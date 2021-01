Alle de nye TV-ene annonsert under CES 2021 – fra LG til Samsung

CES 2021 kom og gikk, og det var ikke rent få TV-apparater som ble vist frem, og som i tiden fremover skal gjøre lommebøkene våre mer slunkne.



Det har ikke vært helt den samme ekstravaganse som ved de foregående års messer, noe som uten tvil forårsakes forflytningen fra en fysisk hall til nettet. En hel rekke produsenter som kunne ha vært på messegulvet har i år valgt å hoppe bukk over digitalvarianten og annonsert på sine egne måter og til sine egne tider. (Hisense, for eksempel, har ikke vist frem noen nye TV-er ennå, selv om selskapet pleier å lansere et drøss modeller rundt denne tiden.)

Hva ble vist frem? LG, Samsung og Sony var uforbeholdent tilstede og avslørte en rekke av sine 2021-modeller – kanskje ikke alle, men mange modeller ble likevel presentert. Panasonic viste eksempelvis frem bare én TV, men vi er relativt sikre på at andre, rimeligere, modeller vil dukke opp i løpet av de kommende månedene.



Er du ute etter informasjon om alle TV-ene som ble annonsert under CES 2021-messen? Les hele oversikten nedenfor – men ha i mente at vi per nå har lite å gå på når det gjelder pris og tilgjengelighet. Du kan likevel regne med at de aller fleste av disse modellene vil komme på markedet om relativt kort tid. De fleste ventes lansert innen midten av 2021.

Samsung The Wall, MicroLED

(Image credit: Samsung)

Samsung satte virkelig alle kluter til med sin MicroLED-TV, som kan kjøpes i modeller på enten 88 tommer, 99 tommer eller 110 tommer. Skjermpanelene består av mange små LED-enheter som lager sitt eget lys, og kan etter sigende tukte OLED på kontrast, samtidig som de gjør det bedre enn den konkurrerende teknologien når det gjelder lysstyrke. MicroLED er dog fortsatt dyrt, selv om disse nye modellene gjør at Samsungs The Wall-serie nå eksisterer i de minste størrelsene noensinne (og derfor også er dette de hittil billigste variantene i serien.)



Du kan også dele skjermen opp i fire, med fire ulike kilder samtidig. Vi har ingen informasjon om pris ennå, men vi kommer tilbake med mer når informasjonen blir tilgjengelig.

Samsung Neo QLED

(Image credit: Samsung)

Samsung har også oppdatert sine LCD-toppmodeller, nemlig QLED-serien, og lanserer i år tre nye 8K-TV-er (på samme måte som de gjorde under fjorårets messe): QN900, QN800 og QN700.



Disse TV-ene omtales som «Neo QLED»-modeller, noe som vitner om oppgraderinger i baklyset, nemlig ti ganger så mange LED-lys, noe som vil gi langt bedre lysstyrke, redusere den såkalte blooming-effekten (at mørke bildeelementer blir lysere enn de skal ved siden av lyse bildeelementer) og gi bedre innsynsvinkler. Neo QLED-TV-ene skal også klare 100 % av DCI-P3-fargerommet.

QN900 kommer til å ta i bruk Samsungs kantløse Infinity Display, og får også plass til 6.2.2-lyd, OTS (object tracking sound) og en 8K Quantum-prosessor. QN800 og QN700 har lignende spesifikasjoner, men har ikke det samme Infinity Display-panelet og mangler de mest luksuriøse attributtene. (QN700 er teknisk sett grunnmodellen med 8K-oppløsning, og gitt at fjoråret bydde på en overraskende 8K-attpåklatt i Q700T regner vi med at Samsung kommer til å holde seg til bare tre modeller i årets serie.)



I 2021 får vi også to Neo QLED med 4K-oppløsning, QN90A og QN80A, oppdaterte utgaver av henholdsvis Q90T og Q80T, og vi regner med at flere rimeligere QLED-modeller kommer til å dukke opp i løpet av året.

LG QNED

(Image credit: LG)

LG gjorde et overraskende trekk i år ved å annonsere en helt ny LCD-serie under navnet QNED. Dette står teknisk sett for «quantum nano-emitting diode», men det du trenger å vite er at panelene bruker miniLED-baklys bestående av 30 000 små LED-enheter, slik at TV-ene skal klare et kontrastforhold på 1 000 000:1 og ha mer finjustert kontroll over lysstyrken. Dette later til å bli litt av en oppgradering kontra LGs foregående LCD-modeller basert på NanoCell-teknologien – som for øvrig alltid har ligget mer enn bare et par hakk etter selskapets OLED-skjermer, og vi forventer heller ikke at de nye QNED-modellene vil utfordre OLED-teknologien til LG.

