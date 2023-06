Is de smartphone met de beste camera van 2023 beter dan een Leica van 6000 euro?

Wat je fotografiekennis ook is, deze wedstrijd is bijna hallucinant: hoe kun je de full-frame Leica Q3, een eersteklas compactcamera die 5.950 euro kost, vergelijken met een smartphone zoals de Huawei P60 Pro?

Toch is dit anno 2023 niet zo gek als je zou denken: de smartphones met de beste camera's hebben de afgelopen jaren een enorme hap uit de cameramarkt genomen en nu vechten de beste compactcamera's terug.

De twee camera's in kwestie vertegenwoordigen de top van de cameratechnologie in hun respectieve categorieën in 2023. Ondanks dat ze op het eerste gezicht enorm verschillen, hebben ze meer overeenkomsten dan je zou denken.

We hebben de twee camera's een aantal weken naast elkaar gebruikt om ze te leren kennen als alledaagse camera's en om vast te stellen wat voor beelden ze kunnen maken.

In de hand

In de Leica Q3 review beschreven we hem als de krachtigste, leukste en duurste premium compactcamera die in 2023 verkrijgbaar is. Slechts weinigen kunnen zich deze camera veroorloven, maar degenen die dat wel kunnen, genieten van een hemelse ervaring.

De vaste 28mm f/1.7 lens van de Q3 is geweldig, met vloeiende handmatige scherpstelling, Leica's beste autofocus, plus een macromodus om scherp te stellen op korte afstanden. Er is ook een kantelbaar touchscreen, een scherpe zoeker die bij fel licht een duidelijker beeld geeft dan een scherm, plus aanpasbare bedieningselementen. De Q3 bewijst ook dat minimalisme niet ten koste hoeft te gaan van de functionaliteit. Dit is een camera die je elke dag wilt gebruiken en die een glimlach op je gezicht tovert.

(Image credit: Future)

De Huawei P60 Pro is in de eerste plaats een smartphone en dat betekent dat de bediening voor fotografie en video lastiger is dan bij de Leica Q3. Telefoons zijn ook multifunctionele apparaten en zorgen daarom in zekere zin voor meer afleiding tegenover een klassieke camera.

Nu is de Huawei P60 Pro niet je gemiddelde smartphone. Het bedrijf mag namelijk nog steeds geen Google Play Store gebruiken vanwege sancties vanuit de Amerikaanse overheid in 2020. Dat was in dit geval eerder een plus- dan minpunt, want het beperkte de afleiding van andere apps, waardoor we beter konden focussen op fotografie.

Als je een smartphone als de P60 Pro als een serieuze fotografietool gaat beschouwen, dan raden we sterk aan om te kijken naar een optionele handgreep om de bediening te verbeteren. Zelfs met een handgreep erbij is de bediening van de P60 Pro voor fotografie gewoon niet te vergelijken met de premium Leica Q3.

Lenzen

De lenzen van de Huawei P60 Pro zijn een openbaring voor cameratelefoons. Je krijgt een 25mm (soort van) hoofdcamera met instelbaar diafragma van f/1.4 tot f/4, plus toonaangevende mogelijkheden voor macrofotografie. De beperktere tweede camera van de telefoon is een 3,5x zoom, wat ongeveer overeenkomt met een 90mm lens, terwijl de 10x zoom nog steeds respectabel scherp is.

Image 1 of 5 Leica Q3 90mm digitale crop (Image credit: Future) Leica Q3 28mm (Image credit: Future) Huawei P60 Pro 3,5x telefoto (Image credit: Future) Huawei P60 Pro 25mm hoofdcamera (Image credit: Future) Huawei P60 Pro 10x zoom (Image credit: Future)

De enkele 28mm ingebouwde lens van de Leica Q3 is een fractie strakker dan de hoofdcamera van de P60 Pro, maar het is nog steeds een voldoende breed perspectief. Een speciale digitale cropmodus creëert vier brandpuntsafstanden (35mm, 50mm, 75mm en 90mm), waarbij de laatste een vergelijkbaar perspectief biedt als de tweede camera van de P60 Pro. Je verliest pixels als je cropt met de Q3, maar aangezien de camera een resolutie van maar liefst 60,3MP heeft, zijn al deze instellingen bruikbaar.

Als je foto's op het scherm van een smartphone bekijkt, zie je misschien geen groot verschil in beeldkwaliteit. De details van de lenzen van de Q3 zijn echter van een ander niveau dan die van de P60 Pro, zeker gezien het feit dat de camera is uitgerust met een grotere sensor en een natuurlijke diepte. Dat zie je als je foto's goed bekijkt. De hardware van de P60 Pro zet de standaard voor cameratelefoons, maar is geen concurrentie voor de superscherpe ingebouwde lens van de Q3.

Alledaagse foto's

Zowel de P60 Pro als de Q3 zijn uitstekende alledaagse camera's, met objectieven die vergelijkbare soorten onderwerpen kunnen vastleggen, zoals portretten, landschappen, macro en gematigde telefoto details, waaronder zelfs dieren in het wild als je dichtbij genoeg kunt komen.

Image 1 of 2 Leica Q3 (Image credit: Future) Huawei P60 Pro (Image credit: Future)

Het belangrijkste verschil in hoe beelden worden gemaakt tussen de twee camera's is dat de Leica Q3 vooral gebruik maakt van toonaangevende hardware met 'organische' resultaten, terwijl de Huawei P60 Pro vertrouwt op zeer geavanceerde AI-gestuurde software voor meer uitdagende scenario's en effecten.

