Beste gaming-skjerm 2019: Test-vinnerne som gir deg den beste spillopplevelsen

De beste PC-spillene kan ta deg til nye steder, og la deg oppleve ting du aldri ville tro var mulig. Vil du gjøre disse opplevelsene best mulig, trenger du imidlertid også en god skjerm.

Men hva er det som gjør en gaming-skjerm god? Vel, det kommer an på hva du skal bruke den til. Markedet er fullt av ulike typer skjermer, og hvilken som er best for deg kommer an på hva slags spill du spiller.

Er du typen som liker å leve deg inn i enspiller-spill som Devil May Cry V eller Sekiro: Shadows Die Twice, vil du kanskje ha en 4K-skjerm med HDR. Hvis du derimot er mer opptatt av esport og spiller Overwatch eller Fortnite, bør du heller se etter en skjerm med høy oppfriskningsrate og lav responstid.

Det er utfordrende å finne frem til den beste gaming-skjermen, men det er derfor vi her her. Vi har nemlig samlet sammen denne listen over de beste skjermene vi har testet det siste året, og uansett hva slags spill du spiller så vil du finne gode alternativer for deg på denne listen.

BenQ EX3501R

1. BenQ EX3501R

Endelig kan du få både HDR og ultrabredt format

Skjermstørrelse: 35 tommer | Format: 21:9 | Oppløsning: 3440 x 1440 | Lysstyrke: : 300 cd/m2 | Oppfriskningsrate: 100 Hz | Responstid: 4 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 2500:1 | Fargestøtte: sRGB 100% | Vekt: 10,5 kg

Flott skjermstørrelse

HDR

Menyen kan være fiklete

Krever justering før bruk

HDR har vært tilgjengelig i TV-er en god stund nå, men det har tatt tid før funksjonen har begynt å dukke opp i gaming-skjermer. Nye BenQ EX3501R har derimot HDR til nye høyder, og dette er en skjerm som både må kunne kalles prisgunstig og samtidig også vakker. BenQ omtaler denne skjermen som passende til videoopplevelser, men fra det øyeblikket du fyrer opp ditt favorittspill med HDR-støtte, vil du umiddelbart skjønne hvorfor den topper vår liste over de beste gaming-skjermene.

Les vår test av BenQ EX3501R

Alienware AW3418DW

2. Alienware AW3418DW

Den raskeste ultrabrede skjermen til nå

Skjermstørrelse: 34 tommer | Forhold: 21:9 | Oppløsning: 3440 x 1440 | Lysstyrke: 300 cd/m2 | Oppfriskningsrate: 120 Hz | Responstid: 4 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 1000:1 | Fargestøtte: sRGB 100% | Vekt: 11,86 kg

Høyest oppfriskningsrate for ultrabrede

Alienware-design og byggekvalitet

Dyr

Tar mye plass

Alienware AW33418DW er en av få skjermer som både tilbyr innlevelsen som bare 21:9-skjermer kan gi, og samtidig gir deg en nøy oppfriskningsrate. Med en oppløsning på 3440 x 1440, lynrask 4 ms responstid og rask 120 Hz oppfriskningrate, gir AW3418DW deg det beste fra begge verdener. Alle disse funksjonene fører til en stiv pris, som den er ikke det beste valget for deg med stramt budsjett. Likevel er det ingen tvil om at den er blant de beste gaming-skjermene i 2019.

Les vår test av Alienware AW3418DW

AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

3. AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Sortere enn sort

Skjermstørrelse: 35 tommer | Forhold: 21:9 | Oppløsning: 3440 x 1440 | Lysstyrke: 300 cd/m2 | Oppfriskningsrate: 120 Hz | Responstid: 4 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 2500:1: | Fargestøtte: sRGB 100% | Vekt: 11,8 kg

Fenomenal fargegjengivelse

120 Hz oppfriskningsrate

Knotete skjermmeny

AOC Agon AG352UCG var en av de beste skjermene vi noen gang har testet, så da vi fikk høre om oppfølgeren med høyere oppfriskningsrate og bedre kontrast, var forhåpningene store. Og AC352UCG6 Black Edition tar originalens beste sider og skrur dem opp til 11, noe som gjør dette til en glimrende skjerm å ha ultrabrede spillopplevelser på. Den er uten tvil dyr, men så lenge du har pengene (og maskinvaren til å drive den) så er den absolutt verdt det.

