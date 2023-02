Apples iPhone 15 ventes å komme med en ny kameramodul

Det drøyer trolig enda syv måneder til den offisielle lanseringen av iPhone 15 (Åpnes i ny fane), men før vi kommer så langt, vil det dukke opp en lang rekke rykter og lekkasjer – inkludert det nyeste, som peker mot en «ny kameramodul» for iPhone 15 og iPhone 15 Plus.

Dette kommer fra lekkeren ShrimpApplePro (Åpnes i ny fane) (via GSMArena (Åpnes i ny fane)) på Twitter. Påstanden kom som svar på et sammendrag av de lekkede spesifikasjonene for iPhone 15 og iPhone 15 Plus som har versert på nettet.

Lekkasjen ga imidlertid ikke noen flere detaljer om påstanden. Dermed er det usikkert hvor mye de kommende kameramodulene vil skille seg fra forgjengerne på iPhone 14 (Åpnes i ny fane) og iPhone 14 Plus (Åpnes i ny fane). Men det ser i hvert fall ut at en eller annen form for redesign vil være involvert.

Ta det med en klype salt

Det må nevnes at omtalen av en ny kameramodul etterfølger ordene «ikke siter meg på dette, men …» – noe som typer på at dette kanskje ikke er det mest pålitelige ryktet når det gjelder kvaliteten til informasjonen.

ShrimpApplePro er ellers ikke noen kilde når det gjelder lekkasjer om mobiltelefoner. Selv om vi har snappet opp en del feilaktig informasjon fra denne kilden tidligere, har den innimellom truffet blink. Blant de korrekte spådommene var batteristørrelsen til iPhone 14 Pro Max (Åpnes i ny fane).

På dette stadiet ville vi uansett ha satt et stort spørsmålstegn ved påstanden om redesignede kameramoduler til iPhone 15 og iPhone 15 Plus. Det blir interessant å se om det de kommende månedene dukker opp flere rykter som peker i samme retning.

La spekulasjonene begynne

Designmessig er kamerablokken på baksiden av iPhone 14 identisk med den på iPhone 13 (Åpnes i ny fane), som i sin tur bare er an liten variasjon (når det gjelder objektivenes plassering) over iPhone 12 (Åpnes i ny fane) og iPhone 11 (Åpnes i ny fane).

Dermed kan man si at man ikke har sett noe virkelig redesign av kameraene til iPhone siden 2019, noe som begynner å bli ganske lenge siden. Dette gjør det litt mer sannsynlig at lekkasjen har en kime av sannhet og at Apple virkelig vil gjøre en forandring på dette området i år.

På Twitter har spekulasjonene allerede begynt om hva en «ny kameramodul» kan innebære. Kanskje blir det flere objektiver enn de to modulene på 12 MP på den nåværende modellen? Eller kanskje modulen vil bli større eller tydeligere?

Apple kan til og med finne på å gå i Samsungs fotspor og la kameraobjektivene være adskilt på baksiden av mobilen, uten noen synlig forhøyning rundt dem. Vi regner med å få vite mer om dette når lekkede bilder av iPhone 15 med tiden dukker opp.