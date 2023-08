Ny lekkasje tyder på at Apple Watch 9 lanseres samtidig som iPhone 15

Hvis du klør etter å kjøpe en ny smartklokke, kan det være lurt å vente noen uker. Informasjon om en enhet som mest sannsynlig er Apple Watch 9 har dukket opp i en Bluetooth-database, noe som tyder på at den vil bli lansert om kort tid.

Databasefilen, som ble oppdaget av MacRumors, nevner ikke Apple Watch 9 ved navn, og avslører heller ikke mye om designen eller spesifikasjonene til smartklokken – bortsett fra at den vil komme med Bluetooth-støtte, som forventet.

Det tyder imidlertid på at Apple forbereder seg på sin årlige septemberlansering for sin nye smartklokke. For eksempel ble fjorårets Apple Watch 8 avduket 7. september 2022, som en del av lanseringen av iPhone 14.

Det ser ut til at Apple kommer til å kjøre et lignende oppsett i år – med Apple Watch 9 og iPhone 15. Ryktene forteller at vi til og med kan få se at en ny iPad mini avdukes samtidig, så det kan bli en virkelig fullpakket Apple-lansering å glede seg til.

Hva vi har hørt så langt

Selv om denne lekkasjen ikke avslører for mye om Apples kommende smartklokke, har det vært en ganske jevn strøm av lekkasjer og rykter rundt enheten i det siste. En av de store oppgraderingene vi venter å se, er en ny prosessor. Det skulle også bety bedre batterilevetid.

Det vil i så fall være den første store oppgraderingen av prosessorbrikken siden Apple Watch 6. Dermed venter vi oss en betydelig forbedring i grensesnittresponsen og hastigheten som Apple Watch 9 kan håndtere oppgaver og bytte mellom apper med.

Tilsynelatende vil enheten også bli være tilgjengelig i rosa, i tillegg til de vanlige fargene. Det har også gått rykter om en ny klokkerem som kan være på gang. Når det gjelder store designmessige endringer, er det mulig vi må vente til Apple Watch X dukker opp neste år.

Det ser ut til at oppgraderingen av prosessorbrikken også vil gjelde Apple Watch Ultra 2, så det later til å bli et meget godt år for kroppsnære enheter fra Apple. Glem heller ikke at watchOS 10 kommer samtidig. Det nye operativsystemet vil by på en rekke nye funksjoner.

