MacBook Air 15-inch (2023) vs MacBook Air 13-inch (2022): welke moet je kopen?

Tijdens Apple's WWDC 2023 keynote onthulde de techgigant de MacBook Air 15-inch 2023. De techgigant onthulde ook dat deze versie zal worden aangedreven door de M2-chip, waarmee hij het opneemt tegen het model van vorig jaar, dat ook werd aangedreven door dezelfde M2-chip.

Dankzij de betere specificaties van het 15-inch model, zal de MacBook Air 15-inch (2023) hoogstwaarschijnlijk onze lijst met beste MacBooks halen zodra we de kans krijgen om hem te reviewen. Maar op dit moment is de vraag hoe deze vernieuwde MacBook Air zich verhoudt tot de 13-inch MacBook Air (2022). Is het de moeite waard om nog een laptop te kopen, of kun je beter wachten tot er ergens in de toekomst een ander model op de markt komt voordat je het 13-inch model vervangt?

Het beantwoorden van deze vragen kan lastig zijn, vooral omdat er nog niet veel concrete informatie bekend is over het 15-inch model. Als je bedenkt dat er een klein prijsverschil is tussen de twee versies, wordt die keuze nog lastiger.

Om het gemakkelijker te maken om uit te zoeken welke de juiste is voor jou, hebben we de twee chips naast elkaar gezet om de voordelen van beide chips te bekijken, afhankelijk van je behoeften en budget.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

MacBook Air 15-inch vs 13-inch: Prijs en beschikbaarheid

De MacBook Air werd aangekondigd tijdens Apple's WWDC van 2022. De MacBook Air (M2, 2022) begint momenteel bij 1.299 euro.

De MacBook Air (15-inch, 2023) is officieel aangekondigd tijdens WWDC op 5 juni 2023. Hij verschijnt naast een nieuwe Mac Pro met de M2 Ultra en een nieuwe Mac Studio met de M2 Max.

De pre-orders van de nieuwe MacBook Air worden meteen geopend op 6 juni en de leveringen gebeuren op 13 juni. Op die datum zal je hem ook in de winkelrekken kunnen vinden. De adviesprijs is logischerwijs hoger dan die van de 13-inch MacBook Air en begint bij 1.599 euro.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

MacBook Air 15-inch vs 13-inch: Specs

De basisversies van zowel de 13-inch als de 15-inch MacBook Air zijn uitgerust met een M2-chip met 100 GB/s geheugenbandbreedte, ondersteuning voor maximaal 24GB unified memory, een 8-core GPU die kan worden geüpgraded tot een 10-core GPU, maximaal 2 TB SSD-opslag en een 16-core Neural Engine.

Ze hebben ook dezelfde poortenselectie: een MagSafe 3 oplaadpoort, twee Thunderbolt USB-C poorten en een audio-aansluiting. De 15-inch heeft Thunderbolt 4, een upgrade ten opzichte van de Thunderbolt 3-poorten van de 13-inch. Het is nog steeds een beetje teleurstellend dat de 15-inch versie geen hoognodige Ethernet-poort of HDMI-poort heeft, die echt zouden helpen om de laptop af te maken.

Een ander gebied waarin het 15-inch model duidelijk superieur is, is de beeldschermresolutie. Beide hebben een vloeibaar retina beeldscherm met ondersteuning voor een miljard kleuren, 500 nits helderheid, brede kleuren en True Tone technologie. De 15-inch heeft echter een native resolutie van 2880x1864 met 224 pixels per inch, terwijl de 13-inch een native resolutie van 2560x1664 heeft.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

MacBook Air 15-inch vs 13-inch: Prestaties

Op dit moment kunnen we de prestaties van de MacBook Air 13-inch (2022) niet vergelijken met die van de MacBook Air 15-inch (2023). In ieder geval niet totdat we het 2023-model zelf in handen hebben en een aantal goede benchmarks hebben uitgevoerd.

Maar op basis van de onlangs onthulde informatie van Apple lijkt de 15-inch MacBook Air-serie sneller te worden en betere prestaties te gaan leveren. Dit zou vooral een uitkomst zijn voor videobewerkers en zou dit zelfs een geweldige en betaalbare laptop voor professionals kunnen maken.

Volgens Apple hebben beide modellen ook een batterij die tot 18 uur meegaat. Toen we het 13-inch model testten, bleek echter dat de batterij iets langer meeging dan 16 uur. Hoogstwaarschijnlijk zal het 15-inch model hetzelfde halen.

Welke MacBook Air past bij jou?

De MacBook Airs zijn vrijwel gelijk geprijsd, dus als je een gloednieuwe machine nodig hebt en nog niet hebt geïnvesteerd in het 13-inch model, dan is de nieuwe 15-inch model zeker een betere keuze. Als je echter al een laptop van de huidige generatie hebt, is het zelfs met het grotere en betere scherm moeilijk om de upgrade aan te raden.

De M2 chips zijn op zichzelf al krachtig genoeg en kunnen gemakkelijk professionele bewerkingen uitvoeren. We hebben al gezien wat de chip kan doen met de versie van vorig jaar en met betere specificaties zou de update van dit jaar nog beter moeten zijn.

Voor nu is het misschien de moeite waard om op zijn minst te wachten tot er officiële reviews verschijnen. Dan kun je beter beoordelen of de upgrades de instapprijs waard zijn, vooral als je al een 13-inch MacBook Air (2022) hebt.