I år får vi to nye QNED-modeller med 8K-oppløsning: QNED99 og QNED95. Dette er altså toppmodellene i LGs LCD-sortiment i 2021, og har LGs seneste a9 Gen 4 AI-prosessor. I tillegg får vi to QNED-modeller med 4K-oppløsning, nemlig QNED90 og QNED85, disse med en noe mindre imponerende a7 Gen 4 AI-brikke. Førstnevnte i begge parene har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, mens sistnevnte nøyer seg med 60 Hz.



LG UP80 og LG UP70, på sin side, er 4K-TV-er uten verken QNED- eller OLED-teknologi, noe som kan være kjekt, om man er ute etter en LG-modell som ikke koster skjorta.

LG, OLED

(Image credit: LG)

Frykt ikke, QNED kommer slett ikke til å erstatte OLED med det første. LGs Gallery- og C-serie, begge med OLED-paneler, er tilbake i 2021, og hopper nå fra «X» til «1» i de nye G1- og C1-modellene. Vi blir servert noen forandringer i teknologien, som nå heter OLED evo. Den maksimale lysstyrken i G1 har blit høyere, noe som betyr at Gallery-serien kommer til å ha noe bedre bildekvalitet enn C-serien i år. Nytt i 2021 er også 83-tommer-størrelsen, som kommer til å dukke opp i enkelte OLED-modeller, og LG Display (panelprodusenten) har også bekreftet et OLED-panel på 42 tommer, som etter sigende skal dukke opp i TV-er senere i år.



B-serien, som består av budsjettmodeller, ser ut til å ha blitt erstattet av en A-serie – som tar i bruk a7 Gen 4 AI-prosessoren, snarere en a9-varianten som brukes i de gjevere modellene – men LG utelukker likevel ikke en B1-modell på et senere tidspunkt.

Sony, OLED og LCD

(Image credit: Sony)

Sony har annonsert TV-sortimentet for 2021, og det vil inkluderer en helt ny prosessor ved navn Cognitive Processor XR – som altså er oppfølgeren til Sonys langtlevende X1-brikker.



Cognitive Processor XR kommer til å brukes i fem nye modellserier – Sony Z9J Master Series (8K LCD med LED-baklys), X95J og X90J (begge 4K, LCD med LED-baklys), samt A80J og A90J (OLED.) Selv om alle modellene blir utstyrt med bedre oppskalering, bedre fargereproduksjon og bedre kontrast, er det den nye OLED-modellen A90J som kommer til å dra mest nytte av teknologien, siden dette kan være den første OLED-TV-en som kommer seg over 1000 nits. Vi ser frem til sammenligningen mellom den forbedrede OLED evo-teknologien til LG og Sonys nyeste modeller – det kan bli et spennende kappløp.

Panasonic JZ2000, OLED

(Image credit: Panasonic)

Vel, det er teknisk sett kun én av disse som det så langt er bekreftet at skal lanseres i 2021: Det er JZ2000 (OLED). Dette er oppfølgeren til fjorårets fantastiske HZ2000, og har dermed store sko å fylle, men Panasonic funnet en smart måte å ekspandere sidelengs på. JZ2000 har høyttalere som skyter lyd ut til sidene, samtidig som den har elementer som skyter fremover og oppover (som i tidligere modeller), noe som skal føre til et lydbilde som angriper fra alle kanter, og dermed være noe man ikke får fra noen annen TV på markedet.



Det kommer helt garantert flere OLED-TV-er fra Panasonic i tiden som kommer, modeller som antageligvis kommer til å erstatte HZ1500, HZ1000 og HZ980 (alle OLED), i tillegg til de rimeligere LCD-modellene.

TCL 6-serie, 8K

(Image credit: TCL)

TCL kom med én stor annonsering når det gjelder deres populære 6-serie: Selskapet bekreftet at denne vil ha 8K-oppløsning i 2021. Dette i tillegg til en rekke funksjonalitet som såkalt full array local dimming, quantum dot contrast og miniLED-teknologi, alt nyvinninger som ikke har eksistert lenge i 6-serien. Gitt at TCL priser sine modeller svært aggressivt, så kan dette bety at vi kan få en 8K-TV til under 10 000 kroner i løpet av året.



TCL har dog en tendens til å lansere de beste modellene kun i USA, så vi er ikke helt sikre på at det kommer til å dukke opp 8K-modeller i Norge med det første.