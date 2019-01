AMDs Ryzen-prosessorer flyr av hyllene, burde Intel være bekymret?

Det ser ut til at AMD endelig er på vei tilbake i CPU-verdenen, med høye salgstall i juli 2018. I praksis betyr dette at prosessorprodusenten har klart å være jevngod med rivalen Intel, dette ifølge de siste tallene fra en stor tysk teknologibutikk.



Det er klart at en slik kilde ikke kan gi fullstendig representative data om prosessormarkedet, men statistikken fra Mindfactory viser like fullt at salget av prosessorer nå er helt jevnt: AMD har 50 % av markedet og Intel har de andre 50 %.



Dette er interessant fordi i tallene for juni var Intel foran med en markedsandel på 55 %, og har dominert med sine åttendegenerasjonsprosessorer siden starten av året. Prosessorgiganten hadde en 61 % dominans i januar og februar, som vi tidligere har skrevet om.



Narrativet er som følger: AMD har klart å klore seg tilbake til å være jevngode i prosessormarkedet (hvis vi ser tilbake i tid, til sommeren 2017, hadde AMD faktisk en ledelse, med 56 % markedsandel).

Kutting av priser

Hvorfor er det nå slik at AMD har fått vind i seilene? De mest opplagte årsakene er at AMD har noen ganske fiffige nye andregenerasjons Ryzen 2-prosessorer til salgs, noe som endelig begynner å ha innvirkning; i tillegg har de kuttet prisene på en hel rekke Ryzen-produkter (særlig de opprinnelige prosessorene, nå som andregenerasjonen er i butikkene).

Det at AMD har kuttet priser reflekteres i hvor mye som tjenes per prosent markedsandel, der Intel har en en solid ledelse. Hvis vi ser på penger tjent fremfor antall enheter solgt, så tok Intel 58 % av inntektene som gikk gjennom kasseapparatene til Mindfactory.

Dette er helt klart interessante tall å se nærmere på, men det er også verdt å gjenta at disse er fra én enslig kilde, så absolutt ikke representativ for hele markedet.

Et annet interessant aspekt får man om man ser på hvilke av Intels prosessorer som selger best — ikke mindre enn 86 % av salgene er Coffee Lake, åttendegenerasjonsprosessorer. Ikke langt unna hele hurven, med andre ord.

AMD hadde en langt bredere fordeling, der Pinnacle Ridge (andregenerasjons Ryzen) hadde 44 % av salgene, Summit Ridge lå på 33 % og Raven Ridge 22 %. Threadripper-prosessorer representerte 2 % av salgene.

Kilde: Wccftech.com