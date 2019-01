Alvorlig feil lot brukere sniklytte på andre via FaceTime

Oppdatering: Etter at vi publiserte vår opprinnelige artikkel, har Apple midlertidig deaktivert gruppesamtaler i FaceTime. Vi har oppdatert artikkelen med den nye informasjonen.

En alvorlig feil i Apples FaceTime-app som først ble oppdaget av 9to5Mac, gjør det mulig for den som ringer å høre lyden fra mottakerens iOS-enhet før samtalen blir mottatt og til og med hvis den blir avvist.

Under noen omstendigheter kan feilen også aktivere mottakerens iPhone-kamera før samtalen er besvart, slik at brukeren kan se hva som skjer i den andre enden uten at mottakeren vet det.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJJanuary 28, 2019

Vi i TechRadar har klart å gjenskape feilen, og mens vi brukte en iPhone X til å ringe brukere med iPhone 8 og iPhone XS Max, så skal det være mulig å gjøre dette med alle telefoner som kjører iOS 12. MacRumors har også bekreftet at det er mulig med MacOS Mojave.

Bilde: Apple

Dessverre er det overraskende enkelt. Slik fungerer det: Når du ringer til noen med FaceTime, kan du skyve opp for å åpne menyen før samtalen er besvart. Der kan du legge til ditt eget nummer eller din egen Apple ID som en tredje deltaker, og dermed tror FaceTime at en konferansesamtale er opprettet.

Dette aktiverer automatisk mottakerens mikrofon, og gir deg tilgang til lyd selv om telefonen fortsatt ringer eller selv om mottakeren har avvist samtalen.

Hvis mottakeren i tillegg bruker av/på-knappen til å avvise samtalen, vil også telefonens kamera aktiveres slik at oppringeren får se hva som skjer i den andre enden.

Dette er selvfølgelig et enormt personvernproblem for Apple, som bekrefter i en uttalelse at de er klar over problemet og at det skal fikses senere denne uka.

I mellomtiden har selskapet valgt å deaktivere gruppesamtaler via FaceTime.