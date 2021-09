Betyr iPhone 13-lanseringen slutten for iPhone XR?

Apple-tilhengere verden over kommer til å sitte med hjertet i halsen senere i kveld, når selskapet endelig avslører sin seneste og gjeveste telefon, men selv om iPhone 13-lanseringen vil innebære et helt nytt sortiment, så kan det også være slutten for en gammel klassiker.



iPhone XR ble lansert så tidlig som i 2018, og er dermed tre år gammel denne måneden. Innen smarttelefoner er dette en skikkelig olding, særlig til å være en Apple-telefon.



Apple pleier å være raskt ute med å bytte ut telefoner, nettbrett og laptoper, og avslutter gjerne salget av foregående modeller fortløpende, i takt med at nye lanseres. Stort sett er det de seneste versjonene som er tilgjengelige for salg, men iPhone XR har gått mot strømmen i så måte.



Telefonen har riktignok vært en av selskapets mest populære modeller, men nå tipper vi at det er enden på visa, selv for en såpass suksessrik smarttelefon.

Det er på tide at iPhone XR får hvile

Allerede i februar mente vi at iPhone 13-lanseringen ville være sluttdatoen for Apples salg av iPhone XR, og vi har ikke forandret mening.



Apple har for vane å bruke nye lanseringer til å gjøre storstilte forandringer i sitt sortiment. Det kan bety rimeligere priser på eldre modeller, hvilket skjedde med iPhone 11 da iPhone 12 ble lansert; eller en simpel fjerning av eldre enheter fra nettbutikken.



Da iPhone 12 ble lansert i fjor kuttet smarttelefongiganten både iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max. Det samme skjedde med iPhone XS og XS Max da iPhone 11 ble lansert, og iPhone X endte sine dager da Apple begynte å selge iPhone XS og XS Max.



Alle disse enhetene måtte dra inn årene da Apple arrangerte sine lanseringsevenement i september, og stort sett var de kun tilgjengelig fra Apples sider i et eller to år før selskapet i det stille fjernet produktene fra nettsiden sin.



Dette vil i praksis si at iPhone XR har klart seg gjennom flere lanseringer enn de fleste andre iPhone-modeller. Ett ekstra år med levetid gjør at telefonen er den lengstlevende enheten noensinne.

Vil iPhone XR forsvinne helt fra markedet?

La oss anta at Apple i år faktisk kutter iPhone XR, hva skjer så? Kan du fortsatt kjøpe telefonen? Sannsynligvis er svaret «ja». I praksis betyr dette bare at Apple kommer til å slutte å selge telefonen via egne nettsider, og at de slutter å sende ut nye enheter til butikker.



Gitt at modellen fortsatt er relativt populær, så vil mange butikker ha en del enheter på lager i tiden som kommer. Du kommer ikke til å kunne kjøpe telefonen direkte fra Apple, men helt borte blir den ikke med det første. Vi regner med at den vil være på lager i noen måneder til.



Da Samsung sluttet å selge Samsung Galaxy S20-serien i januar, så var det likevel mulig å kjøpe telefonene i en hel rekke nettbutikker, og som del i forskjellige abonnementavtaler. Når lagrene til slutt var tomme, så verserte det likevel en del enheter på markedet, takket være bruktmarkedet og tjenester som reparerte og solgte telefonene som «nye».



Det samme vil mest sannsynlig skje med iPhone XR, hvis Apple bestemmer seg for å avslutte produksjonen av telefonen.



Noe man bør ha i mente når produkter går ut på dato er at prisen antakeligvis ikke kommer til å forandre seg stort, i positiv retning. Med en gang lagrene begynner å bli tomme, så er det mange forhandlere som ser sitt snitt til å jekke opp prisen, siden det plutselig blir kamp om de gjenværende enhetene. Derfor kan det være lurt å holde et øye med iPhone XR i tiden som kommer, om det er slik at du har planer om å kapre den (i utgangspunktet) rimelige Apple-mobilen.