Les vår test av AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Asus ROG Swift PG27UQ

4. Asus ROG Swift PG27UQ

Gaming-skjermenes Rolls Royce

Skjermstørrelse: 27 tommer | Forhold: 16:9 | Oppløsning: 3840 x 2160 | Lysstyrke: 600 cd/m2 | Oppfriskningsrate: 144 Hz | Responstid: 4 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 50.000:1 | Fargestøtte: Adobe RGB 99% | Vekt: 9,2 kg

G-Sync og HDR

Fantastisk bildekvalitet

Ekstremt dyr

Asus ROG Swift PG27UQ er kanskje den mest avsnerte og beste gaming-skjermen du kan få akkurat nå. Den er 4K-oppløsning, 144 Hz oppfriskningsrate, i tillegg til at den kombinerer både G-Sync og HDR. Alt dette gjør den til en av de mest utrolige gaming-skjermene som noen gang har eksistert, og du vil bli blåst av banen når du ser den i aksjon. Det eneste som holder denne skjermen unna toppen av denne listen er den sinnssyke prislappen. Ikke minst må du ikke glemme at du trenger en rimelig sprek PC for å drive den også.

Les vår test av Asus ROG Swift PG27UQ

BenQ PD3200U

5. BenQ PD3200U

En stor 4K-skjerm til skrivebordet ditt

Skjermstørrelse: 32 tommer | Forhold: 16:9 | Oppløsning: 3840 x 2160 | Lysstyrke: 350 cd/m2 | Oppfriskningsrate: 60Hz | Responstid: 4 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 1000:1 | Fargestøtte: sRGB 100% | Vekt: 12,5 kg

4K-oppløsning

Stor skjerm

Relativt rimelig

Designet er litt kjedelig

Tar mye plass

Proffe verktøy er ikke nødvendig for alle

BenQ PD3200U er riktignok først og fremst utviklet for profesjonelle CAD-brukere, men den er likevel blant de beste gaming-skjermene du kan kjøpe akkurat nå. Mye av grunnen til det er den fantastiske innsynsvinkelen, som sikrer at vennene dine kan se deg spille uten problemer. Til forskjell fra mange andre 4K-skjermene på markedet, må du ikke rote rundt med innstillingene for å bringe fra den beste bildekvaliteten skjermen kan gi – hver enkelt enhet blir nemlig kalibrert ferdig av BenQ før den forlater fabrikken. Dette er en av de beste gaming-skjermene på markedet, tross at den egentlig ikke ble utviklet for den slags bruk.

Les vår test av BenQ PD3200U

Acer Predator X27

6. Acer Predator X27

Flott bildekvalitet til en god pris

Skjermstørrelse: 27 tommer | Forhold: 16:9 | Oppløsning: 3840 x 2160 | Lysstyrke: 600 Nits | Oppfrisknigsrate: 144 Hz | Responstid: 4 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastnivå: 1000:1 | Fargestøtte: SRGB 100%, Adobe RGB 99% | Vekt: 12,3 kg

Fantastisk 4K HDR-bilde

G-Sync og høye oppfriskningsrate

Ekstrem pris

Enkelte PC-spillere der ute må bare ha det absolutt beste som finnes på markedet, og for dem kan Acer Predator X27 være det riktige valget. Listen med toppspesifikasjoner der nesten endeløs – 4K-oppløsning, HDR-10, G-Sync, 144 Hz oppfriskningsrate – og det er ikke lett å finne noe som slår den. Og når du får se den med dine egne øyne, så vil du være solgt – i hvert fall til du ser prislappen på rundt 21.000 kroner. Dette er en skjerm for dem med mye penger, men det er jo ikke noe galt med å drømme.

