Bodø/Glimt – PSV: Slik ser du Europa League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Bodø/Glimt inviterer til fest på Aspmyra i påvente storfint besøk fra PSV.

Videre avansement i Europa League røk fire minutter på overtid borte mot FC Zürich for en uke siden, så nå dreier alt seg om å berge tredjeplassen som gir Europa Conference League-spill over nyttår. Kveldens motstander PSV er garantert videre, men ønsker seg nok en gruppeseier. Tidligere i høst klarte Glimt et hederlig 1-1-borteresultat mot PSV, så et heltent hjemmelag kan stikke kjepper i hjulene for den drømmen.

PSV kommer fra tre av fire seiere i hjemlig liga og imponerte da Arsenal ble slått på eget gress sist. PSV kan stikke av med gruppeseieren, men da må Glimt beseires og FC Zürich må slå Gunners i London. Om Arsenal vinner i kveld er Bodø-Glimt sikrer 3.plassen uansett utfall på Aspmyra.



Klarer Bodø/Glimt å reise seg etter nederlaget mot Rosenborg i helga? Slik ser du Bodø/Glimt – PSV og Europa League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Bodø/Glimt vs. PSV Dato: 3. november Klokkeslett: 21:00 Arena: Aspmyra Stadion, Bodø Norsk TV-kanal: TV3+ Se kampen på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Glimt spiller sin 37. kamp i Europa siden 2020 når Ruud Van Nistelrooys menn gjester Aspmyra. Siden første kamp mot FK Kauno Žalgiris fra Litauen har det rett og slett vært et Europa-eventyr for de gulkledde. Om man ser tilbake på kampene er det en imponerende statistikk. Rundspillingen av Roma hjemme står som en av mange høydepunkter.



Derfor er kampen i kveld ekstremt viktig for å fortsette eventyret. Om alt skulle gå imot Glimt i kveld, blir det et foreløpig punktum for Europa-spill i 22/23 sesongen. Det hadde vært en sportslig nedtur for å si det mildt.

Bodøs supportere har tre kamper igjen å glede seg til denne sesongen. Etter det blir det pause frem til sesongoppstart i januar. Vi får håpe Glimt avslutter torsdagskvelden med stil og poeng.

Slik ser du Bodø/Glimt – PSV og Europa League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Bodø/Glimt – PSV i Norge

(Åpnes i ny fane) I Norge er det Viaplay (Viaplay Group) som har rettighetene til UEFA Europa League-kampene, mens de mest interessante kampene sett med norske øyne vil også være å finne på TV3+ (tidligere Viasat 4.) Man kan se på livesendinger fra kanalen med et hvilket som helst Viaplay-abonnement. Dette vil si at du ikke trenger Viaplay-Medium (Åpnes i ny fane)-pakken for å få med deg kveldens kamp, men hvis du ønsker å se samtlige kamper fra Europa-League, så er det ingen vei utenom abonnement. Viaplay Medium (Åpnes i ny fane), som gir deg mulighet til å se alle sportsarrangementer strømmetjenesten har rettigheter til, koster 349 kr/mnd. (Åpnes i ny fane)



Slik ser du Bodø/Glimt – PSV, uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne UEFA Europa League på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene på Viaplay/TV3+ uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2022.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.