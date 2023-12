Apple stanser snart salget av Apple Watch 9 og Ultra 2

Apple har annonsert at selskapet vil slutte å selge Apple Watch 9 og Apple Watch Ultra 2 i USA fra Apples nettside etter 15.00 ET 21. desember 2023. Amerikanerne vil fortsatt kunne kjøpe klokkene i butikkene frem til 24. desember, men etter denne datoen stanses også det fysiske salget. Utenfor USA – og dermed også her i Norge – vil det fortsatt være mulig å kjøpe begge modellene.

Det høres sprøtt ut. Apple vil faktisk helt slutte å selge sine beste Apple Watch-modeller uken rett før jul. Ifølge 9to5Mac vil Apple derfor ikke kunne sende flere klokker ut til butikker i USA, så også andre forhandlere vil over tid gå tom for klokkene dersom forbudet fortsetter.

Det er resultatet av en patenttvist mellom Apple og selskapet Masimo om blodoksygensensorene på Apple Watch, som har resultert i en avgjørelse fra Den internasjonale handelskommisjonen mot Apple, som igjen har ført til dette forbudet. Apple vil, som man kan forvente, fortsette å kjempe mot avgjørelsen. Her er Apples offisielle uttalelse:

«En etterforskning pågår etter en avgjørelse fra U.S. International Trade Commission angående en teknisk tvist om intellektuell eiendom knyttet til Apple Watch-enheter som inkluderer Blood Oxygen-funksjonen. Selv om etterforskningsperioden ikke avsluttes før 25. desember, tar Apple allerede skritt for å overholde kjennelsen, hvis den blir stående, inkludere en pause i salget av Apple Watch 9 og Apple Watch Ultra 2 fra Apple.com fra og med 21. desember og fra Apple-butikker etter 24. desember.

Apples team jobber utrettelig for å lage produkter og tjenester som gir brukerne bransjeledende helse-, velvære- og sikkerhetsfunksjoner. Apple er sterkt uenig i kjennelsen og forfølger en rekke juridiske og tekniske alternativer for å sikre at Apple Watch er tilgjengelig for kundene.

Hvis kjennelsen blir stående ved lag, vil Apple fortsette å iverksette alle tiltak for å sende Apple Watch 9 og Apple Watch Ultra 2 til kunder i USA så snart som mulig.»

President Biden kan oppheve forbudet – i en periode

Av modellene Apple selv selger for øyeblikket, er det bare Apple Watch 9 og Apple Watch Ultra 2 som inkluderer blodoksygenmålingsteknologi, noe som betyr at Apple Watch SE vil fortsette å selges da den ikke er dekket av patentinngrepet.

Ettersom søksmålet ble anlagt før lanseringen av de nyeste Apple Watch-modellene, ville tidligere modeller selvfølgelig også vært dekket, men siden Apple har faset dem ut uansett, er det ikke noe forbud mot dem. Apple sier at det ikke vil ha noen effekt på disse modellene for folk som allerede har gått til anskaffelse av dem.

Foreløpig er denne forbudsordren fremdeles i en såkalt «presidentiell vurderingsperiode», så det er mulig at president Biden kan nedlegge veto mot forbudet. Det vil da bety at Apple vil kunne fortsette å selge klokkene til neste fase av deres juridiske strid mot Masimo. Apple vil ikke kunne bidra med mer informasjon før presidentens vurderingsperiode slutter 25. desember.

Apple sier imidlertid at de planlegger å anke avgjørelsen til Federal Circuit, og at det er mulig at ITCs forbud her kan bedømmes som en feil, slik at Apple slipper unna forbudet. Men det er selvsagt ingen garanti for at Apple vil lykkes her – selv om de har kommet seg helskinnet gjennom patentstrid med Samsung.

Men det hjelper kanskje ikke at Apple også tapte en patentdom mot et selskap som heter AliveCor, som kan gi en pekepinn på hvor den nåværende patentsaken er på vei.

Så akkurat nå er det i hvert fall et visst press på amerikanerne hvis de skal sørge for at deres kjære kan få en Apple Watch eller Apple Watch Utra 2 i julegave. For det er ingen tvil om at denne nyheten sannsynligvis vil sende folk i retning Apples butikker i all hast. Men så langt er det heldigvis ikke noe problem her i Norge.