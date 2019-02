ARM-bærbare med Windows 10 blir kraftigere med åttekjernet Snapdragon-brikke

Det ser mer sannsynlig ut at Qualcomms kommende brikke for mobile enheter, Snapdragon 8180, vil være driveren i den neste generasjonen av enheter som kjører Windows 10 på ARM.

«Windows 10 på ARM»-bærbare er bærbare maskiner som kjører en tilpasset versjon av Windows 10 og bruker ARM-prosessorer som oftest er å finne i smarttelefoner og nettbrett. Det er mer vanlig å finne AMD eller Intel-prosessorer i maskiner som kjører Windows 10.

Dette betyr at de kombinerer formfaktoren til en bærbar med flere av fordelene fra mobiler og nettbrett. For eksempel umiddelbar oppstart, lenger batteritid og mobildata.

Og selv om disse maskinene har stort potensiale så har de «Windows 10 på ARM»-maskinene vi har sett så langt hatt en stor mangel; nemlig ytelse. Dette har gjort at bærbare som HP Envy x2 har problemer med å utføre oppgaver som vanlige bærbare ikke har problemer med.

Dette kan nå endre seg med introduksjonen av Snapdragon 8180, og ryktene rundt den nye brikken vil ha det til at den skal gi en kraftig forbedret brukeropplevelse.

Allerede i desember?

Qualcomm avholder sin årlige teknologikonferanse i Hawaii nå i Desember, og mange mener at det er under denne konferansen at vi kommer til å se den nye Qualcomm Snapdragon 8180 (som også går under navnet SDM1000).

Ifølge ryktene så vil det bli en åttekjernet prosessor med 15-watt TDP og støtte for LPDDR4X RAM. Fire Kyro Gold-kjerner skal angivelig nå 3.0 GHz, mens fire Kyro Silver-kjerner skal klokke inn på 1.8GHz, og brikken skal bytte mellom disse avhengig av oppgaven som utføres.

Det ryktes også at den bruker en Qualcomm Adreno 680 GPU og har 8,5 milliarder transistorer. Den skal ha RAM med en klokkefrekvens på 2133MHz. Sammenlignet med Snapdragon 850 og 845 som hadde en klokkefrekvens på 1866MHz.

Sammenlagt kan dette gi et imponerende hopp i ytelsen for «Windows 10 på ARM»-bærbare.

Om Snapdragon 8180 faktisk blir avduket i desember så kan vi forhåpentligvis se bærbare basert på denne brikken kort tid etter. Brikken skal angivelig ha gjennomgått en Geekbench-test og resultatet ble lekket og publisert.

Via WindowsLatest.com