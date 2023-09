Wij hebben compacte Dolby Atmos soundbars van Sonos en Samsung getest: groots geluid haal je bij Sonos

We hebben recentelijk even een woonkamer veranderd in een teststudio voor soundbars. Hierbij dus ook even excuses aan onze buren. We hebben de Samsung HW-S60B getest voor een review en tijdens die periode hadden we ook nog de Sonos Beam (Gen 2) staan. Daardoor konden we de twee rivalen tegenover elkaar zetten.

Laten we maar beginnen met de overeenkomsten. Beide soundbars zijn ontworpen om op zichzelf te werken. Je hoeft ze niet per se te verbinden aan extra speakers of subwoofers om een groots, ruimtelijk geluid te creëren. Ze worden dan ook neergezet als alles-in-één apparaten die je tv-audio een mooie boost kunnen geven. Vergeleken met het geluid dat zelfs de beste tv's kunnen produceren, leveren de beste soundbars echt een veel ruimtelijker, rijker en dieper geluid en dat geldt zelfs voor deze kleinere modellen.

De Beam (Gen 2) en de HW-S60B hebben allebei ondersteuning voor virtuele surround sound in de vorm van Dolby Atmos en DTS:X. Ze beschikken echter niet over ingebouwde, naar boven gerichte speakers, achterspeakers of een subwoofer. Wel hebben allebei de apparaten een compact profiel, vergelijkbare features, bijbehorende apps voor bediening en vergelijkbare bedieningsopties op de soundbars zelf. Helaas zijn de adviesprijzen niet hetzelfde. De Beam heeft namelijk een adviesprijs van 549 euro, terwijl de HW-S60B in vergelijking maar 349 euro kost.

Makkelijk in te stellen, maar oog voor detail verschilt

(Image credit: Future)

Bij het uitpakken van de verpakking zien we de eerste verschillen tussen de Sonos Beam (Gen 2) en de Samsung HW-S60B. Sonos gebruikt recyclebaar karton voor het grootste gedeelte van zijn verpakkingsmateriaal. Het voelt ook stevig aan. Het bedrijf lijkt hier iets meer aandacht aan te hebben besteed dan Samsung met zijn opgeblazen plastic zakjes als bescherming voor de HW-S60B.

Maar wat zit er nou allemaal in deze dozen (naast de soundbars zelf natuurlijk)? De Beam (Gen 2) wordt geleverd met een stroomkabel, een HDMI-kabel en een handleiding. Daardoor kan je deze soundbar meteen aansluiten op je tv. Bij de HW-S60B zit er geen HDMI-kabel in de doos. Hij beschikt ook niet over een HDMI eARC-poort, waardoor hij niet werkt met de uncompressed audio van bijvoorbeeld een goede 4K Blu-ray-speler. Hij kan dan wel weer draadloos verbonden worden met ondersteunde Samsung-tv's, dus dat is dan weer een pluspunt als je zo'n tv hebt. Verder wordt de HW-S60B ook nog geleverd met een afstandsbediening en een muurbevestigingssysteem. Die twee dingen heeft de Sonos niet, maar Sonos biedt dan wel weer een Ethernet-poort aan.

Toen we begonnen met het installeren van de Beam (Gen 2) en de HW-S60B, kwamen we erachter dat ze allebei heel gemakkelijk te bedienen waren via hun bijbehorende apps. Het gaat hier om 'SmartThings' voor Samsung en 'Sonos' voor Sonos. De soundbars hebben verder ook veel van dezelfde soort features, zoals een optie om je soundbar te kalibreren voor ruimtelijke audio in de ruimte waar hij zich in bevindt en snelle toegang tot heel veel instellingen voor het aanpassen van het geluid, zoals de bas, hoge tonen, equalizer en verschillende geluidsmodi.

