Warfare sies å skulle bli en helt ny opplevelse og et nytt spill som bygges fra grunnen av.

The rules have changed.Excited to see DirectX Raytracing coming to Call of Duty: #ModernWarfare pic.twitter.com/5jgoprReakMay 30, 2019

Vi har allerede sett den offisielle traileren, og grafikken må sies å imponere – spesielt når det kommer til nattscenene.

Nvidia har også postet traileren på sin egen Twitter-konto, og vi antar dermed at forklaringen på den flotte grafikken vi ser er at dette er PC-versjonen med ray tracing på plass.

Activision lover en skitten, intens og tankevekkende enspillerkampanje, som skal inneholde alt fra snikeoperasjoner til taktiske angrep fra lang rekkevidde.

Spillet skal også få en samarbeidsmodus og flerspillemodus på nett, så det blir noe for en hver smak.

Lyd med ray tracing?

PC Gamer melder også at ray tracing overraskende nok brukes til å gå spillet mer presis og autentisk lyd.

Stephen Miller som er lydansvarlig for Modern Warfare sier i en kommentar:

– Våpenrefleksjonssystemet bruker ray tracing i omgivelsene, og spiller av tre ulike lyder ved treff. Så når du løper rundt vil lydene konstant variere med omgivelsene mens systemet reagere med geometrien.

Det høres ut som enda en bonus, og det vil forhåpentligvis bidra til å gi en enda mer realistisk opplevelse.