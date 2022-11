Vi testkör Benq Mobiuz Ex2710u - diskret gamingskärm med muskler

Är Benq Mobiuz Ex2710u en bra skärm för gaming? Absolut, men har du plats för en lite större skärm skulle vi säga att den här 27-tummaren kan bytas ut mot 32-tummaren EX3210U (Öppnas i ny flik) istället. Bägge skärmarna ligger nämligen på nästan exakt samma pris.

Prislappen är annars det enda som ligger Ex2710u (Öppnas i ny flik) i fatet, för det är en riktigt trevlig skärm för både spel och kontorsarbete annars.

Diskret design

Benq har valt att göra foten i silver (med en diskret orange stripe) och skärmfästet samt baksidan av skärmen i vitt. Det gör att skärmen, frånsett den lite kantiga foten, är förvånansvärt diskret i sin design. Det känns helt enkelt som en lite mer vuxet designad gamingskärm. Skärmen går att ställa i höjdled och vinklas en smula åt sidorna, men vill du ha mer alternativ får du använda ett vesa-fäste.

Blingbling finns såklart, i form av fyra ljusramper på baksidan som kan ställas i olika färger och lägen (eller stängas av), men även de är relativt diskreta. Allt styrs antingen via knappar under skärmen, eller via medföljande, otroligt plastiga, fjärrkontroll.

Image 1 of 7 HDRi ger ett riktigt bra automatiskt HDR-läge (Image credit: Daniel Hessel) EX2710U är som gjord för PS5 (Image credit: Daniel Hessel) Trevolo fixar 2.1-ljud (Image credit: Daniel Hessel) Det finns ljusramper på baksidan, men de är relativt diskreta (Image credit: Daniel Hessel) Foten erbjuder en enkel men effektiv kabelhantering (Image credit: Daniel Hessel) Vit design känns förvånansvärt fräscht (Image credit: Daniel Hessel) 4 USB, 1 Displayport, 2 HDMI 2.1 och ljud. Saknas bara USB-C (Image credit: Daniel Hessel)

Bra men klent ljud

Specifikationer Storlek: 27 tum 16:9

Skärm: Platt 4K HDR IPS 144Hz

Ljusstyrka: 300 nits, 600 nits (max HDR)

Responstid: 1ms (GtG), 1ms (MPRT)

Adaptiv sync: FreeSync Premium Pro

Ljud: 2.1 (2x2W +5W woofer), mikrofon

Portar: 2 HDMI 2.1, 4 USB-A, 1 Displayport 1.3, hörlur

Framsidan består av en platt IPS-panel i 4K-upplösning i 144 hertz och HDR-stöd. Nedanför den återfinns en liten soundbar med 2.1-ljud. Här hade vi önskat lite mer tryck i subwoofer-delen, för medan ljudet överlag är rätt bra och detaljerat saknas en hel del bas.

På baksidan hittar vi en Displayport 1.4, två HDMI 2.1, hörlursport och en USB-hubb, så det finns uttag för det mesta. Samtidigt hade vi gärna sett en USB-C här för att slippa fibbla med adaptrar till en Mac. Samtidigt hade en USB-C med Thunderbolt eller USB3/4 gjort att vi sluppit använda den extra sladden för USB-hubben på baksidan.

HDMI 2.1 och stöd för 120hz gör skärmen utmärkt för PS5 (Image credit: Daniel hessel)

Intelligent HDR

Plus och minus Fördelar

Bra auto HDR-läge

Bra uppsättning portar

Mångsidg

Snygg design

Nackdelar

Priset

Ingen USB-C

Klen bas

Vi testkörde skärmen mot såväl en speldator som en Macbook och Playstation 5 och fick ett väldigt gott intryck rakt igenom.

För kontorsarbete fungerar den riktigt bra, även om du behöver pilla lite i inställningarna för HDR och ljusstyrka innan det ser bra ut. Vår speldator tuffar på med ett RTX2060-kort, så 4K i 144hz är lite svettigt för den. Men här kommer verkligen Benqs automatiska HDR-läge HDRi till sin rätt. Där anpassas HDR-läget efter vad som syns på skärmen och lyckas även med ett riktigt bra resultat fejka SDR-material till HDR. Däremot brister den en smula i vanlig HDR, så här är det bäst att låta Benqs autoläge sköta saken.

Mest nytta fick vi med en PS5, en konsol som bara väntar på att få paras med en skärm som stödjer 120hz HDR. Sonys fejkade surroundljud funkar dessutom riktigt bra med den lilla soundbaren.

Är Benq Mobiuz EX2710U värd pengarna?

Sett till att 32-tummaren faktiskt ligger på samma pris är det svårt att rekommendera just 27-tummaren och att de förutom storleken är identiska.

Men enbart sett till sina kvaliteter som skärm är Benq Mobiuz Ex2710u riktigt trevlig om du vill ha en 4K gamingskärm utan att den för den sakens skull skriker gaming. Har du däremot plats för 32-tummaren bör du välja den, just eftersom de ligger på ungefär samma pris.