Het maakt niet uit hoe de uiteindelijke foto wordt geproduceerd, maar het eindresultaat is het belangrijkst. We hebben een aantal vergelijkende foto's gemaakt in specifieke scenario's met de twee camera's. Hieronder lees je de bevindingen.

Portretten

Het belangrijkste voor portretten is kleurnauwkeurigheid en hier steekt de Leica Q3 met kop en schouders boven de P60 Pro uit. Maar voor andere elementen, zoals bokeh, verandert software het beeld voor portretten.

We hebben geschreven over hoe de Huawei P60 Pro een spiegelloze camera zou kunnen verslaan op vlak van portretfotografie en dat is te danken aan de AI-gestuurde portretmodus. Je kunt kiezen uit verschillende bokeh-effecten, waaronder cirkels en wervelingen. Cirkelvormige bokeh is waar veel portretfotografen naar op zoek zij, en hier krijg je het effect perfect met één druk op de knop.

Image 1 of 3 Huawei P60 Pro portret (Image credit: Future) Huawei P60 Pro portret (Image credit: Future) Leica Q3 portret (Image credit: Future)

In tegenstelling tot de Q3 worden de scherptediepte en het bokeh van de P60 Pro kunstmatig gecreëerd en als je heel goed kijkt zie je artefacten rond fijne details zoals haar. De P60 Pro zet de beste prestaties neer op vlak van onderwerpdetectie. Hij kan als geen ander de achtergrond scheiden van het onderwerp zonder de randen in elkaar te laten overvloeien waar dat niet hoort.

De grote brandpuntsafstand van de Q3 wordt meestal niet gebruikt voor portretten, maar als je gebruik maakt van de digitale crop tot bijvoorbeeld 75 mm en je fysieke afstand tot je onderwerp daarop aanpast, kunnen portretten er mooier uitzien. De full-frame sensor en het grote diafragma van f/1.7 zorgen samen voor een mooie kleine scherptediepte en het bokeh is over het algemeen behoorlijk. Het is geen perfecte bokeh, want daar wint de AI van de P60 Pro.

Macrofoto's

Beide camera's maken macro-opnamen, wat betekent dat ze super dichtbij kunnen scherpstellen om je foto te vullen met kleine onderwerpen. De P60 Pro heeft de beste prestaties op het gebied van macrofotografie van alle cameratelefoons en kan veel dichter bij onderwerpen komen dan de Q3.

Image 1 of 2 Huawei P60 Pro (Image credit: Future) Leica Q3 (Image credit: Future)

We weten niet precies hoe groot de sensor van de P60 Pro is, omdat Huawei die informatie niet heeft gedeeld, maar hij is zeker een stuk kleiner dan die van de Q3. Een kleinere sensor is eigenlijk voordelig voor macro als je meer van je onderwerp scherp wilt krijgen, omdat ze een grotere scherptediepte geven.

Image 1 of 3 Leica Q3 macro (Image credit: Future) Huawei P60 Pro macro met 3,5x telefotocamera (Image credit: Future) Huawei P60 Pro macro (Image credit: Future)

De lens van de Leica Q3 heeft een macro-instelling die scherpstelt tot op 17 cm. De macrofoto's zien er ook geweldig uit, vooral in combinatie met de digitale 90mm crop, het snelle f/1.7 diafragma en de grote full-frame sensor die een meer dromerige scherptediepte kan geven als dat is wat je zoekt.

Nachtfoto's

Er vindt veel AI-verwerking plaats in de nachtfoto's van de P60 Pro. Hij kan de helderheid van een stedelijke schemerlucht versterken zodat het bijna lijkt alsof het pverdag is. Op voorwaarde dat er geen snelle bewegingen plaatsvinden in de scène die een ghosting-effect kunnen veroorzaken, zijn de nachtfoto's uitstekend. Als je die foto's niet zo extreem wilt opfleuren, kun je altijd de Pro-modus gebruiken om volledig handmatige belichtingscontrole te krijgen en de helderheid naar wens aan te passen.

Image 1 of 2 Huawei P60 Pro nachtmodus (Image credit: Future) Leica Q3 ISO 6400 (Image credit: Future)

De Q3 presteert ook 's nachts behoorlijk, dankzij de full-frame sensor die op organische wijze heldere beelden produceert. Hij heeft een beter dynamisch bereik dan de P60 Pro buiten de nachtmodus van de telefoon. Voor nachtfotografie met lange belichting moet je een statief gebruiken met de Leica Q3 om details scherp te houden, terwijl de P60 Pro meer vergevingsgezind is als je met uit de losse pols foto's neemt.

Het verdict

(Image credit: Future)

De Leica Q3 doet wat camera's in 2023 moeten doen om de strijd aan te gaan met cameratelefoons en AI-beeldtrucjes: fotografie zelf een plezierige ervaring maken en natuurlijk verbluffende foto's maken. Je zult hem bij elke gelegenheid willen gebruiken om foto's te maken.

De P60 Pro is de meest capabele cameratelefoon tot nu toe en past natuurlijk gemakkelijk in een broekzak en kan je tweede telefoon zijn die alleen als compactcamera wordt gebruikt. Als je er een optionele grip aan toevoegt, kun je de bediening nog verbeteren.

Onze mening over de beeldkwaliteit van de twee camera's is verdeeld. De natuurlijke uitstraling van de Q3, vooral de kleuren, is beter, maar we vinden het top hoe de P60 Pro AI kan gebruiken om elementen zoals het bokeh-effect te verbeteren. Welke zouden we kiezen voor alledaagse fotografie? De Leica Q3. Maar die kost dan ook 4x zoveel. Beide zijn op hun eigen manier ongelooflijk sterk en spreken verschillende soorten gebruikers aan.