Qua formaat is Beam (Gen 2) 19 mm korter in de lengte, maar 6,6 mm hoger dan de HW-S60B. Ze nemen echter over het algemeen ongeveer dezelfde hoeveelheid ruimte in beslag en zien er ook nog eens erg vergelijkbaar uit. Allebei de soundbars zijn beschikbaar in het wit en in het zwart. We vinden dat de Beam er uiteindelijk net iets beter uitziet dankzij zijn kleine knoppen op de bovenkant met LED-verlichting. Deze knoppen steken hier niet zo uit, wat op de HW-S60B wel het geval is. De afstandsbediening bij de Samsung is een leuke toevoeging, maar zal voor velen waarschijnlijk vrij overbodig zijn.

Sonos verslaat Samsung qua audio

(Image credit: Future)

We wilden de soundbars natuurlijk op dezelfde manier testen voor een zo eerlijk mogelijke vergelijking en daarom hebben we ze op dezelfde manier verbonden voor het luisteren naar muziek, het kijken van films en series en voor tijdens het gamen. We hebben ook de verschillende geluidsmodi uitgeprobeerd bij het wisselen tussen streamingapparaten.

Eerst hebben we twee iPhones via AirPlay verbonden en hebben we muziek afgespeeld via Apple Music en via Spotify. We hebben vervolgens op beide soundbars hetzelfde nummer afgespeeld, in dit geval Rocket Man van Elton John, om ze direct te kunnen vergelijken door snel tussen de twee te wisselen.

We hebben ze ook blind getest met een beetje hulp. Hierbij hebben we even aan iemand gevraagd om tussen de soundbars te wisselen bij het afspelen van muziek, zonder ons te vertellen uit welke soundbar het geluid komt. We hebben hierbij steeds aangegeven welke we dachten dat er beter klonk en dat was steeds weer de Sonos Beam (Gen 2).

Zijn soundstage is simpelweg een stuk uitgebreider. Hij heeft een dynamisch bereik en gaat dus heel goed om met hele kleine veranderingen in het geluid van instrumenten, in de melodie en in het ritme. Hij weet ook het basgeluid en de hoge tonen direct te beperken of stoppen, wanneer nodig.

Het verschil in audioprestaties is ook duidelijk te merken bij het bekijken van films. De HW-S60B klinkt helaas vlakker. Net als bij de muziek klinkt de Sonos simpelweg energieker en alsof het ene groter bereik heeft. We moeten wel zeggen dat allebei de soundbars stemmen een boost geven, waardoor ze duidelijker te verstaan zijn. De HW-S60B kan soms een beetje klinken alsof hij veel moeite heeft om het audio te produceren, maar hij biedt wel een luid, kamervullend geluid.

Oordeel: Sonos Beam vs Samsung HW-S60B

(Image credit: Future)

Samsung en Sonos hebben op heel veel vlakken gekozen voor een vergelijkbare aanpak bij deze soundbars, maar er zijn ook een redelijk groot aantal kleine verschillen die opgeteld toch wel een grote invloed kunnen hebben op welke van de twee soundbars voor jou het meest geschikt is.

Deze kleine verschillen zijn dan ook de reden waarom wij voor de Sonos Beam (Gen 2) zouden kiezen in plaats van de Samsung HW-S60B voor onze compacte thuisbioscoop. Misschien zouden we een andere keuze maken als we ook een Samsung-tv gebruikten. Dan is die draadloze verbinding toch wel aantrekkelijk. Op die manier hou je namelijk een HDMI-poort over voor andere apparaten. Toch zouden we uiteindelijk voor de meeste mensen wel de Beam (Gen 2) aanraden.

De Beam heeft niet bepaald een lage adviesprijs. Er zijn regelmatig wel redelijk goede Sonos-deals te vinden, maar het is vaak vooral de eerste generatie Sonos Beam die afgeprijsd wordt. De Beam (Gen 2) is in ieder geval wel ouder dan de HW-S60B, dus misschien dat hij toch wel eerder mooie kortingen zal krijgen. Wij zouden je dus aanraden om (ondanks de hogere prijs) voor de Beam (Gen 2) te kiezen, behalve als je al een Samsung-tv hebt en zelfs dan kan hij nog steeds een betere aankoop voor jou zijn.