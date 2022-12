2022 er snart over, og Prisjakt (Åpnes i ny fane) har som vanlig kåret Årets Butikk – denne gangen Årets Butikk 2022. Kåringen bygger på tusenvis av anmeldelser fra prissammenligningstjenestens brukere.

At Hyttefeber stakk av med den gjeveste prisen, er kanskje ikke så interessant for de fleste av TechRadars lesere, men det var også andre butikker som utmerket seg.

På tredjeplassen finner vi Soundgarden (Åpnes i ny fane), en butikk mange lydentusiaster har et nært forhold til. De fikk også prisen for lyd, bilde og musikk.

Prisen for årets nykommer gikk til GamEra (Åpnes i ny fane), en forhandler som konsentrerer seg om alt som har med gaming å gjøre. De stakk for sikkerhets skyld også av med prisen for spill og gaming.

Prisen for data og tilbehør gikk til Komplett (Åpnes i ny fane), Nordens største netthandelsaktør.

Stjørdal Foto (Åpnes i ny fane) har en netthandel mange har lagt merke til, og den ble belønnet med prisen for foto og video.