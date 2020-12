Review informatie Tijd gespeeld: 45 uur Platform: PS5

Als je in de afgelopen jaren een of meerdere van de vele Pokémon-games op een Nintendo-handheld-console hebt gespeeld, dan zal het je vast opvallen dat Temtem enorm veel gelijkenissen heeft met de kleine broekzakmonstertjes. Waar je in de Pokémon-games net als de anime-hoofdpersonage Ash Ketchum uit Pallet Pown door verschillende regio's reist om ze 'allemaal te vangen', is dat in Temtem niet anders. 'Geïnspireerd door Pokémon' is dan ook iets wat Crema duidelijk op haar site vermeldt.

Aan de startlijn van je avontuur kun je kiezen uit drie verschillende Pokémon... ik bedoel Temtem. Deze hebben elk een eigen type, waardoor ze verschillende sterktes en zwaktes hebben. In dit geval gaat het om de types Crystal, Melee en Mental. Natuurlijk zijn deze kleine, schattige wezentjes te trainen om ze te laten evolueren, waardoor ze veranderen in hun sterkere - doch minder schattige - derde vorm.

In de kleurrijke Airborne Archipelago zijn de Gym-leiders ingewisseld voor Dojo-leiders, die zich op verschillende eilanden bevinden. Wekelijks kun je de leiders opnieuw uitdagen om speciale items te verkrijgen. Pokéballs zijn ingewisseld voor Temcards, die voor een zeer lage prijs verkrijgbaar zijn. Het wordt aangemoedigd dat je zoveel mogelijk Temtem vangt en ongewenste Temtem weer vrijlaat in de natuur. Hiervoor wordt je beloond door middel van het Freetem-systeem, waarbij je items en Pansun (in-game valuta) krijgt als je een bepaald aantal Temtem vrijlaat.

Dat is niet de enige reden waarom je ontzettend veel Temtem wil vangen. Waar Pokémon Shiny-varianten had, zijn er in Temtem Luma's te verzamelen. Natuurlijk zijn deze speciale versies van Temtem erg zeldzaam, dus je zal er niet iedere speelsessie een tegenkomen. Er is daarnaast een Saipark, geïnspireerd op het Safaripark in Pokémon, waarbij wekelijks twee Temtem centraal staan die een verhoogde Luma-kans hebben of hogere stats krijgen. In totaal zijn er 141 Temtem te vangen, al zijn ze tijdens de early access nog niet allemaal in-game te verkrijgen.

Het willen verkrijgen van Luma's of Temtem met hoge stats zorgt ervoor dat je ook na de het doorlopen van het hoofdverhaal (voor zover dat in de early access kan) nog genoeg te doen hebt. Bovendien zijn er verschillende side missions te voltooien, kun je een eigen huis inrichten en Temtem breeden om uiteindelijk tot de perfecte variant van een soort te komen. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten om wekelijks te voltooien. Er zijn dus genoeg game-elementen die ervoor zorgen dat je terug blijft keren naar de game.

(Image credit: Crema)

Temtem prijs en releasedatum

Wat is het? Een op Pokémon gebaseerde MMORPG

Een op Pokémon gebaseerde MMORPG Releasedatum? 8 december 2020 op PS5 en 21 januari 2020 op PC

8 december 2020 op PS5 en 21 januari 2020 op PC Welke platorms? PS5 en PC

PS5 en PC Prijs? De early access kost 39,99 euro

Pokémon-ripoff of een betere versie?

Er is geen twijfel over mogelijk dat Temtem heel wat onderdelen 'leent' van de Pokémon-franchise. Temtem biedt echter een verfrissende blik op het genre. Hoewel de te verzamelen Temtem niet net zo bekend zijn als de meeste Pokémon, stoort dit niet. Het is zelfs een verademing om niet te keuze te hebben uit een welbekend wezentje als Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander, maar het aanbod van Temtem-soorten voor het eerst te kunnen ontdekken.

Op veel momenten betrap ik mijzelf dat ik de Temtem per ongeluk Pokémon noem. De gelijkenissen zijn groot en er is eigenlijk niets te noemen wat Temtem slechter doet dan de Pokémon-games. Pokémon Sword en Shield stelde enigszins teleur doordat lang niet alle Pokémon in de basegame beschikbaar waren. Het is duidelijk merkbaar dat de Spaanse maker Crema hier met Temtem een antwoord op wil geven. Er zijn dan ook zeker wat verschillen tussen de twee monster-verzamel-games zichtbaar.

Temtem werkt bijvoorbeeld met een 'stamina'-systeem. Alle wezentjes hebben een uithoudingsvermogen en iedere aanval of zet heeft een eigen uitputtingsniveau. Dit betekent in de praktijk dat je sterkere aanvallen ook minder vaak in één gevecht zal gebruiken dan de zwakkere. Als de stamina van een Temtem op is, kun je nog steeds aanvallen, al ontvangt jouw Temtem dan wel schade. Hoeveel schade is afhankelijk van de sterkte van de aanval.

