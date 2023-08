Garmin Fenix 7 og Garmin Epix får flere Pro-eksklusive funksjoner

Garmin har kommet med en ny offentlig programvareoppdatering (som fortsatt er i beta) for brukere av sine eksklusive klokker Fenix 7, Epix og modellene i Marq-serien. Med oppdateringen kommer 30 nye treningsprofiler og funksjoner som Hill- og Endurance-poeng.

Hill- og Endurance-poeng var tidligere eksklusive for to av de aller beste Garmin-klokkene for øyeblikket, nemlig Garmin Fenix 7 Pro og Garmin Epix, som ble lansert i juni 2023. Nå er altså disse poengene blitt tilgjengelige for flere førsteklasses klokker fra Garmin – så lenge du velger å kjøre Garmins offentlige betaprogram. Hvis du ikke gjør det, og heller ikke vil, er det ingen grunn til uro. Det faktum at du kan teste dem på disse klokkene, betyr at de ganske snart også vil komme i en offisiell oppdatering.

Oppdateringen ble oppdaget av nettsiden Advnture, og den fikser også en rekke bugs og legger til innstillinger som Backup & Restore, en ny gaming-app, forbedret funksjonalitet for golf og et nytt feltkart med delt skjerm. Betaversjon 14.23 er tilgjengelig på følgende klokker:

Garmin Fenix 7 (alle modeller)

Garmin Epix (Gen 2)

Garmin Fenix 7 Pro

Garmin Epix Pro

Garmin Enduro 2

Garmin Quatix 7

Garmin MARQ series (Gen 2)

Treningsprofilene som er frigitt inkluderer blant annet amerikansk fotball, kajakkpadling, landhockey, ishockey, fotball, lacrosse, rugby, ultimate disc, cricket, BMX og racketidretter. Det er ennå uklart som noen unike måleverdier også inngår i treningsprofilene eller om de bare er grunnleggende målinger som overvåker puls og kaloriforbrenning.

Mer interessant er den tillagte støtten for Hill- og Endurance-poeng – to nye funksjoner som vi visste ville bli tilgjengelige på andre klokker med tiden. Hill-poeng angir hvor effektiv du er når du løper oppover, mens Endurance benytter din maksimale VO₂ (oksygenopptak) til å gi deg en indikasjon på hvor god du er på langdistansetrening med lav intensitet.

Hvis du vil prøve ut disse funksjonene, kan du registrere deg i Garmins offentlige beta.

Færre grunner til å kjøpe en Pro-modell

Hill-funksjonen måler hvor god du er til å løpe oppover. (Image credit: Izf / Shutterstock)

Alle klokkene på listen ovenfor er Garmins dyre og avanserte sportsmodeller. Men ved å hente funksjoner som tidligere var eksklusive for Garmin Fenix 7 Pro og Epix Pro inkludere dem på andre modeller, særlig de som er litt billigere – som basismodellene – betyr at det er færre argumenter for å kjøpe noen av de dyre Pro-modellene.

I TechRadars Garmin Epix Pro-anmeldelse skrev vår engelske kollega at «Jeg kunne ikke la være å tenke at med unntak av den nye lommelykten på Epix Pro, kunne alt sammen ha vært en programvareoppdatering». Det virker som om dette faktisk kan være tilfellet. Vi klager overhodet ikke, for dette gjør at brukere som kjøper en eldre Fenix 7 eller Epix-klokke, selv en brukt utgave, får nye funksjoner tilgjengelig på sine enheter, slik at de kan få enda mer ut av treningen.

Noe av det beste med Garmin er at de hele tiden legger nye funksjoner til klokkene sine, slik at du alltid får nye, spennende egenskaper å leke deg med. Det er motsatt av situasjonen med Fitbit, der funksjoner fjernes.

