Apple Watch 8-serien, Apple Watch Ultra og Apple Watch SE 2 annonsert

Apple Watch 8-serien ble annonsert for bare noen skarve minutter siden, sammen med helt nye Apple Watch Ultra og Apple Watch SE 2, under årets «Far Out»-evenement, arrangert av Apple den 7. september.



La oss først ta en titt på Apple Watch 8-serien. Ny funksjonalitet er naturligvis på plass, inkludert den allerede velkjente temperaturmåleren, som holder oversikt over hvor mange grader huden din holder. Denne hjelper både med måling av søvnkvalitet og menstruasjonsykluser. Måleren kan merke temperaturforskjeller helt ned i 0,1 ℃, takket være bruk av to separate sensorer.



Ifølge Apple er måling av temperaturforandringer i huden også noe som kan brukes til å høste informasjon om når en har eggløsning, og ved å overvåke temperatur (og andre data) over lengre tid, vil du kunne få skreddersydde varsler, som sier ifra om eggløsningssyklusen din avviker fra normalen – hvilket kan indikere helseproblemer. Det er også verdt å nevne at Apple understreker at alle data som hentes inn helt og holdent er dine, og at disse ligger kryptert, ene og alene på din enhet, sikret med tofaktorautentisering.

Registrering av bilulykke er en ny funksjon som tar i bruk en rekke sensorer for å kunne forstå at brukeren har vært i et krasj. Dette inkluderer et akselerometer, et barometer og GPS-en. Funksjonen vil automatisk varsle en oppført nødkontakt om et uhell eller en ulykke inntreffer.



Apple Watch 8-serien har fortsatt samme gamle 18 timer batteritid, men en strømsparingsmodus vil gi deg muligheten til å bruke klokken i 36 timer før du må krype til korset og finne stikkontakten. Internasjonal roaming i variantene som støtter mobilnettet (cellular) skal være tilgjengelig i 30 land (logoene til selskaper som Telenor og OneCall ble vist frem under presentasjonen.)



Aluminiumsutgaven av smartklokken fås utført i fire forskjellige farger: midnatt, stjerneskinn, sølv og rød (product red.) Varianten i rustfritt stål fås i gull, grafitt og sølv. Prisen ligger på 4 990 kroner, for den rimeligste 41 mm-varianten med støtte for GPS, og 6 190 kroner for den rimeligste 41 mm-varianten med støtte for både GPS og mobildata. Klokken kommer i butikk den 16. september (opens in new tab), men kan forhåndsbestilles allerede i dag.

(Image credit: Apple)

Neste klokke på tapetet er Apple Watch Ultra, som i Norge koster 9 990 kroner. Dette er en større og mer hardfør modell som takler temperaturer ned til -20 ℃ og opp til 55 ℃. Urkassen i titan måler hele 49 mm, og er dermed den største Apple Watch-modellene noensinne.



En av de viktigste funksjonene i storebror Apple Watch er den nye action-knappen, som kan skreddersys etter eget forgodtbefinnende. Den kan for eksempel starte en ny trening, sette i gang en stoppeklokke, gjøre overganger mellom etapper om man driver med triatlon eller stafett og styre den nye dybdeappen (Depth-app) om man befinner seg under vann. Knappen er forresten laget slik at den skal være enklere å bruke om man har på seg hansker. Klokken har en batteritid på 36 timer som kan utvides med en strømsparemodus som opprettholder full GPS-funksjonalitet, selv under lange løp.

Klokken tar i bruk et nytt dobbelt-GPS-system som bruker både L1 og L5-signaler og har skreddersydde algoritmer for posisjonering. Apple hevder at dette er «[...] den mest nøyaktige GPS-en i noen smartklokke på markedet.» Dette er et produkt skreddersydd for alle med eventyrlyst: Apple har oppgradert kompass-appen, slik at man kan legge til punkter i terrenget man ønsker å ha kontroll på (waypoints) via action-knappen, mens BackTrack-funksjonalitet gjør det enkelt å gå tilbake samme vei som du kom. Den har også WR100-sertifisering, hvilket vil si at den er vannbestandig, noe som kommer godt med sammen med den ovennevnte Depth-appen. Har man lyst til holde seg under vann over lengre tid, så er det også mulig å bruke klokken som dykkecomputer (via en ny app som heter Oceanic+), der den store actionknappen, den forstørrede kronen og den store lyssterke skjermen kommer til sin rett.



Klokken vil være å finne i butikk den 23. september, men kan forhåndsbestilles allerede nå.

(Image credit: Apple)

Til slutt har vi Apple Watch SE 2, som tilbyr mange av de samme funksjonene og spesifikasjonene som modellene i Apple Watch 8-serien. Prisen ligger på 3 190, for den rimeligste versjonen (kun GPS), mens du må ut med 3 790 kroner for varianten med støtte for både GPS og mobildata. Denne dukker også opp i butikk den 16. september, sammen med resten av Apple Watch 8-serien. Når det gjelder farger kan du velge mellom midnatt, stjerneskinn og sølv. Urkassen er utført i aluminium.



Apple Watch SE 2, i likhet med resten av Apple Watch 8-serien er både vann- og støvbestandig, og har også den nye Registrering av bilulykke-funksjonen og den nye hudtemperatursensoren.



Skjermen er 30 % større enn den som sitter i Watch 3, og den er 20 % raskere enn den foregående Apple Watch SE-varianten, takket være en ny S8-prosessor. Ellers har Apple firt litt på kravene, for å holde prisen nede. Det er en lur tankegang, mener vi – den nye prosessoren er tross alt hjertet og hjernen i klokken, og vil gi oss muligheten til å boltre oss i alle de fjonge funksjonene i watchOS 9, uten at vi trenger å radbrekke sparegrisen fullstendig.