Les vår test av Acer Predator X27

BenQ Zowie XL2540

7. BenQ Zowie XL2540

En skjerm for konkurransespillere

Skjermstørrelse: 24 tommer | Forhold: 16:9 | Oppløsning: 1920 x 1080 | Lysstyrke: 400 cd/m2 | Oppfriskningsrate: 240 Hz | Responstid: 1 ms | Innsynsvinkel: 170/160 | Kontrastforhold: 1000:1 | Fargestøtte: NTSC 72% | Vekt: 7,5 kg

Høy oppfriskningsrate

Enkelt oppsett

Dyr

Passer kun for konkurransespillere

Skylappene til BenQ Zowie XL2540 får den kanskje ikke til å virke så fristende, men tro oss når vi sier at den er blant de beste gaming-skjermene på markedet. Den ofrer enkelte finesser, til fordel for lynrask oppfriskningsrate på 240 Hz og like lynrask 1 ms responstid. Du får altså ikke adaptiv synk, men det kan du kompensere for med en sprek PC som kan holde følge med oppfriskningsraten. BenQ Zowie XL2540 gjør også ting enkelt for deg ved å by på et utvalg av forhåndsinnstillinger, og en S Switch som lar deg veksle mellom dem. Er du en profesjonell spiller, så er dette absolutt en skjerm å vurdere.

Les vår test av BenQ Zowie XL2540

Samsung CHG90 QLED

8. Samsung CHG90 QLED

Bredere enn ultrabred

Skjermstørrelse: 49 tommer | Forhold: 32:9 | Oppløsning: 3840 x 1080 | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 3000:1 | Fargestøtte: ukjent | Oppfriskningsrate: 144 Hz | Vekt: 16 kg

Feilfri bildekvalitet

Imponerende fargegjengivelse

Jevn 144 Hz oppfriskningsrate

Dyr

Kun 1080p vertikalt

Ved siden av at denne skjermen er først ute med Samsungs QLED-teknologi i gaming-skjermmarkedet, er den også den absolutt bredeste ultrabrede skjermen du får tak i. Den er på hele 49,5 tommer og det er ingen tvil om at den tar mye plass, men oppløsningen på 3840 x 1080 og HDR-støtten, sikrer at bildekvaliteten vil blåse deg av banen. Selv om du ikke velger å spille i denne oppløsningen (det krever tross at en sprek maskin), så kan du likevel bruke en del av den ekstra plassen til et nettleservindu eller en film. Den eneste ulempen er den enorme prislappen, men for en skjerm som dette kan det være verdt det.

Les vår test av Samsung CHG90 QLED

Samsung CHG70 QLED

9. Samsung CHG70 QLED

Glimrende spillopplevelser til en overkommelig pris

Skjermstørrelse: 32 tommer | Forhold: 16:9 | Oppløsning: 2560 x 1440 | Lysstyrke: 350 cd/m2 | Oppfriskningsrate: 144 Hz | Responstid: 1 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 3000:1 | Fargestøtte: 1.07 B | Vekt: 9,6 kg

Rask responstid

HDR

Tar mye plass

Hvis du har et sprekt grafikkort du vil ha fullt utbytte av, så har Samsung noe som passer for deg – så lenge du kan klare deg uten 4K da. Samsung CHG70 er en kurvet 1440p-skjerm med lynrask 1 ms responstid og 144 Hz oppfriskningsrate, og det gjør den til en av de beste gaming-skjermene du kan kjøpe i 2019. Og med tanke på at den ofte er på salg, så kan du gjøre et ekstremt godt kjøp.

Les vår test av Samsung CHG70 QLED

MSI Optix MAG271CR

10. MSI Optix MAG271CR

Godt valg for konkurransespillere

Skjermstørrelse: 27 tommer | Forhold: 16:9 | Oppløsning: 1920 x 1080 | Lysstyrke: 300 cd/m2 | Oppfriskningsrate: 144 Hz | Responstid: 1 ms | Innsynsvinkel: 178/160 | Kontrastforhold: 3000:1 | Fargestøtte: SRGB 115%, 90% DCI-P3 | Vekt: 9kg

Rask oppfriskningsrate

RGB-lys

Dyr til å være 1080p

Når du spiller konkurransedrevne FPS-spill som Overwatch eller Counter-Strike: Global Offensive, er hastighet viktigere enn alt annet, og det er da skjermer som MSI Optix MAG2781CR kommer til nytte. Med en oppløsning på 1080p, oppfriskingsrate på 144 Hz og 1 ms responstid, får du superraskt og superjevnt gameplay, så lenge du har maskinvare til å drive den.

