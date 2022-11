Her er våre topp 5 julegaver fra Eplehuset

En julegave fra Eplehuset (Åpnes i ny fane) betyr harde pakker og stor glede. Julen nærmer seg med stormskritt, og det kan være en god idé å samle inn ønskelistene til de rundt deg. Juletiden er også en fin mulighet til å finne egne ønsker, og det kan jo hende du unner deg selv en førjuls-gave – det er jo tross alt jul.

Hos Eplehuset kan du kjøpe alt innenfor Apple - og det som hører til! Det er ikke bare iPhone og iPad de har å by på. Her finnes mange nyttige tilbehør som smarter opp hverdagen. Utvalget er stort, men vi har plukket ut 5 produkter som er våre julegavefavoritter.

AirPods: En klassiker i øret

AirPods er stilige og meget funksjonelle. Om man eier et Apple-produkt er AirPods alltid et meget velkomment tilbehør. Fin gave å gi – herlig å få.

(Åpnes i ny fane) AirPods (3. gen) med Lightning-ladeetui (Åpnes i ny fane)

- Romtilpasset lyd som plasserer lyden rundt hele deg.

- Justerer musikken etter din øreform.

- Svette- og vannbestandig, så kan fint brukes til trimmen.

- 30 timer lyttetid.

- Lades i sitt Lightning ladeetui. Pris: 2190kr

Nomad Base: Stilig trådløs Ladeplate

En av de fineste ladeplatene på markedet. Fin til arbeidsstasjonen, og utrolig kjekk å ha på nattbordet for trygg lading av dine smart-produkter. Plass til flere ting, men tar ikke mye plass.

(Åpnes i ny fane) Nomad Base One Max MagSafe Trådløs Ladeplate - Sølv (Åpnes i ny fane)

- En av de mest premium ladeplatene der ute.

- Skinnende glasspanel som gir et eksklusivt uttrykk, er denne klar til å skinne på arbeidsstasjonen din.

- Designet for å raskt lade iPhone og Apple Watch.

- Opptil 15W ladehastighet Pris: 1799kr

Twelve South:Trådløs Lader

En trådløs lader som du kan personifiseres med bilde. Dette gjør at den passer diskré inn i alle rom. Lader også enheter med deksler opptil, sånn at du slipper å ta det av og på under lading.

(Åpnes i ny fane) Twelve South PowerPic Mod Trådløs Lader - Svart (Åpnes i ny fane)

- En flott trådløs lader, du kan gjøre til din egen ved å legge til et 4x6-bilde.

- Kan lade enheter som har deksler opptil 3mm tykke.

- Lader opptil 10W. Pris: 649kr

Meater: Et smart steketermometer

Smart termometer som du kobler til telefonen. Få god oversikt over søndagssteika eller juleribba. Hjelper deg steke kjøttet til den graden du vil. Smart og godt på en gang, og perfekt for den som er glad i å lage mat.

(Åpnes i ny fane) Meater: trådløs smart steketermometer (Åpnes i ny fane)

- Hjelper deg steke eller grille perfekt kjøtt.

- Medfølgende app hjelper deg å grille/steke kjøttet perfekt.

- Gir beskjed når kjøttet oppnår riktig kjernetemperatur.

- Enkel å bruke med enkelt oppsett.

- Ingen kabel og lett å følge med uten å måtte åpne ovnen.

Pris: 999kr

Ember Mug 2 termokrus

Et smart termokrus som holder kaffen din varm. Perfekt for deg som glemmer at du la kaffekoppen på pulten. Koppen gir perfekt drikketemperatur, og ser snasen ut.

(Åpnes i ny fane) Ember Mug 2 termokrus 295 ml - Kobber (Åpnes i ny fane)

- Termokrus for hjemmet eller kontoret, som gjør mer enn bare å holde kaffen varm.

- Lar deg stille inn en nøyaktig drikketemperatur, slik at kaffen din aldri blir for varm eller for kald.

- Skrur seg automatisk av og på slik at du alltid oppnår din ønskede temperatur.

- Kan kobles til iPhone via Bluetooth og ved å laste ned Ember-appen. Pris: 1499kr

Få hjelp med julehandelen på Eplehuset

Det var vår liste med det vi mener er topp 5 julegaver fra Eplehuset.

Butikken driver ikke bare med salg, men også reparasjoner og opplæring innenfor produktene sine. Så en gave fra Eplehuset, gjør at mottaker enkelt kan få brukerhjelp i nærmeste butikk. Gjør en handel nå, så har du enda en mindre ting å gjøre i julestria.

Harde pakker og god juletid ønskes!

