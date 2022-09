Bodø/Glimt – FC Zürich: Slik ser du Europa League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Bodø/Glimt står nok en gang klar til dyst på Aspmyra i påvente storfint besøk fra utlandet. Litt lavere skuldre er det nok nå kontra da Roma-sagaen sto på for fullt i fjor, men dagens kamp mot FC Zürich er likefullt et svært viktig steg for å sikre seg en god plassering i gruppe B, der Arsenal allerede har befestet topplassering.

FC Zürich er det eneste laget som gikk i null første runde, så her gjelder det å holde tunga rett i munnen for å kunne henge med i svingene fremover. Mye står på spill, og det får Ola Solbakken nå kjenne på kroppen. Ifølge VG (opens in new tab) kaster Kjetil Knutsen trønderen rett inn etter to måneder ute, i kjølvannet av en skulderskade. Om Solbakken mangler saft i beina står imidlertid formsterke Amahl Pellegrino klar til å ta over ansvaret for nettkjenninger, på tross av å ha hinket av matta mot Molde for knappe to uker siden.

Klarer gultrøyene å løfte seg etter nederlaget mot Tromsø i helga? Slik ser du Bodø/Glimt – FC Zürich og Europa League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Bodø/Glimt vs. FC Zürich Dato: 15. september Klokkeslett: 21:00 Arena: Aspmyra Stadion, Bodø Norsk TV-kanal: TV3+ Se kampen på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Patrick Berg og Kjetil Knutsen troppet opp til pressekonferanse tidligere i dag, og på et spørsmål om hvordan kampen kommer til å fortone seg, mot et lag seedet såpass mye lavere enn Glimt, svarte Knutsen: «Seedingen er ikke veldig viktig her, men det er jo et lag som sliter litt i hjemlig serie, har vært bra i Europa, har helt klart kvaliteter individuelt, et veldig godt kontringslag.»

«Jeg tror samtlige fikk kjenne på det mot Tromsø, hvis man ikke møter opp og gir 100 prosent, så har man ikke en sjanse, og da har man ikke noe å komme med, så jeg tror vi fikk oss en hard lærepenge der» svarte Berg på et spørsmål om hvordan det er å spille i Europa League iblant alle Tippeligakampene.

Mot FC Zürich er det lite som tyder på at verken spillere eller trener kommer til å ta en seier for gitt, men en skjerpet tropp er helt nødt til å riste av seg den noe ujevne historikken i serien den siste tiden. Nå gjelder det å sikre seg en god plassering i en gruppe der både PSV og Arsenal står som klare favoritter. Slik ser du Bodø/Glimt – FC Zürich og Europa League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Bodø/Glimt – FC Zürich i Norge

(opens in new tab) I Norge er det Viaplay (Viaplay Group) som har rettighetene til UEFA Europa League-kampene, mens de mest interessante kampene sett med norske øyne vil også være å finne på TV3+ (tidligere Viasat 4.) Man kan se på livesendinger fra kanalen med et hvilket som helst Viaplay-abonnement. Dette vil si at du ikke trenger Viaplay Total (opens in new tab)-pakken for å få med deg kveldens kamp, men hvis du ønsker å se samtlige kamper fra Europa-League, så er det ingen vei utenom abonnement. Viaplay Total (opens in new tab), som gir deg mulighet til å se alle sportsarrangementer strømmetjenesten har rettigheter til, koster 649 kroner i måneden (opens in new tab).



