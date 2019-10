Bekreftet: Red Dead Redemption 2 kommer til PC

Etter måneder med spekulasjoner har Rockstar endelig bekreftet at Red Dead Redemption 2 kommer til PC, og datoen er satt til 5. november.

Bekreftelsen kommer fra Rockstars Twitter-konto.

RED DEAD REDEMPTION 2 is coming to PC November 5thhttps://t.co/ECEqNr9HUI pic.twitter.com/8jg8WeVvQ8October 4, 2019

Dette blir det første Red Dead Redemption-spillet som slippes på PC, og det kan se ut som Rockstar gjør et stort poeng av at det for en rekke grafiske og tekniske forbedringer.

Red Dead Redemption 2 ser fantastisk ut på PS4 og Xbox One, så vi kan bare drømme om hva slags visuell fest det vil bli på den sprekere PC-plattformen.

Spillet skal i tillegg også få mer innhold i kampanjen, inkludert nye Bounty Hunting-oppdrag, gjengskjulesteder, våpen og mer.

Red Dead Redemption 2 for PC gir også tilgang til Red Dead Online, og har skal alt innholdet som allerede er sluppet på konsoll bli tilgjengelig. Det beste av alt er at online-spilling blir helt gratis, i motsetning til hva som er tilfelle på konsoll.

Forhåndsbestilling fra 9. oktober

Det er tydelig at Rockstar håper å friste deg til å kjøpe spillet gjennom sin nye nettbutikk.

Ifølge nettsidene blir det mulig til å forhåndsbestille Red Dead Redemption 2 for PC fra Rockstar Games Launcher fra 9. oktober. Passer du på å laste ned programmet innen 8. oktober kan du også sikre deg Grand Theft Auto: San Andreas helt gratis.

Forhåndsbestiller du før 22. oktober, kan du også velge deg to ekstra gratis spill fra denne listen:

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Bully: Scholarship Edition

L.A. Noire: The Complete Edition

Max Payne 3: The Complete Edition

Forhåndsbestiller du direkte fra Rockstar får du også gratis oppgradering til Premium-versjonen, og du får 20 dollar i avslag på både Special- og Ultimate-utgavene.

I tillegg får du også følgende forhåndsbestillingsbonuser:

Outlaw Survival Kit for Story Mode

War Horse for Story Mode

Treasure Map for Story Mode

Cash Bonus for Story Mode

50 Gold Bars for Red Dead Online

Forhåndsbestilling i andre butikker fra 23. oktober

Red Dead Redemption 2 kommer også til en rekke andre nettbutikker, inkludert Epic Games Store, Greenman Gaming og Humble Store, men her blir forhåndsbestilling først mulig fra 23. oktober.

Vil du ha spillet på Steam må du vente enda lenger, for der skal det ikke slippes før i desember. I tillegg kommer det også til Googles strømmeplattform Stadia.