Les vår test av MSI Optix MAG271CR

Hvis du er på jakt etter en god gaming-skjerm, bør du vite hva du skal se etter.

Setter du deg inn i terminologien og spesifikasjonene nedenfor, vil det hjelpe deg til å velge du den beste skjermen til ditt bruk, noe som betyr at du også unngår å betale ekstra for funksjoner du ikke trenger.

Skjermstørrelse: Noe av det første du må bestemme deg for nå du skal kjøpe en gaming-skjerm, er hvilken størrelse du vil ha. En større skjerm gir deg bedre innlevelse fordi spillet vil fylle mer av synsfeltet ditt, men du må også være sikker på at du har plass til en stor skjerm. Ikke minst sier det seg selv at den større skjerm også koster mer.

Skjermforhold: Skjermforholdet sier noe om forholdet mellom høyden og bredden til skjermen. Det vanligste skjermforholdet er 16:9, mens stadig flere gaming-skjermer også kommer med 21:9-forhold. I tillegg finnes det også varianter som er enda bredere, og det høyeste på markedet til nå er Samsungs 32:9-skjerm som du finner ovenfor.

Oppløsning: En annen viktig faktor du må vurdere er hvilken oppløsning du vil ha. Her er høyere tall bedre, men du vil også trenge et sprekere skjermkort for å drive høyere oppløsninger. Full HD på 1920 x 1080 er vanlig, men du får også mange skjermer med 256 x 1400 (WHQD) og 3840 x 2160 som er full 4K.

Oppfriskningsrate: Hvis du først og fremst spiller spill som Counter-Strike og andre førstepersons-skytespill, er oppfriskningsrate ekstra viktig. Jo høyere tall, jo flere bilder får duper sekund, og det fører til en jevnere spillopplevelse. 60 Hz er fortsatt vanlig, men også 144 Hz og til og med 240 blir stadig mer utbredt.

Paneltype: Her begynner ting å bli litt tekniske. Typen panel skjermen er utstyrt med, avgjør nemlig i stor grad hva slags responstid og bildekvalitet du får. TN-paneler (Twisted nematic) gir gjerne laveste responstid, og det er vanligvis også billigst. Samtidig gir de vanligvis ikke d e beste innsynsvinklene. IPS-paneler (in-plane switching) gir på sin side fantastiske innsynsvinkler og fargereproduksjon, men har vanligvis høyere oppfriskningsrate. VA-paneler (vertical Alignment) plasserer seg midt mellom dem, men de trege responstidene gjør at de sjeldent brukes i gaming-skjermer.

Innsynsvinkel: Selv om de fleste sitter rett foran skjermen når de spiller, kan du likevel ha nytte av en god innsynsvinkel, og spesielt hvis du har publikum. Innsynsvinkelen sier nemlig noe om hva slags vinkel du kan se på skjermen fra uten at bildekvaliteten degraderes. Jo nærmere tallet er til 180, jo bedre bildekvalitet vil du få når du ser på skjermen fra siden eller fra over- eller undersiden.

G-Sync og FreeSync: Du har sikkert lagt merke til at mange skjermer har støtte for enten G-Sync eller FreeSync, og noen ganger også begge. Disse teknologiene sikrer at skjermkortet og skjermen alltid holder samme bilderate, noe som gjør at du unngår rifter i bildet når bilderraten varierer. G-Sync er utviklet av Nvidia og krever at du har et Nvidia-skjermkort. I tillegg krever den dedikert maskinvare i skjermen, noe som kan trekke opp prisen. FreeSync er på sin side utviklet av Nvidia, og siden den er gratis å bruke for skjermprodusentene fører det også til at skjermene er billigere.

