Din smartklokke med Wear OS 2 blir snart dårligere

Eiere av Wear OS 2-klokker burde tenke på å oppgradere snart, ettersom støtten for Google Assistant-appen offisielt opphører 31. august.

Det var først 9to5Google som oppdaget en antydning i koden fra en nylig gjennomført oppdatering av Wear OS-appen at støtten var i ferd med å forsvinne. Siden har både Google og andre produsenter begynt å varsle eiere av eldre kroppsnære enheter. Bransjekjenneren Mishaal Rahman publiserte en av disse meldingene fra sin Mobvoi TicWatch Pro 3 på sin X-konto (eller Twitter, om du vil). Teksten anbefaler deg å kjøpe en «nyere smartklokke som støtter Google Assistant og kjører Wear OS 3 eller nyere».

Google is announcing that Assistant will soon no longer support smartwatches running Wear OS 2. You'll need to upgrade to a newer watch that runs Wear OS 3 (and that supports Google Assistant).I just got this notification on my TicWatch Pro 3 - anyone else also get this? pic.twitter.com/NqwddYY2oaAugust 16, 2023 See more

Som 9to5Google påpekte, vil wearables som kjører Wear OS 3 få tilgang til den oppdaterte versjonen av Google Assistant, som først ble tilgjengelig med Galaxy Watch 4. Oppgraderingen introduserer et strømlinjeformet brukergrensesnitt i tillegg til talekommandoer for enkelte handlinger, som for eksempel å stille inn alarm.

Rotete overgang

Det er ille nok til at brukere i prinsippet blir tvunget til å kjøpe en helt ny enhet hvis de vil ha Google Assistant. Det som gjør situasjonen enda verre er at overgangen mellom Wear OS 2 og Wear OS 3 har vært rotete, for å si det mildt. Ikke alle kvalifiserte enheter kan kjøre det nye systemet, og de som faktisk kan, får kanskje ikke den oppdaterte Assistant-appen.

Vi kan ta Mobvoi som eksempel. Selskapet publiserte en uttalelse allerede i mai hvor de beklager overfor brukere av visse modeller, for eksempel TicWatch Pro 3, for mangelen på Wear OS 3-støtte. De nevnte enhetene kjører fortsatt ikke Wear OS 3, selv om en lukket beta ble utgitt nylig. Du kan kjøpe TicWatch Pro 5, som kjører den nyere programvaren, men du kan ikke bruke Google Assistant. Det støttes ikke på denne modellen heller.

Det samme problemet oppstår også andre steder. Fitbit Versa 4 kan ikke bruke Google Assistant selv om det var mulig på den eldre Versa 3. Det er en veldig forvirrende og frustrerende situasjon. Joda, du kan kjøpe den nye Pixel Watch. Å gjøre det løser alle problemene dine, men hva om du ikke vil ha eller ikke liker Pixel Watch? Hva om du vil ha favorittmerket ditt, men favoritten din ikke kan bruke programvaren? Da må du bare godta situasjonen.

Ingen tydelige beskjeder

Riktignok er det ikke lett å bytte operativsystem, men det har gått to år siden utgivelsen av Wear OS 3. Man skulle vel tro at Google hadde funnet ut av prosessen nå eller kunne tilby all nødvendig hjelp. Det som gjør saken verre er at Wear OS 4 allerede er underveis, noe som betyr at teknologigiganten kan være for opptatt med å administrere utrullingen av det nye systemet til å bry seg med å oppdatere det gamle.

Det er uklart om Google planlegger å tilby hjelp til andre smartklokkeselskaper med å ta igjen eller rulle ut patcher for å fikse eventuelle mangler. Ifølge The Verge avviste teknologigiganten å dele noen fremtidsplaner etter 31. august. Vi håper at ikke brukere og tredjepartsmerker blir glemt.

