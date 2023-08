En ny treningsdings fra Garmin kan snart bli lansert sammen med Venu 3

Det ser ut til at Garmin er klare for å lansere flere (ennå hemmelige) produkter. Ryktene om den etterlengtede Garmin Venu 3-lanseringen i september 2023 vedvarer, men nå har en annen overraskende Garmin-enhet blitt oppdaget i et regulatorisk godkjenningsdokument.

Denne siste enheten er ikke en oppfølger til en av de beste Garmin-klokkene, men en ny pulsmåler. Nettstedet Gadgets & Wearables oppdaget først pulsmåleren som er oppført i Malaysias SIRIM-database, som er en liste over telekommunikasjons- og radioutstyr designet for å sikre at nye telekomprodukter overholder landets forbrukerforskrifter.

Oppføringen gjelder en hjertefrekvenssensor kalt HRM-FIT, som passer godt sammen med Garmins nåværende linje med pulsmålere, inkludert HRM-Pro og HRM-Dual. Det har vært spekulasjoner på nettet om at navnet «Fit» antyder at det vil være Garmins første pulsmåler som kan bæres rundt armen, slik noen av deres konkurrenter tilbyr, i stedet for bare rundt brystet. Dette er imidlertid ren spekulasjon.

Garmins pulsklokke måler lignende ting som noen av de beste løpeklokkene, så hvis du ikke vil betale for en dyr smartklokke, kan du fortsatt få god treningsinnsikt etter trening.

De kan pares med en Garmin-klokke for å øke nøyaktigheten og generere ytterligere beregninger. I tillegg er Garmin pulsklokker 5ATM-vanntette, så de er perfekte for triatlontrening.

Ny formfaktor for Garmin

Noen brukere misliker å ha på seg en bryststropp under trening, og hvis du ikke stoler utelukkende på HR-sensoren i løpeklokken, foretrekker du kanskje det enklere alternativet med armbånd, noe konkurrenter som Polar Verity Sense lar deg gjøre. Selv om HRM-er ikke er like populære som klokkene deres, er det ærlig talt forvirrende at Garmin ikke har utforsket denne formfaktoren ennå. HRM for brystet er mer nøyaktig, men vi er sikre på at Garmin også kan lage et førsteklasses håndleddsprodukt.

Naturligvis er dette fortsatt bare spekulasjoner. Det faktum at Garmin jobber med en ny HRM er den eneste konkrete nyheten vi har å gå på. Vi vet ikke hvordan den vil se ut eller når den vil lanseres, men Garmin forbereder i det minste noe for senere i år (og alle tegn så langt peker på Venu 3). Det ville vært fornuftig av dem å lansere flere nyheter samtidig.

