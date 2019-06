Sony Cyber-shot RX10 III review

De RX10 III is voorzien van een 24-600 mm Zeiss lens, die in combinatie met Sony's superieure 1-inch sensor de beste beeldkwaliteit in zijn klasse levert. Ook de 4K- en HD-videofunctionaliteit is voortreffelijk. Wel is het is een grote, relatief zware en dure camera, en de prestaties van zijn autofocus zijn in sommige situaties teleurstellend.

De Sony RX10 III werd in maart dit jaar aangekondigd, minder dan een jaar na de RX10 II, maar hij is volgens Sony niet als vervanger daarvan bedoeld. Het meest opvallende verschil is de toevoeging van een mega-zoomlens met een variabele apertuur (f/2,4-4) en een bereik van 600 mm (25x optische en 100x digitale zoom), wat een aanzienlijke toename van de afmetingen en het gewicht tot gevolg heeft.

[Update: De RX10 III is inmiddels vervangen door de RX10 IV, die veel verbeteringen biedt, met name het continu fotograferen met 24 fps en het verbeterde AF-systeem. Maar de belangrijkste eigenschappen zoals het design en de ingebouwde 24-600 mm-lens blijven hetzelfde.]

Net als de RX10 II is de RX10 III bedoeld voor serieuze fotografieliefhebbers – fotografen die op zoek zijn naar de ultieme beeldkwaliteit en een goed telefotobereik in een bridge-achtig apparaat.

Eigenschappen

1,0-inch CMOS-sensor, 20,1 MP

24-600 mm f /2,4-4 zoomlens

4K video-opname

De RX10 III heeft dezelfde 20,1 MP 1-inch gestapelde Exmor CMOS-sensor, en biedt dezelfde uitstekende 4K videofunctionaliteit als de RX10 II. In feite zijn de meeste eigenschappen en functies identiek, en is de grote en indrukwekkende 24-600 mm Zeiss lens het belangrijkste nieuws. Als we hem met andere bridgecamera's met 1-inch sensoren vergelijken, dan heeft alleen de Canon Powershot G3 X hetzelfde bereik en gaat de veel oudere Panasonic Lumix FZ1000 maar tot 400 mm.

Sony RX10 III specificaties Sensor: 20,1 MP 1-inch Exmor RS CMOS Objectief: 24-600 mm f/2,4-4 Scherm: 3,0-inch kantelbaar scherm, 1.288.800 dots Zoeker: EVF met een resolutie van 2,36 miljoen punten Continu fotograferen: 14 fps Autofocus: 25-punts AF met contrastdetectie Video: 4K Connectiviteit: wifi en NFC Batterijduur: tot 420 opnames Gewicht: 1.095 g

Het variabele diafragma van f/2,4-4 zorgt ervoor dat deze lens nog vrij snel is, zeker in vergelijking met de concurrentie, en ze heeft enorm indrukwekkende scherpstelafstanden van 3 cm kort en 72 cm lang.

Net als de andere compact- en bridgecamera's van Sony heeft deze camera veel verschillende opnamemogelijkheden en fotomodi, en biedt hij de formaten 3:2, 4:3, 16:9 en 1:1 voor zowel RAW- als JPEG-foto's. De maximale resolutie is 5472 x 3648 pixels in het eigen formaat 3:2. De lichtgevoeligheid heeft een bereik van ISO 100 tot 12.800 en is uit te breiden tot ISO 64-25.600.

De modi 'single shot autofocus' (AFS), 'continuous' (AFC), 'direct manual focus' (DMF) en 'full manual focus' (MF) zijn beschikbaar, en Sony's uiterst effectieve scherpstelvergroting (focus magnifier) en focus peaking zorgen ervoor dat deze laatste eenvoudiger te gebruiken is.

Zowel de elektronische zoeker (EVF) als het kantelbare lcd-scherm aan de achterkant zijn van hoge kwaliteit. Het laatste is geen touchscreen, maar tenzij je de camera op een statief gebruikt is een touchscreen toch niet zo praktisch gezien de grootte en het gewicht van de camera.

Afbeelding 1 van 3 Afbeelding 2 van 3 Afbeelding 3 van 3

De massa van de Sony RX10 III valt niet te ontkennen. De camera is heel goed gemaakt en ligt goed in de hand, maar ik denk toch dat veel gelegenheidsgebruikers afgeschrikt zullen worden door zijn grootte (en prijs) en, als ze dit grote bereik voor telefoto's willen hebben, ze liever voor de Canon Powershot G3 X of misschien de Panasonic Lumix FZ330/ FZ300 zullen kiezen. Die heeft een kleinere sensor, maar biedt ook 4K-opnames, en maakte vorig jaar indruk op ons. In vergelijking hiermee heeft de Canon als minpunten een tragere lens en het ontbreken van een elektronische zoeker (EVF), en heeft de Lumix FZ330/ FZ300 een f/2,8 diafragma, zij het met een veel kleinere sensor.

Maar als je een bridgecamera met de ultieme beeldkwaliteit zoekt, dan kun je bijna niet om de topprestaties van de Zeiss Vario-Sonnar T*-lens van de RX10 III heen. Ik weet zeker dat liefhebbers van een groter bereik en een camera met hoogwaardige specificaties dit interessant zullen vinden. Of ze bereid zijn om de prijs van € 1300 te betalen, is een andere vraag. Die prijs gaat waarschijnlijk wel dalen, maar op dit moment kost deze camera het dubbele van zowel de G3 X en de Lumix FZ1000 (de Lumix FZ330 / FZ300 is weer goedkoper). Toch is de RX10 IIII in sommige opzichten een klasse op zich, dus er is waarschijnlijk wel een (niche)markt voor.