Maak deze cruciale fout niet bij de aankoop van een soundbar

We hebben het al vaak genoeg gezegd: zelfs een goedkope soundbar klinkt hoogstwaarschijnlijk beter dan de ingebouwde speakers van je tv. Een soundbar is echter veel meer dan zijn speakers en bevat nog allerlei andere functies. Afhankelijk van jouw set-up kunnen die extra functies van groot belang zijn.

In dit artikel focussen we op één specifiek onderdeel dat de voorbije jaren alsmaar belangrijker is geworden, met name "HDMI passthrough". De kans is vrij groot dat je deze term nog nooit gehoord hebt. Toch kan deze functie een groot verschil maken, zeker als je een iets goedkopere tv hebt. Hier lees je alles over HDMI passthrough en waarom dit van cruciaal belang kan zijn bij de aankoop van een soundbar.

Wat is HDMI passthrough?

Aansluitingen van de Sonos Arc Ultra (Image credit: Peter Hoffmann)

Er zijn verschillende manieren om een soundbar op je tv aan te sluiten en de meest gangbare manier is via de HDMI-poort. Bijna elke soundbar heeft een HDMI-poort en die sluit je aan op de HDMI (e)ARC-poort in je tv. ARC staat hier voor Audio Return Channel en de heel eenvoudige uitleg is dat dit ervoor zorgt dat je het volume van de soundbar kan bedienen met de afstandsbediening van je televisie.

Hoogstwaarschijnlijk zijn er nog andere apparaten aangesloten op de HDMI-poorten van je tv. Denk aan settopboxen of tv-sticks, zoals de Google Chromecast of Google TV Streamer, maar ook gameconsoles, zoals een PS5 of Nintendo Switch 2. De meeste tv's hebben tegenwoordig vier HDMI-aansluitingen. Goedkopere en/of oudere tv's hebben soms drie HDMI-aansluitingen. Als je tv drie HDMI-aansluitingen heeft en je een soundbar, Chromecast en PS5 aansluit, zijn de aansluitingen allemaal in gebruik. Voeg nog een Nintendo Switch 2 toe aan de mix en je zal de hele tijd een HDMI-kabel moeten verwisselen.

Dit is waar HDMI passthrough in een soundbar van pas komt. Dit is in de praktijk minstens één extra HDMI-poort in de soundbar waarop je een ander apparaat kan aansluiten. Op die manier verlies je dus geen HDMI-poort in je tv. Er zijn zelfs soundbars met meerdere extra HDMI-poorten, waardoor je nog meer apparaten op je tv kan aansluiten. Daar stopt het echter niet, want de ene HDMI-poort is de andere niet.

Bekijk hier ons overzicht met de beste soundbars

Verschillende soorten HDMI passthrough

De Samsung HW-Q990F heeft twee extra HDMI-aansluitingen (Image credit: Future)

In de specificaties van elke soundbar kan je gewoon het aantal HDMI-poorten zien. Als er bijvoorbeeld staat dat de soundbar drie HDMI-poorten heeft, mag je ervan uitgaan dat dit één poort is om de soundbar met de tv te verbinden en dat de twee andere gebruikt kunnen worden voor andere apparaten. Je moet echter niet alleen rekening houden met het aantal HDMI-poorten, maar ook met het type.

Er zijn verschillende types HDMI-poorten, die elk aangegeven worden met een cijfer. Momenteel is HDMI 2.1 het "beste" type. Tv-fabrikanten en retailers geven altijd duidelijk aan hoeveel HDMI 2.1-poorten er aanwezig zijn. Soms is elke HDMI-poort een HDMI 2.1-poort, maar er zijn ook veel tv's met vier HDMI-poorten, waarvan er slechts twee een HDMI 2.1-poort zijn. Hetzelfde geldt voor soundbars met HDMI passthrough. Niet elke extra HDMI-poort is automatisch een HDMI 2.1-poort en in tegenstelling tot bij tv's wordt bij soundbars niet altijd duidelijk aangegeven om welk type het gaat.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De JBL Bar 1300MK2 heeft drie HDMI-ingangen, maar dit zijn geen HDMI 2.1-poorten. (Image credit: Future)

Maar waarom is HDMI 2.1 überhaupt belangrijk? Specifiek deze HDMI 2.1-poorten zijn belangrijk voor gamers met een tv die een refresh rate van minimaal 120Hz heeft. Dit type HDMI-poorten biedt namelijk ondersteuning voor dit hoge refresh rate in combinatie met een 4K-resolutie. De HDMI eARC-poort, waarop je de soundbar aansluit, is trouwens altijd een van de HDMI 2.1-poorten. Als je tv dan maar twee HDMI 2.1-poorten heeft, heb je nog maar één vrije poort. Gamers met meerdere consoles en/of een gaming-pc die met de tv verbonden is, komen dan in de problemen.

Ten slotte keren we terug naar de soundbars met HDMI Passthrough. Voor dit scenario nemen we een tv met twee HDMI 2.1-poorten, zoals de TCL C7K, en een premium soundbar, zoals de JBL Bar 1300 MK2, met drie extra HDMI-poorten. De soundbar gaat in de eARC-poort, de PS5 in de tweede HDMI 2.1-poort en de Nintendo Switch 2 in een van de HDMI-poorten in de soundbar. De JBL-soundbar heeft echter allemaal HDMI 2.0-poorten die daardoor geen 120Hz ondersteunen. Het gevolg is dat de Nintendo Switch 2 maximaal 60Hz kan weergeven op je tv. In dit geval had je daarom beter de Samsung HW-Q990F gekocht. Die heeft twee extra HDMI-poorten, die wel beide HDMI 2.1 zijn.

Vooral gamers met meerdere consoles moeten goed opletten

Voor sommige gebruikers is HDMI passthrough een cruciaal onderdeel van een soundbar. Kort samengevat, moeten huishoudens zonder gameconsoles alleen letten op het aantal extra HDMI-poorten. Als je daarentegen een tv met 120Hz refresh rate en meerdere gameconsoles hebt, moet je goed opletten. Afhankelijk van het aantal HDMI 2.1-aansluitingen in je tv, zal je een soundbar moeten zoeken waarbij deze extra HDMI-poorten ook de HDMI 2.1-standaard hebben. Dit kan je controleren in de specificaties en als het niet duidelijk vermeld wordt (dat gebeurt vooral bij soundbars), kan je dit navragen bij de klantendienst.