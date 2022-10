Sony ZV-1F geeft speciale twist aan 's werelds beste vlogcamera

Sony's ZV-1 verscheen in mei 2020 en we vinden het nog steeds de beste vlogcamera in zijn soort. Maar nu heeft Sony het een beetje lastiger gemaakt voor geïnteresseerden door een meer betaalbare versie te lanceren. Die doet het op sommige vlakken beter, maar op andere vlakken slechter dan het origineel.

De basis is hetzelfde: het is een 20MP 1-inch compactcamera die 4K/30p video kan opnemen met het soort natuurlijke bokeh, waar smartphones nog steeds moeite mee hebben.

De twee belangrijkste verschillen tussen de ZV-1F en de ZV-1 zijn de lens en de gebruikersinterface. Een van onze weinige klachten over zijn voorganger is dat de 24-70mm f/1.8-2.8 lens soms wat krap is als je uit de hand vlogt, in plaats van op een statief. De ZV-1F probeert dit op te lossen door in plaats daarvan een bredere 20mm f/2 lens aan te bieden.

Het is jammer dat die lens niet zo helder is als die van de ZV-1 en fotografen zullen de flexibiliteit van de zoom missen. Maar in theorie zou de ZV1-F nog steeds de kleine scherptediepte moeten bieden die smartphones als de iPhone 14 Pro en Google Pixel 7 proberen te simuleren met hun 'cinematic' modi.

Sony zegt ook dat de ZV-1F enkele nieuwe, smartphone-achtige touchscreen-trucs bevat. In tegenstelling tot de ZV-1, waarmee je alleen op het scherm kunt tikken om de focus scherp te stellen, kun je met Sony's nieuwe vlogcamera vanaf de onderkant van het scherm omhoog vegen om veelgebruikte instellingen te gebruiken, of op de bedieningspictogrammen van het scherm tikken om zaken zoals het diafragma te veranderen.

Maar de ZV-1F heeft ook enkele vreemde beperkingen. De meest verbijsterende is dat het autofocussysteem, dat waarschijnlijk het meest opvallende kenmerk van de ZV-1 is, een ouder contrastdetectiesysteem gebruikt, in plaats van een hybride set-up met zowel contrast- als fasedetectietechnologie voor betrouwbare tracking.

Sony vertelde ons wel dat dit niet veel verschil zou moeten maken in de meeste vlogsituaties. Het nieuwe model heeft een hoger aantal scherpstelpunten dan de ZV-1 (425 tegenover 315). Maar dit is iets wat we nog moeten testen en het brengt de ZV-1F meer in lijn met oudere concurrenten zoals de Canon PowerShot G7 X Mark III, die ook alleen contrast-autofocus gebruikt.

De andere verschillen met de ZV-1 zijn dat de ZV-1F nu gelukkig USB-C opladen bevat in plaats van microUSB, maar ook de hotshoe van de ZV-1 (die accessoires zoals een shotgun microfoon oplaadt terwijl je ze gebruikt) vervangt door een eenvoudigere coldshoe.

Voor de rest is de ZV-1F grotendeels hetzelfde als de ZV-1, met een microfoon met 3 capsules (met een meegeleverd windscherm), elektronische stabilisatie, en de handige 'Product Showcase' modus die de autofocus setup ideaal maakt voor YouTubers die product reviews doen. De andere laatste verandering is de prijs: de Sony ZV-1F is vanaf medio oktober te koop voor 650 euro.

Analyse: lijkt hij te sterk op een smartphone?

(Image credit: Sony)

In de twee jaar na de lancering van de eerste Sony ZV-1, hebben smartphones grote stappen gezet wat betreft video-opname. Zo hebben we nu modi als Apple's 'Cinematic-modus' (onlangs overgenomen door de Google Pixel 7), die een gesimuleerde achtergrondonscherpte kan toepassen op video's.

In feite heeft Sony zelf schijnbaar een ZV-1-killer gemaakt in de vorm van de Sony Xperia Pro-I, die ook een 1-inch sensor heeft en een 'Video Pro'-interface die erg lijkt op Sony's high-end camera's. Hebben camera's als de nieuwe ZV-1F nu nog zin?

De verschillen worden nu zeker kleiner en veel hangt af van het type smartphone waaraan je de voorkeur geeft. Een compacte camera als de ZV-1F biedt bijvoorbeeld hoogwaardige video-opnamen in een zakformaat voor wie een smartphone uit het middensegment heeft of geen Xperia wil.

Maar de ZV-1F laat ook zien dat Sony niet zo toegewijd is aan het instapsegment van zijn videocamera's als bij bijvoorbeeld de Sony A7S III. De Sony ZV serie, waartoe ook de Sony ZV-E10 behoort, is samengesteld uit onderdelen die zijn overgebleven van enkele van de oudere camera's. De ZV-1 en ZV-1F komen bijvoorbeeld uit dezelfde pool als Sony's RX100 compactcamera's.

Het is jammer dat de autofocus van de ZV-1F met zijn contrast-only systeem achteruit lijkt te zijn gegaan en we zouden graag nog meer smartphone-achtige interfaces zien. Maar de ZV-1F zou zich, op papier, nog steeds een weg kunnen banen naar onze gids met de beste vlogcamera's dankzij zijn nieuwe prime lens en relatief betaalbare prijskaartje.