Bekreftet: OnePlus 7T lanseres 26. september

Hvis du synes OnePlus 7 eller OnePlus 7 Pro virker fristende men har ventet med å handle så bør du nok vente litt til, for OnePlus har nettopp annonsert når de kommer til å vise frem det vi antar blir oppgraderte utgaver av begge de to modellene ganske snart.

Nå melder nemlig OnePlus gjennom sin nettside at de skal holde et lanseringssarrangement i India 26. september, og vi går ut ifra at det vil dreie seg om OnePlus 7T og 7T Pro.

Vi her i Europa må imidlertid vente et par uker til på en offisiell lansering, for det skal også holdes et tilsvarende arrangement i London 10. oktober.

Dette er altså datoene da vi forventer å få se de nye telefonene, men når de kommer i salg vet vi fortsatt ikke. Vi antar imidlertid at det ikke blir så lenge etterpå.

Vi har hørt en god del rykter rundt de nye telefonene, og de aller fleste av dem peker mot at de vil ligne mye på de foregående modellene.

I annonseringen av lanseringsdatoen nevnes det imidlertid 90 Hz oppfriskningsrate, noe OnePlus 7 Pro hadde men ikke One Plus 7. Altså kan det bety at begge de to T-modellene vil få dette.

Uansett får vi sannsynligvis vite mer 26. september, og TechRadar kommer til å rapportere direkte fra lanseringen.