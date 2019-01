Apples trådløse ladematte AirPower skal nå være i produksjon

Historien til Apples ladematte AirPower har vært lang og forvirrende: Apple slapp hint om den helt tilbake i 2017 og lovte samtidig at den skulle lanseres i løpet av 2018, men siden da har vi hørt svært lite om når vi kan forvente å se mer til den. Ryktene har svirret om gjentatte utsettelser, og det har også blitt spekulert i at hele produktet ville bli kansellert.

Ifølge ladeekspertene i ChargerLab skal imidlertid AirPower nå være i produksjon, og tipset stammer fra en ikke navngitt kilde som har nær tilknytning til Apples leverandørkjede.

ChargerLabs kilde sier også at AirPower blir produsert av Luxshare Precision, det samme selskapet som står for produksjonen av AirPods og en rekke ulike USB-C-kabler for Apple. Vi kan ikke garantere at alt dette stemmer, men dette tipset er i hvert fall av den mer troverdige typen.

På vei mot lansering?

Apple har fortsatt ikke sagt noe mer om produktet i etterkant av de opprinnelige hintene. Det eneste unntaket er at ladematten nevnes i manualen til iPhone XS, der det fremkommer hvordan man bruker den til å lade telefonen, tross at produktet ikke finnes ennå.

Det har lenge virket som Apple har hatt problemer med å få ladematten til å fungere slik de ønsker. AirPower er ment å kunne lade tre ulike produkter samtidig, så du skal kunne legge en iPhone, en Apple Watch og et par AirPods på den og lade dem sømløst uten ledninger.

Dette er kanskje lettere sagt enn gjort når det kommer til selve produktutviklingen, og rykter har pekt mot at tidligere AirPower-prototyper har vært trege og ustabile. Hvis Apple har klart å løse disse problemene, kan det altså være at vi får se en annonsering i løpet av de neste månedene.

Kilde: AppleInsider