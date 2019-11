Apples nye Powerbeats Pro er AirPods som holder seg på plass mens du trener

Etter ukesvis med rykter og en lekkasje eller to, har Apple endelig avduket nye helt trådløse og vanntette Powerbeats Pro.

Av nyvinninger kan vi nevnte at Powerbeats Pro er 23 prosent mindre og 27 prosent lettere enn tidligere treningspropper fra Beats, og det justerte designet skal også gjøre dem mer komfortable. I tillegg er også høyttalerelementene forbedret, og Apple lover at de skal gi ekstremt lav forvrengning og flott dynamisk rekkevidde over hele frekvensområdet.

Akkurat som nye AirPods (2019) er også Powerbeats Pro utstyrt med Apples H1-brikke, og du får håndfri Siri og raskere oppkoblingstid enn før. De er også utstyrt med mikrofoner på utsiden av hver propp som brukes til å filtrere ut omgivelsesstøy, og ekstra teknologi som skal forbedret evnen til å oppfatte tale.

Når det kommer til batteritid skal du kunne forvente ni timer fra selve proppene, og 24 timer fra det medfølgende ladeetuiet. Øreproppene går automatisk i dvale etter kort tids inaktivitet for å spare batteri, og de skrur seg automatisk av når du legger dem i etuiet.

Fokus på trening

Hodetelefonene til Beats har alltid fokusert på trening, men Powerbeats Pro ser ut til å utbedre en del problemer folk har hatt med tidligere modeller. Forhåpentligvis leverer de bedre lyd både ved musikklytting og til samtaler, og de skal holde det gående lenger også.

Noe annen som mange treningsentusiaster vil sette pris på, er at du får en og en halv times spilletid fra bare 5 minutters lading, og over fire timers avspilling fra 15 minutters lading. Det passer perfekt om du skal ut å trene, og har glemt å lade proppene etter forrige gangs bruk.

I likhet med en del andre treningsfokuserte propper, vil også Powerbeats Pro pause avspilling når du tar en propp ut av øret og starte igjen når du setter den inn. Det kommer godt med når du skal slå av en prat med sidemannen, og ikke har lyst til å gå glipp av noe i podcasten du hører på.

Powerbeats Pro kommer i salg i mai i fargene sort, kremhvit, mosegrønn og marineblå, og prisen ligger på 2590 kroner.