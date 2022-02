Anmelderne elsker «Horizon Forbidden West» – se sitatene

Anmeldelsene av «Horizon Forbidden West» renner inn, og det er ingen tvil om at Aloys nye eventyr har slått godt an hos kritikerne.



«Horizon Forbidden West» er nå tilgjengelig på PS4 og PS5, og er (for ordens skyld) oppfølgeren til «Horizon Zero Dawn» fra 2017. Spillet har en Metacritic-skår på 89, et snitt basert på 101 anmeldelser, hvilket gir det totalvurderingen «generally favorable», to poeng under den gjeveste vurderingen «universal acclaim.»



Vi likte godt «Horizon Forbidden West», også. I vår anmeldelse merket vi oss det følgende: «Forbidden West er en spillopplevelse som er imponerende i både den mellommenneskelige og den overordnede historien.»



Under har samlet i hop et knippe sitater som viser hva andre spillanmeldere har å si om Guerilla Games' seneste:



Kimberly Wallace, fra Game Informer, gav spillet 9,25 av 10 og sa: «'Horizon Forbidden West er et nytt høydepunkt for Guerilla Games. Det gjør mer enn bare å overgå forgjengeren – det fører Horizon-fiksjonen til bergtagende steder og bygger en rikholdig verden som belønner en for arbeidet man legger inn i det. Stort sett er dette en underholdende opplevelse, gjort fullendt av øyeblikk som gir en hakeslepp og uforglemmelige kamper.»

Simon Cardy fra IGN satt igjen med lignende inntrykk, og gav spillet 9 av 10. «En triumferende kombinasjon av fengslende kamp, karakter- og dyredesign i toppsjiktet og en fascinerende åpen verden. 'Horizon Forbidden West' er rett og slett kjempemorsomt, og en fantastisk demonstrasjon av kraften som ligger i PS5.»

Våre venner i GamesRadar sa at «Horizon Forbidden West» er «[...] intent mindre enn fenomentalt», og at spillets «[...] historie, gameplay, spillmekanikk og verden alle har blitt forbedret siden originalspillet – noe som i seg selv er en bragd.»

VGC gav «Horizon Forbidden West» en perfekt skår, og mente at «'Horizon Forbidden West' er et utrolig spill, satt til en verden vi fikk lyst til å dra tilbake til mange timer etter at rulleteksten var over.»

Våre venner i T3 sa: «'Horizon Forbidden West' er Guerillas hittil beste spill, og tar Aloy til nye høyder med et storspill som tilfredsstiller de høye standardene satt av PlayStation i de senere år.»

Ikke alle er like imponerte over Aloys andre runddans med robot-dinosaurene. The Telegraph sammenlignet Guerilla Games-oppfølgeren med «det vanskelige andrealbumet», og forærte spillet 3 av 5 stjerner. NME mente at «Horizon Forbidden West» er et «[...] forseggjort og artig eventyrspill [...]» som «[...] ikke klarer annet enn å falle for fristelsen og snuble i sine egne ben.»

Gjevt spill i horisonten

Det er med andre ord relativt bred enighet om at «Horizon Forbidden West» treffer svært godt. Mange hevder at oppfølgeren er vesentlig bedre enn «Horizon Zero Dawn», som på ingen måte fikk dårlig kritikk i sin tid (dette har også en Metacritic-skår på 89.)



Hvis du ikke likte originalen er sannsynligheten stor for at «Horizon Forbidden West» ikke vil overbevise, men om «Horizon Zero Dawn» falt i smak later oppfølgeren til å være et must.