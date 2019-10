AirPods Pro er lansert

Apple har endelig dratt sløret av Apple AirPods Pro. Med et nytt design og en helt ny funksjon i form av aktiv støydemping, ser det endelig ut til at Apple nå svarer på konkurransen fra alle de andre gode helt trådløse øreproppene på markedet.

AirPods Pro har altså mikrofoner som ikke bare brukes til samtaler, men også som en del av den nye støydempingteknologien. Ved hjelp av dem fanges støyen utenfra opp før den spilles av igjen fasevendt på innsiden, slik vi er vant til fra andre støydempende hodetelefoner. I tillegg er de også utstyrt med en «Transparency»-modus, som sikrer at du hører det som skjer rundt deg når det trengs. Denne modusen aktiveres ved å trykke på «stengene» til AirPods Pro.

Det nye designet har også kortere slike stenger enn før og litt mer klumpete propper, og de er utstyrt med utbyttbare gummipropper i tre ulike størrelser. Dermed burde den nye varianten kunne passe flere brukere, som tidligere ikke har fått AirPods til å sitte særlig godt i ørene. På typisk Apple-vis ser det også ut til at selskapet har kommet opp med sin egen festeanordning for gummiproppene, fremfor den vanlige vriingen som typisk må til. I tillegg er AirPods Pro utstyrt med små ventiler som skal utlikne trykk, slik at du får mindre trykkfølelse i ørene mens du har dem i.

Adaptiv EQ og trådløs lading

Akkurat som den oppdaterte utgaven av AirPods som ble sluppet tidligere i år, gjør også AirPods Pro bruk av Apples H1-brikke, og den skal bringe med seg såkalt «Adaptive EQ» som tilpasser lyden til det du lytter til, uansett om det er snakk om en podcast eller et drømmende lydspor fra en film. I tillegg håndterer også denne brikken stemmekommandoer til Siri, i tillegg til den smarte hurtigtilkoblingsfunksjonen.

AirPods Pro skal også være bedre egnet til trening enn før, blant annet fordi de er vannmotstandige (uten at de dermed kan anses som helt vanntette).

I likhet med AirPods fra tidligere i år er også ladeetuiet til AirPods Pro Qi-kompatibelt, og det vil tilby 24 timers batteritid totalt. Du får for øvrig 4,5 timer med bruk fra én opplading, og fem minutter med lading skal gi rundt en times bruk.

AirPods Pro kan kjøpes fra Apples nettsider allerede nå, og den veiledende prisen er satt til 2.990 kroner, noe som sikrer dem en plass blant de dyreste helt trådløse proppene på markedet.