Het is gelukkig niet nodig om naar een speciale 'Move Tutor' te gaan om jouw gevangen of anderszins verkregen monstertjes een aanval opnieuw te laten leren. Jouw Temtem kunnen uit vier verschillende aanvallen kiezen per gevecht, maar je kunt tussen gevechten door wel wisselen tussen welke aanvallen actief zijn. Als je per ongeluk je favoriete aanval inruilt voor een slechtere (wat regelmatig voorkomt als je Temtem levelt en een nieuwe aanval leert), kun je dit gemakkelijk en snel weer rechtzetten vanuit je menu. Het is een aangenaam quality-of-life dingetje waarvan het vreemd is dat Game Freak

Het is mogelijk om de meeste Temtem te laten evolueren in een sterkere vorm, al werkt dit iets anders dan we gewend zijn. Waar Charmander bij het bereiken van level 16 evolueert in een Charmeleon en in een Charizard bij level 36, is de evolutie in Temtem bepaald op basis van het level waarop je een Temtem hebt gevangen. Het verschilt per soort hoeveel levels deze moet halen om te evolueren. Zo evolueert een Swali na acht levels in een Loali, maar verandert een Bunbun pas na twintig levels in een Mudrid.

Vanwege het vernieuwde stamina-systeem zijn gevechten wat lastiger, met name als je competitief of tegen vrienden speelt. In gevechten kunnen Temtem elkaar versterken door middel van een 'synergy'. Daardoor ga je tactischer nadenken over welke twee Temtem je naast elkaar het veld op stuurt, wat een verademing is na heel wat jaartjes Pokémon.

(Image credit: Crema)

Online paradijs vol wezentjes

Hoewel Pokémon in de laatste games voor de Nintendo Switch over online elementen beschikte, speel je Temtem volledig online. De verhaallijn kun je van begin tot einde online met een vriend spelen die de game ook in handen heeft. Omdat je op een online server speelt, hoef je niet zo snel bang te zijn progressie te verliezen als je midden in een Dojo-battle moet stoppen met spelen.

Dat is vooral handig aangezien de early access-versie op de PS5 om de haverklap crasht. Zeker ieder halfuur tot een uur sluit de game zich uit zichzelf af. Dankzij de snelle SSD van de PS5 zit je gelukkig weer snel in de game. Mocht je voor de crash in een gevecht zitten, dan spawn je weer terug in dat gevecht en ben je precies waar je gebleven was.

Als je samen wil spelen met een vriend, werkt dit ontzettend omslachtig. Je kunt alleen toetreden tot elkaars sessie op het moment dat je allebei in-game op dezelfde plek staat, of in elk geval in de buurt. Dit betekent dat als jij besluit om de verhaallijn deels in je eentje verder te spelen, je elkaar vervolgens weer moet probereren te vinden als je op een later moment weer samen wil spelen. Natuurlijk kun je via de PlayStation Party met elkaar communiceren, maar het blijft lastig om uit te leggen waar in de wereld jij precies staat te wachten.

Heb je het eenmaal voor elkaar gekregen om samen in een sessie te belanden, dan kun je samen strijden tegen soms lastige Dojo-leiders en ook de rest van het verhaal samen doorlopen. Elk van jullie neemt drie Temtem met zich mee. Je kunt ook elkaars Temtem in het veld brengen en elkaar Temtem healen. Actief op Temtem jagen is mogelijk niet de slimste keuze als je met zijn tweeën bent. Het loopt al snel uit in een ruzie om wie de Temtem dit keer mag vangen.

Omdat het een early access game is, speel je momenteel nog niet de volledige game. De huidige level cap is bijvoorbeeld 58. Op dit moment kun je jouw Temtem dus nog niet tot het uiteindelijke level 100 trainen. Door middel van contentupdates wordt de cap steeds wat verhoogt. Er zijn op moment van schrijven vier van de zes eilanden te verkennen. De overige eilanden, waaronder een end-game eiland, moeten in 2021 verschijnen. In totaal moeten er bij de officiële release ook acht Dojo-leiders zijn om te verslaan. Nu zijn dat er vijf.

(Image credit: Crema)

Oordeel

Hoewel veel elementen herkenbaar zijn uit de Pokémon-franchise, biedt Temtem een verfrissende blik op hoe een goede monster-verzamel-game eruit hoort te zien. De aanpassingen ten opzichte van de Pokémon-games zijn een prettige bijkomstigheid, al zit er niets echt baanbrekends tussen. Als je eenmaal in een co-op sessie zit, werkt alles zoals het zou moeten, maar de weg ernaartoe is bijzonder omslachtig.

Een game die om de haverklap crasht is nooit leuk, al maakt het wel wat goed dat je door de crashes geen progressie verliest en de PS5 in no-time weer opnieuw heeft opgestart. Als de makers ook na de release van de officiële game met enkele regelmaat content blijven toevoegen en de crashes tegen die tijd zijn opgelost, zou dit zomaar eens een van mijn favoriete games van 2021 kunnen worden.