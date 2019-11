Red Dead Redemption 2 for PC: Får vi noen gang en PC-versjon?

Oppdatert: Nå er det bekreftet at Red Dead Redemption 2 kommer til PC, og vi har samlet alt vi vet om PC-utgaven hittil her.

Kommer vi noen gang til å få se Red Dead Redemption 2 på PC? Rockstars western-spill ble sluppet på konsoll til lysende kritikker i oktober i fjor, og for bare noen dager siden gikk online-delen fra beta-status til offisiell lansering. Hittil er imidlertid spillet kun tilgjengelig på Xbox One og PS4.

Mange har altså hatt gleden av å spille spillet, men PC-spillere verden sitter fortsatt og venter i spenning på at Red Dead Redemption 2 skal komme til PC.

Spillere som er sultne på å spille Red Dead Redemption 2 med best mulig grafikk og 4K-oppløsning kan gjøre det på PS4 Pro eller Xbox One X, men det er likevel ingenting som en sprek PC når man er ute etter å presse hver eneste dråpe av høyoppløst og detaljert grafikk ut av et spill.

Men hvor store er egentlig sjansene for at vi får se Red Dead Redemption 2 på PC før eller siden? Vi har gått gjennom ryktene som peker mot en PC-utgivelse, og gjettet oss frem til når vi kan forvente at det dukker opp.

Kommer Red Dead Redemption 2 til PC?

Det siste hintet om at Rockstar planlegger å slippe Red Dead Redeption 2 på PC, er at de nylig lanserte et eget oppstartprogram for PC-spill – en såkalt Launcher. Har er det mulig å kjøpe en del av Rockstars spill direkte i programmet, man kan starte spillene man har installert fra et sentralt sted, og det skal være støtte for lagring i skyen. Vi anser det som sannsynlig at Rockstar ønsker å sikre at flest mulig potensielle RDR2-spillere har dette programmet installert, før de slipper nyheten om at Red Dead Redemption 2 skal slippes på PC.

Nylig ble det også kjent at enda en Rockstar-ansatt har avslørt via sin LinkedIn-profil at han har jobbet på PC-versjonen av Red Dead Redemption 2, og dette må kunne sies å øke sannsynligheten kraftig for at spillet er på vei. Oppføring er fjernet i etterkant, men wccftech rakk å ta skjermbilde av siden.

Dette har altså også skjedd før, for i juni i fjor viste det seg at en Rockstar-ansatt hadde oppgitt at han hadde jobbet på PC-versjonen av spillet på sin LinkedIn-profil, men også dette ble fjernet etter at media slo opp saken.

Ryktene om en PC-utgivelse av Red Dead Redemption 2 fikk også vann på mølla, etter at nettbutikken MediaMarkt la ut en PC-versjon av spillet for salg med plassholderdatoen 31. desember 2019. Denne oppføringen har imidlertid blitt fjernet i ettertid.

Enda et rykte dukket deretter opp med mobil-appen Rockstar slapp, der man kan se informasjon og kart mens man spiller.

Red Dead Redemption 2s mobil-app

Graving i koden til appen førte nemlig til at man fant referanse til PC-innstillinger som skygge- og gresskvalitet, i tillegg til linjer som spesifikt nevnte PC som «PARAM_companionAutoConnectIpPC» og «CommandIsPcVersion(void)». Du kan se hele listen hos Rockstar Intel.

Det ble også funnet en referanse til «oculus», noe som må antas å peke mot mulig VR-støtte. Muligheten til å spille hele spillet i førstepersonsperspektiv i VR kan altså være en mulighet, og dette ville uten tvil fungert best på en sprek PC.

Red Dead Redemption 2: Er VR en mulighet?

Red Dead Redemption 2 på PC: lanseringsdato

Så når kan vi vente oss å se Red Dead Redemption 2 på PC? Det har vi dessverre ikke noe klart svar på, men i og med at de nå ser ut til å gjort unna mye jobb på Red Dead Online for konsollene så er det sannsynlig at de kan komme til å slippe nyheter om en PC-utgivelse i løpet av de neste månedene.

Som kjent kom aldri det opprinnelige Red Dead Redemption til PC, men markedet er annerledes nå og vi anser det som veldig sannsynlig at spillet kommer. Det hjelper også på sjansene at både GTA IV og GTA V fikk PC-versjoner.

Med tanke på hvor stor og omfattende Red Dead Redemption 2s spillverden er, så er det ikke så overraskende om det tar tid å konvertere spillet til PC. Det er altså bare å fortsette å hope at Rockstar har planene klare for en lansering i ikke altfor fjern fremtid.