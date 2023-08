Gjør Fitbit comeback? Detaljer om en ny wearable har dukket upp

Fitbit har hatt et usedvanlig stille år, med Googles langsomme ødeleggelse av merkevaren som så ut til å drepe ethvert håp om nye lanseringer i 2023. Men nå antyder et nytt FCC-dokument at vi kan få oppleve den uventede lanseringen av en ny Fitbit-klokke snart.

Det var 9to5Google som oppdaget at en ny FCC- (Federal Communications Commission) søknad om et Google-produkt med modellnummeret G3MP5 dukket opp her om dagen.

Etter litt graving, kom 9to5Google frem til at søknaden sannsynligvis er knyttet til en Fitbit-enhet. Dette avhenger av hvor og hvordan informasjonen lagres, som er det samme stedet du får tilgang til informasjon på enheter som Fitbit Charge 5. Alt dette er viktig fordi det er første gang Fitbit har dukket opp i en ny FCC-fil under Google siden Fitbit ble kjøpt opp i november 2019.

Men hvilken Fitbit-enhet kan dette dreie seg om? For det første er enheten som er nevnt i arkivet ikke en eksklusiv aktivitetsmåler som Charge 5 eller Fitbit Versa 4. I stedet ser det ut til at den nye enheten bare har Bluetooth-tilkobling (uten NFC), noe som tyder på en ny Ace- eller Luxe-modell.

Den mest sannsynlige av disse er sannsynligvis en arvtager til den barnevennlige Fitbit Ace 3, som kom på markedet i mars 2021. En av våre hovedinnvendinger mot Ace 3 var dens ledsager-app, som var en nedstrippet versjon av den vanlige Fitbit-appen. Ettersom Fitbit-appen ligger an til å få et større redesign senere i år, planlegger Google kanskje å introdusere litt ny maskinvare sammen med en bedre programvareopplevelse for barn.

Men det er også mulig at den ennå ikke kunngjorte enheten ikke er en aktivitetsmåler i det hele tatt. For eksempel har Fitbit heller ikke oppdatert andre produkter som smartvekten Fitbit Aria Air på en stund. Vi trenger flere detaljer for å vite dette sikkert, men tidspunktet for FCC-innleveringen antyder at det mystiske Fitbit-produktet kan bli avduket senere i år, muligens en gang mellom september og oktober, for å sammenfalle med Fitbit-appens relansering.

Fitbit har havnet i bakleksa

Den nye Fitbit-appen (over) vil bli lansert senere i år, med nye funksjoner som Coach-fanen, der du finner treningsøkter. (Image credit: Google / Fitbit)

Detn tradisjonelle lanseringskjemaet for Fitbit, som ofte innebar årlige oppdateringer til aktivitetsmålerne deres, har forsvunnet fullstendig de siste 18 månedene. Fjorårets Fitbit Versa 4 og Fitbit Sense 2 var som bleke kopier av sine forgjengere, og dette året har med unntak av noen skuffende oppdateringer av apper stort sett vært en ørken.

Denne mangelen på ny maskinvare har sammenfalt med katastrofale programoppdateringer som blant annet gjorde søvnsporingen dårligere, samtidig som Google fjernet noen populære funksjoner fra Fitbits økosystem. Men mistet blant annet muligheten til å laste ned musikkfiler til smartklokkene.

Man skulle nesten tro at Google bevisst har forsøkt å utarme Fitbit, for eksempel med arbeidet med å la Fitbit-brukere få tilgang til dataene sine via en Google-konto i stedet (noe som ventes å skje i 2025). Så dette nye ryktet om en mulig ny Fitbit-klokke eller annen enhet er virkelig uventet og vanskelig å tyde.

De to seneste nye Fitbit-klokkene var Fitbit Versa 4 og Fitbit Sense 2, som ble lansert i september 2022. Tidligere i år hørte vi imidlertid rykter om en ny Fitbit-smartklokke for barn, og med tanke på at Ace-serien også kan trenge en oppgradering, ser dette ut som den mest sannsynlige forklaringen på denne mystiske Fitbit-enheten.

