Noen av Garmins beste smartklokker ryktes å få oppdateringer i 2024

Ifølge et par kilder har vi massevis av nye produkter i vente fra Garmin neste år.

Garmin har lansert massevis av enheter i 2023 – sjekk ut vår toppliste over de beste Garmin-klokkene for å se noen eksempler – og det ser ut til at selskapet heller ikke vil bremse ned de neste 12 månedene.

Ifølge The5kRunner og Fitness Tracker Test (via Notebookcheck) kan antallet smartklokker, sykkelcomputere og annet tilbehør som Garmin lanserer i 2024 komme opp i tosifret. De nevnte nettstedene viser en lang liste over potensielle smartklokker og tilbehør som sannsynligvis vil komme i butikkene i 2024.

Det er imidlertid ikke helt klart hvor denne informasjonen kommer fra. Både «ville gjetninger» og «tidlige data» er nevnt – men det gir oss i det minste en idé om hva som potensielt kan dukke opp fra Garmin neste år.

Den kanskje mest profilerte smartklokken på listen er Garmin Fenix 8, mens (antagelig forskjellige størrelser av) modellene Fenix ​​8S og Fenix ​​8X også er nevnt. Det er en serie vi ikke har hørt mange lekkasjer om så langt.

Andre nevnte modeller inkluderer Epix 3 – som sannsynligvis vil være Garmin Fenix ​​8 med en AMOLED-skjerm – og Forerunner 65, den etterlengtede etterfølgeren til Garmin Forerunner 55 på innstegsnivå.

Mer enn bare smartklokker

Fans av smartklokkene i Epix-serien flaggskipnivå vil glede seg over å se at Garmin Epix 3 også er nevnt i listen. Som du kan lese i vår anmeldelse av Garmin Epix 2, er det et lyst og vakkert (og dyrt) håndledd som kan bæres.

Rapportene antyder dessuten at også Forerunner 165, Instinct 3, Venu SQ 3 og Lily 2 kan dukke opp en gang i løpet av de neste 12 månedene. Dette er mange enheter i forskjellige prisklasser.

Pulsmålere og nye sykkelcomputere – som blant annet Edge 140, Edge 1040 og Edge 1050 – kan også dukke opp, ifølge disse lekkasjene. Men vi får ikke for mange detaljer når det gjelder hva vi kan vente oss av spesifikasjoner eller design.

De seneste lekkasjene vi har hørt fra Garmin-enhetenes verden antyder en ny fokusmodus for å forenkle Connect-appen og flere tilpasningsmuligheter for treningsplaner – så det ser ut til at vi også har programvareoppgraderinger å se frem til.