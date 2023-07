Threads er lansert!

Meta-appen Threads er blitt stadig mer omtalt de seneste ukene og månedene. Og nå er endelig den tiltenkte Twitter-dödaren her! Appen ble offisielt lansert 5. juli i USA og Storbritannia. Få timer etter lanseringen passerte appen 10 millioner brukere.

Etter at Elon Musk overtok Twitter, og etter manges mening ødela tjenesten, har vi sett mange tilsvarende apper dukke opp – for så å forsvinne igjen. Alternativer som Bluesky og Mastodon har opplevd en viss fremgang, men vi mistenker at Threads vil overgå dem alle. Den eksplosive påmeldingen fra startskuddet gikk, er utvilsomt lovende. Og for alle med Instagram-konto er det ekstra enkelt å ta i bruk den nye tjenesten.

Hvis du har lest mye om Threads allerede, men ennå ikke er helt sikker på hva det er, finner du det du trenger her. Her forteller du deg alt du trenger å vite om tjenesten.

Threads: Dette må du vite

(Image credit: Meta )

Ja, hva er egentlig Threads.

Meta uttalte tidligere i år at de «utviklet et frittstående og desentralisert sosialt nettverk for deling av tekstoppdateringer». De fortalte at utviklerne mente «det er gode utsikter for et adskilt rom der kreatører og offentlige skikkelser kan dele fortløpende oppdateringer om sine interesser».

Det er ingen overraskelse at Meta kort fortalt går rett i strupen på Twitter. Da kan de dra nytte av det økende antallet misfornøyde brukere som gjerne vil beholde Twitter-opplevelsen uten å være prisgitt de stadig mer bisarre påfunnene til Elon Musk. Dessuten har mange lengtet etter et solid og overbevisende alternativ til Twitter.

Konseptet er enkelt. Her møter du et velkjent grensesnitt som gjør overgangen enkel for både Twitter-flykninger og nye brukere. Du kan logge deg inn på Instagram-kontoen din og ta en gjennomgang av følgerlisten du allerede har for å velge ut hvem du ønsker å følge på Threads. Dermed kan du kanskje unngå at nyhetsstrømmen din blir fullstendig overfylt.

Skal du like, kommentere, videreposte eller dele, er også denne navigeringen av den velkjente sorten. Alt dette finner du nederst i hvert innlegg. Threads er blitt omtalt som en «tekstbasert versjon av Instagram», eller et «Instagram for tankene dine», om du vil.

Hvis du allerede har en konto på Instagram, vil brukernavnet ditt bli reservert for deg på Threads. Når du vil ta i bruk den nye appen, er det altså bare å hoppe uti det. Nye brukere må imidlertid opprette konto på Instagram før de kan ta i bruk Threads.

Threads: Pris og lansering

Appen ble tilgjengelig 5. juli 2023. Meta har jobbet raskt for å få den ut så fort, og nå er denne tekstbaserte appen tilgjengelig.

Vi hadde våre mistanker om en snarlig lansering da Threads på mystisk vis dukket opp på Google Play og Apple App Store, men vi ble likevel tatt på senga da lanseringen kom så brått på.

Nå som Twitter dessuten begrenser hvor mange innlegg brukerne kan se, er timingen intet mindre enn perfekt. Men på den annen side … når er det egentlig ikke krise hos Twitter?

Men det er den fiffige lille koblingen med Instagram som kanskje kan fungere som rambukk for Threads på markedet – og for deg som bruker. Du trenger bare å taste inn «Threads» i søkefeltet og det vil dukke opp en emoji på høyre siden av søkefeltet. Trykker du på den, har du inngangsbilletten til Threads i boks.

(Image credit: Future)

Slik laster du ned Threads

(Image credit: Future)

Appen er ennå ikke tilgjengelig via en norsk App Store, men går du via en amerikansk app-butikk, er det fullt mulig å laste den ned for norske brukere. Appen er gratis å bruke



Threads FAQ

Hva er Meta Threads? Denne nye plattformen er av Meta blitt beskrevet som «et frittstående, desentralisert sosialt nettverk for deling av tekstbaserte oppdateringer». Meta Threads er en ny app som i bunn og grunn fungerer som et alternativ til Twitter. Her kan brukerne dele tekstbaserte oppdateringer og følge mennesker og organisasjoner som betyr noe for dem.