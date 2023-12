Is de overstap naar een 8K-televisie de moeite (en het geld) waard?

In de televisiewereld volgen de innovaties elkaar op een hoog tempo op. Van OLED naar QD-OLED tot Mini-LED en Ambilight, je kan het zo gek maken als je wilt. Ook qua resolutie zijn we inmiddels vergevorderd. De dagen dat televisies HD-ready waren, zijn allang voorbij.

Tegenwoordig hebben de nieuwste televisies bijna allemaal 4K-schermen en er komen zelfs een aantal televisies op de markt die 8K-resolutie hebben. Eerder dit jaar hebben we de Samsung QN900C gestest en hierdoor hebben we nieuwe inzichten gekregen in de wereld van 8K en of het wel of geen zin heeft om over te stappen.



Deze televisies beloven ongekende helderheid en detail, maar is de realiteit wel zo rooskleurig?

(Image credit: Future)

Wat is 8K precies?

8K verwijst naar de resolutie van de televisie met een indrukwekkende 7.680 bij 4.320 pixels, wat neerkomt op ongeveer 33 miljoen pixels in totaal. Als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld een 4K-televisie dan realiseer je pas hoeveel dit is, die heeft namelijk ‘maar’ 8 miljoen pixels. Reguliere HD-televisies hebben ongeveer 2 miljoen pixels en daaronder wordt het steeds minder en minder.

Meer pixels betekenen theoretisch meer details, waardoor 8K-tv's afbeeldingen kunnen weergeven met vier keer de helderheid van 4K-tv's. Echter, resolutie is slechts één aspect van beeldkwaliteit. Kijkafstand en schermgrootte spelen bijna een net zo’n grote rol in de waargenomen resolutie. Om een beetje profijt van 8K te hebben, betekent het dat je een televisie moet hebben van een behoorlijk formaat. De gemiddelde televisie is tegenwoordig 55 inch en dan heb je vrij weinig aan 8K, want op die schermen is een resolutie van 4K juist beter. Hoger dan dat heeft toch geen zin.

Beschikbare content

Op dit moment is 4K-content al bijna niet beschikbaar in Nederland en België. De grootste streamingsdiensten zoals HBO Max, Amazon Prime en Netflix hebben een selectie aan 4K-titels, maar daar houdt het ook wel een beetje op. Het Belgische Streamz gaat zelfs niet hoger dan 1080p.

Natuurlijk kan je op websites zoals YouTube wel tot 8K kiezen, dus als je voornamelijk voor YouTube kiest, is het een optie. Helaas (en logisch) renderen maar weinig YouTubers hun content in 8K, want het is het simpelweg niet waard. Een sentiment dat je wel vaker terug ziet komen in dit artikel.

Qua reguliere televisiezenders heeft bijna geen enkel kanaal een 4K-variant, we mogen al blij zijn dat deze kanalen inmiddels HD zijn, of in ieder geval de optie hebben om die zenders in HD te kijken. Je kan naar LoveNature in 4K kijken, maar dat is nou niet bepaald een zender waar je hele dagen naar kan kijken.

Waar we vaak 4K krijgen, is met grote evenementen. Denk hierbij aan het WK Voetbal of Formule 1-races. Dat is ook het moment dat historisch gezien de 4K-schermen (zowel tv's als monitoren) als warme broodjes over de toonbank vliegen.

(Image credit: Samsung)

8K in de praktijk

Recentelijk hebben we de Samsung QN900C getest en deze 8K-televisie is echt oogverblindend mooi. De helderheid, het contrast en de kleurdiepte zijn bijna ongekend. Daar betaal je ook echter voor, want de prijzen van deze televisie beginnen vanaf 4.999 euro en dan heb je ‘slechts’ de 65-inch versie. Er is ook een 85-inch versie van en daar betaal je dan een schamele 9.999 euro voor. Het is maar goed dat ze er geen 10.000 euro van hebben gemaakt, want anders zou het wel erg duur klinken.

En wat krijg je voor die prijs? Ongeacht het formaat krijg je een Quantum Neural Processor waarmee de televisie content die niet 8K is upscalet naar 8K. Dat moet dus gebeuren bij vrijwel alles wat je zal kijken. Ondanks de ietwat sarcastische ondertoon doet de Samsung QN900C dit wel erg goed en beelden hebben een duidelijk waarneembaar verschil in detail en kwaliteit. Dit is wel het meest merkbaar met 4K content.



Als je native 8K-content op de QN900C kijkt tegen een 4K-versie van dezelfde content op een 4K-tv dan is het verschil gigantisch. De pixeldichtheid en de kleinere pixelafstand van het 8K-beeld zorgt voor een natuurlijke kijkervaring waardoor je niet het gevoel hebt dat je naar een scherm kijkt.

Meestal zal je toch naar reguliere HD-beelden kijken en dan is het kwaliteitsverschil tussen een 4K- en 8K-tv niet zo groot en 8K voelt dan een beetje aan als overkill. Deze HD-beelden ogen ook ‘zacht’, maar zien er nog steeds fantastisch uit. De vraag is dan of dit het extra prijskaartje waard is.

(Image credit: Future)

Kopen, wachten of laten staan?

Dit is een vraag waar we geen definitief antwoord op kunnen geven. Dit is afhankelijk van een aantal factoren die erg persoonlijk zijn. In een klein appartement is een 8K-tv die het meeste haalt uit de 8K-resolutie niet ideaal. Een 65-inch televisie neemt al de halve muur in beslag en waar 8K echt tot zijn recht komt, is op nog grotere televisies.

Het helpt ook niet bepaald dat alles duurder wordt tegenwoordig en niet iedereen heeft enkele duizenden euro's om te investeren in een 8K-televisie waarvoor dan niet eens 8K-content is. De 65-inch versie van de Samsung Neo QLED QN95C kost nu ongeveer 2.200 euro en daarmee kom je ook al behoorlijk ver.

Heb je al een collectie van 4K-content die je op het best mogelijke scherm wilt afspelen dan is de stap naar 8K logisch. Het beeld is superieur en het voelt echt alsof je de toekomst in huis hebt. Totdat 4K content mainstream wordt, zal het altijd een exclusief dingetje blijven voor de grootste liefhebbers.